Obnoviti pokidane veze: vlakom kulture iz Berlina u Vroclav

Od 2016. vlak kulture vozi između njemačkog glavnog grada Berlina i poljskog Vroclava - nekadašnjeg njemačkog grada Breslaua u Šleziji. Putovanje između grada na rijeci Špreva i metropole na Odri traje četiri i pol sata, dovoljno vremena da se putnici zabave i informiraju o kulturi druge zemlje. U vlaku su i pisci, glazbenici, kulturni djelatnici, knjižnica i stalna izložba.

Projekt, izvorno zamišljen da traje samo šest mjeseci, posljednjih se godina razvio u cijenjenu instituciju, čiji se utjecaj osjeća daleko izvan njemačko-poljskog graničnog područja.

Suradnja Poljske i Berlina

"Ja sam bez sumnje jedan od generatora ideje", kaže bivši gradonačelnik Vroclava. "Jedan zaposlenik iz Gradskog vijeća dao je prijedlog i odmah je predložio naziv: 'Pociag do kultury' – vlak kulture", prisjeća se ovaj političar. "Cilj je bio", kako kaže, "razviti suradnju između Poljske i Berlina i pokrajine Brandenburg u kulturnom sektoru te obnoviti željezničku vezu između dva grada koja je bila prekinuta dvije godine prije".

S njemačke strane “grupa mladih i kreativnih ljudi” dala je odlučujući doprinos provedbi ideje i njenom uspjehu.

Dietmar Woidke (l) i Rafał Dutkiewicz (d) u Vlaku kulture

Puno prije početka projekta su se germanistica i teatrologinja Ewa Strozczynska-Wille, dramaturginja i prevoditeljica Natalie Wasserman te redatelj i producent Oliver Spatz angažirali za prekograničnu njemačko-poljsku suradnju. Spatz, koji je od 2015. do 2016. bio voditelj Kleist Foruma u Frankfurtu na Odri, i danas je voditelj projekta Vlak kulture.

"Već dugo imamo ideju o pružanju sadržaja kulture u vlaku. Proglašenje Vroclava europskom prijestolnicom kulture 2016. dalo nam je jedinstvenu priliku da ostvarimo svoj san", kaže Wasserman. Zapravo, kako kaže, nisu postojali ni otac ni majka vlaka kulture, nego "konglomerat ideja".

Prva vožnja potpuno rasprodana

Kad je kulturni vlak krenuo na svoje prvo putovanje s berlinske željezničke postaje Lichtenberg 30. travnja 2016., tim okupljen oko kulturnog menadžera Spatza nije znao što ga očekuje. "Plašili smo se da zbog dugog puta nitko neće poći s nama”, prisjeća se Spatz.

No stvarnost je nadmašila sva očekivanja. "Bili smo potpuno iznenađeni. Bilo je puno više ljudi koji su željeli putovati nego što smo imali mjesta. Planirali smo kapacitet od 420 mjesta. Sve je rasprodano nakon dva tjedna. To nas je oduševilo", kaže ponosno Wasserman.

Oliver Spatz (l), Ewa Stróżczyńska-Wille (u sredini) i Natalie Wasserman (d) na peronu u Berlinu prije polaska vlaka

Organizatori su se suočili s teškim zadatkom: morali su svojim kulturnim programom doprijeti do vrlo različitih skupina ljudi. Osnovni program bio je namijenjen širokoj publici. U vlaku je bio organiziran kviz, kao i pokretna knjižnica. Od putnika se tražilo da odgovore na jednostavna pitanja, poput broja saveznih država ili pokrajina u obje zemlje. "Bila je riječ o tome da s ljudima stupimo u razgovor", objašnjava Wasserman.

Književnost, glazba, kazalište i disko u vlaku

No prije svega, u vlaku je bilo diskusija, glazbe, drame, plesa i prezentacija. Bilo je čak i klupskih večeri i čajanki na tračnicama, za svačiji ukus ponešto.

"Atmosfera u vlaku je fantastična, otvorena", oduševljena je berlinska spisateljica poljskog podrijetla Dorota Danielewicz. Ljudi razmjenjuju svoja iskustva i sklapaju nova poznanstva. Autorica je gotovo stalno u Vlaku kulture. Tokom putovanja predstavila je svoje knjige "U potrazi za dušom Berlina" i "Bijela pjesma", u kojima je portretirala bjeloruske aktiviste za građanska prava. Ali ona putuje ovim vlakom i čisto zbog vlastitog užitka: "Ponekad jednostavno odem na božićni sajam u Vroclav", kaže ona.

Vlakom su se vozili ne samo kulturni radnici, već i političari. Brandenburški premijer Dietmar Woidke (SPD), primjerice, razgovarao je o budućnosti njemačko-poljskih odnosa tokom putovanja s tadašnjim gradonačelnikom Vroclava Dutkiewiczem. Berlinski senator za kulturu i Europu Klaus Lederer objašnjavao je poljskim kolegama situaciju u glavnom gradu Njemačke. "Vlak kulture stvara neformalne kontakte u cilju intenzivnijeg umrežavanja", objašnjava voditelj projekta Spatz.

Od prve vožnje Vlaka kulture do danas prevezeno je više od 80.000 putnika

U početku je bilo planirano da projekt traje samo pola godine – od svibnja do listopada 2016. godine. No, veliki uspjeh i interes - prve godine zabilježeno je 22.000 putnika – doveli su do toga da bude više puta produžavan. "Uvijek se govorilo: do kraja godine, onda je gotovo”, kaže Natalie Wasserman. „Očekivali smo kraj svake godine, ali stalno se nastavljalo", dodaje ona. S vremenom se Vlak kulture razvio u njemačko-poljski hit. Pandemija COVID-a prekinula je vezu na godinu dana, ali vlak ponovno vozi od lipnja 2021.

Izgradnja mreža u njemačko-poljskom vlaku kulture

"Vlak kulture postao je sredstvo za izgradnju mreže koja se proteže u regije i gradove. Postoje projekti koji su se razvili iz ovog", naglašava Wasserman. A voditelj projekta Spatz dodaje da je sve više poljskih gradova, poput Poznana i Szczecina, iskazalo interes za projekt.

Od prve vožnje Vlaka kulture do danas prevezeno je više od 80.000 putnika. Tu je i 6.000 ukrajinskih izbjeglica koji su tim vlakom dovezeni iz Poljske u Njemačku u ožujku i travnju 2022.

Na novom programu već se intenzivno radi. Moderator će, između ostalih, biti publicist Wolfgang Templin. "Nijemci premalo znaju o doprinosu Poljske europskoj povijesti slobode. Želim pokušati zatvoriti taj jaz", najavio je bivši istočnonjemački kritičar režima u intervjuu za DW.

