Od danas: „M“ ili „Ž“, po volji

„Zakon o samoodređivanju“ – Selbstbestimmungsgesetz je jedan od zakona kojeg je obećala vladajuća koalicija i od danas on stupa na snagu. On je velika pomoć osobama koji vjeruju kako „žive u pogrešnom tijelu“, jer je dovoljno tek postaviti zahtjev na općini i promijeniti ime i spol pod kojim je ta osoba evidentirana.

Zapravo još od 1981. u Njemačkoj je na snazi takozvani Transsexualgesetz, Zakon o transseksualnosti: i po njemu je bilo moguće službeno promijeniti spol, ali to je u pravilu bilo povezano i sa medicinskom intervencijom. Da bi jedan „Ivan“ postala „Ivana“ (ili obratno) su bila potrebna dva psihološka vještačenja koje je ta osoba trebala sama platiti, liječnički pregled i onda još sudska odluka.

LGBTQ populacija već odavno traži jednostavniju proceduru službeno promijeniti spol u ispravama Foto: Guido Schiefer/IMAGO

Za transgender osobe je to bilo neprihvatljivo: zašto bi neki sud imao pravo određivati ono što ja osjećam? Ovim zakonom sve to više nije potrebno: dovoljno je tri mjeseca unaprijed uputiti zahtjev i na općini i službeno ishodovati promjenu spola. Prema navodu agencije DPA, već prvog dana će na tisuće osoba u Njemačkoj promijeniti navode o imenu i spolu jer su postavili zahtjev još do 1. kolovoza – taj Zakon je usvojen još u travnju ove godine. Ministarstvo za obitelj očekuje oko 4000 takvih zahtjeva godišnje, makar je i broj do sad postavljenih zahtjeva daleko veći nego što se očekivalo.

Značajno je i što te osobe mogu tražiti da budu evidentirane kao „muškarac“, „žena“, „diverzno“ – ili da se potpuno obriše navod o spolu. Jedini zahtjev tim osobama jest da moraju promijeniti i ime tako da odgovara oznaci spola. Isto tako, tom promjenom automatski prestaje vrijediti i osobna iskaznica i putovnica, tako da se mora tražiti izdavanje nove s izmijenjenim navodima.

Posebna pravila za malodobne osobe

No dok je kod punoljetnih osoba njihovo slobodna odluka određivati spol kojim se osjećaju, i među stručnjacima je mnogo više spora oko takve promjene kod malodobnih osoba. Osobe mlađe od 14 godina možda tek iz stidljivosti i problema u socijalizaciji žele „radije biti curica“ ili „dečko“. Ali čak i tako mladim osobama će biti moguće službeno promijeniti spol – ako osobno pred službenikom izraze tu želju i ako se s tim slože roditelji ili skrbnik. Malodobne osobe starije od 14 također trebaju suglasnost skrbnika, ali čak i ako je ne dobiju, mogu se obratiti obiteljskom sudu.

Usprkos novom zakonu, neće nestati svi problemi Foto: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Isto tako, neke stvari još nisu sasvim jasne: mogu li te osobe koristiti na primjer nužnik ili saunu tek po „onome što im piše“ u dokumentima? Ferda Ataman, njemačka povjerenica protiv diskriminacije tu odgovara tek kako „mi u Njemačkoj pretežito imamo saune mješovitog spola. Nema tog muškarca koji će morati službeno promijeniti spol samo da bi vidio golu ženu.“ No problema za te osobe bi lako moglo biti još: što bi se moglo dogoditi na graničnom prijelazu u nekoj dalekoj zemlji kad, po procjeni tamošnjeg službenika i usprkos fotografiji, spol i ime ne odgovaraju osobi koja im je došla?

No ovim zakonom je također moguće i još jednom promijeniti spol – ali od prvog do sljedećeg zahtjeva mora proći najmanje 12 mjeseci.