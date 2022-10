Njemačko-ukrajinski gospodarski forum

Obnova Ukrajine, buduće članice EU-a

Ukrajina iz inozemstva dobiva oružje i novac za borbu protiv Rusije. No to nije dovoljno, treba planirati i obnovu razrušene zemlje. Za to bi bio nužan svojevrsni Marshallov plan težak 750 milijardi dolara.

Ostati u Ukrajini i nastaviti raditi ili se povući? Za njemačkog proizvođača građevinskog materijala Fixit odgovor je jasan. „I dalje imamo uzbune za zračne napade, zamračivanje, nestašice energenata i struje", izvijestio je menadžer te tvrtke Michael Kraus na Njemačko-ukrajinskom gospodarskom forumu u Berlinu. „Ipak, nastavljamo funkcionirati." Fixit ima tvornicu 100 kilometara južno od Kijeva, a druga lokacija je u izgradnji u blizini Lavova. Prodaja je i dalje na 75 do 80 posto u odnosu na prethodnu godinu - iako je velik dio tržišta nestao. Uništene kuće, tvornice i škole Najnoviji ruski napadi na infrastrukturu „natjerali su menadžment da ponovo razmisli“, priznaje Kraus. „Kada dronovi i granate gađaju ciljeve u neposrednoj blizini postrojenja, to je dramatična eskalacija." Ipak, oni žele nastaviti proizvodnju u Ukrajini. Građevinski materijal će u Ukrajini i sada i u budućnosti biti potreban u ogromnim količinama. Prema zadnjim informacijma, uništeno je oko 130.000 kuća, a djelomično ili potpuno je uništeno i 2.400 škola i 400 poduzeća. Tu su i uništene prometnice, željeznička infrastruktura, mostovi i još mnogo toga. Ukrajinski premijer Denis Šmihal ocjenjuje da bi za obnovu bilo potrebno oko 750 milijardi američkih dolara. Ursula von der Leyen, Olaf Scholz i ukrajinski premijer Denis Šmihal na Međunarodnoj stručnoj konferenciji o obnovi Ukrajine u Berlinu (25.10.2022.) Pesimistične prognoze za ukrajinsko gospodarstvo Hoće li taj iznos stvarno biti dovoljan jednako je neizvjesno kao i izgledi za okončanje rata. Uništavanje se nastavlja svakog dana i potiče recesijsko-inflacijski vrtlog koji zahvaća zemlju. Ukrajinska ministrica gospodarstva Julija Sviridenko, koja je sudjelovala na Njemačko-ukrajinskom gospodarskom forumu putem video linka iz Kijeva, izvijestila je da gospodarski pad iznosi više od 30 posto, a inflacija 26 posto. Trećina Ukrajinaca je trenutno nezaposlena. „Neke prognoze su još pesimističnije“, rekla je Sviridenko. Ako se zbroje isporuke naoružanja, krediti i humanitarna pomoć́ koji su do sada stigli u Ukrajinu, onda su EU, SAD i druge zemlje već́ potrošile oko 93 milijarde eura. Direktna financijska pomoć́ je potrebna prije svega za stabiliziranje državnog proračuna. Sviridenko je rekla da je ukrajinska vlada otvorila 800 državnih tvrtki za privatizaciju kako bi se napunio proračun. „Očuvanje gospodarstva nam je jednako važno kao i pobjeda na bojištu", istaknula je ministrica. Međunarodna donatorska alijansa za Ukrajinu S obzirom na veličinu zadatka, kancelar Olaf Scholz rekonstrukciju Ukrajine naziva „generacijskom zadaćom“. „Nijedna zemlja, nijedan donator, nijedna međunarodna institucija to ne može sama.“ Zajedno s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, kancelar poziva na usvajanje Marshallovog plana za Ukrajinu. Tako se zvao program u sklopu kojeg je SAD od 1948. do 1952. godine s milijardama američkih dolara financirao obnovu Njemačke i drugih europskih zemalja. Posljedice ruskog napada na Harkiv, 15.10.2022. U cilju sklapanja saveza Scholz je, kao aktualni predsjednik skupine G7, pozvao sedam vodećih demokratskih gospodarskih sila zajedno s predsjednicom Europske komisije na međunarodnu konferenciju. „Cilj je zajednički mobilizirati međunarodnu podršku koja je Ukrajini najhitnije potrebna", rekao je Scholz. Obnovljivi izvori energije iz buduće članice EU-a Kancelar želi privući privatni sektor i činjenicom da je Ukrajina nedavno postala kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. „Svatko tko danas ulaže u obnovu Ukrajine ulaže u buduću državu članicu EU-a koja će biti dio naše pravne zajednice i našeg unutarnjeg tržišta." No to također znači i da se sektor logistike i transporta i transportna infrastruktura moraju razvijati tako da Ukrajina bude u potpunosti povezana s unutarnjim tržištem EU-a. Posebno je hitna rekonstrukcija energetske i toplovodne mreže. Prioritet je što prije ih ponovo učiniti funkcionalnima, naglašava Scholz. No istovremeno se mora postaviti temelj za učinkovitu i klimatski neutralnu mrežu. „Zahvaljujući suncu, vjetru i postojećim mrežama, Ukrajina ima najbolje preduvjete da postane ne samo tranzitna zemlja, već́ i izvoznik održivo proizvedene energije." Robert Habeck: „Ukrajina je vrhunski trgovinski partner za sirovine i energiju” Potrebna je kratkoročna pomoć́ Ali, to su još uvijek planovi za budućnost. Trenutni fokus je prvenstveno na kratkoročnoj „akutnoj zimskoj pomoći“, kako naglašava njemački ministar gospodarstva Robert Habeck. Cilj Rusije je destabilizacija Ukrajine i poticanje ljudi na odlazak u izbjeglištvo. Kao sredstvo se koriste napadi na energetsku infrastrukturu, hladni stanovi i nestašica vode. Zato su trenutačno najnužniji generatori, transformatori i popravci mreže. "To ima apsolutni prioritet", kaže Habeck. Ali on razmišlja i o razdoblju nakon rata: „Ukrajina je vrhunski trgovinski partner za sirovine i energiju.” Svaki napor da se Ukrajina uvede na unutarnje tržište EU-a je vrijedan truda, istaknuo je ministar. I najavio da će njemačka vlada podržati njemačke tvrtke u njihovim aktivnostima u Ukrajini u okviru izvoznih i investicijskih jamstava. Čim situacija ponovo bude malo stabilnija, Habeck bi želio otići u posjet Ukrajini s gospodarskom delegacijom. Ideje njemačke privrede za Ukrajinu To je putovanje za koje bi mnoge tvrtke mogle biti zainteresirane. Odbor za istočnoeuropske gospodarske odnose njemačke privrede od ljeta radi u nekoliko radnih grupa na idejama za obnovu Ukrajine. Rezultat je dosje u čijoj je izradi sudjelovalo 50 njemačkih tvrtki i predstavnika velikih gospodarskih udruženja. Taj dosje se ne bavi samo temama kao što su građevinarstvo, logistika i infrastruktura, digitalizacija i energija, nego i pravnim razvojem. Njemačko gospodarstvo nije zaboravilo da je korupcija prije rata bila veliki problem. „Sada je pravo vrijeme da počnemo primjenjivati pravne standarde EU-a na odgovarajućim mjestima", zahtijeva Hans-Ulrich Engel, zamjenik predsjednika Istočnoeuropskog odbora. „Tvrtkama su potrebni pouzdani kontakti, brzi i transparentni tenderi i jednostavne procedure odobravanja u zemlji", sažeo je Engel. Njemačko-ukrajinski gospodarski forum održan je u ponedjeljak (24.10.) u Berlinu. Glavna tema bila je gospodarska obnova Ukrajine. Dan kasnije održana je međunarodna stručna konferencija o obnovi Ukrajine, koju su organizirali EU i Njemačka kao zemlja koja trenutačno predsjeda skupinom G7. Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu

Preporuka uredništva