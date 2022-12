„Oče naš“ na 12 stupnjeva

„I u hladnoj crkvi se može provesti ugodno vrijeme uz misu", rekla je biskupica protestantske sjeverne crkve u Njemačkoj Kristina Kühnbaum-Schmidt početkom studenog tijekom jedne mise u Magdeburgu. Tada su međutim temperature bile visoke za to doba godine, preko 15 stupnjeva pa je lako bilo govoriti o zimi i grijanju.

Hladne crkve

Sada, usporedno s početkom Uzašašća, temperature u Njemačkoj su drastično pale. A s njima i temperature u njemačkim crkvama. Time je počela i sezona smrzavanja uz molitvu. Jer kao i u ostatku društva i u crkvama se provode mjere štednje energije. Drastična poskupljenja energenata zbog ruskog napada na Ukrajinu ionako hladne crkve ove godine će učiniti još hladnijima.

Crkve su započele s mjerama štednje još tijekom pandemije kada se nije grijalo zbog aerosola. „Ljudi su naviknuli na hladnoću. Osim toga dijelimo deke na početku svake mise", kaže svećenik u jednoj crkvi u Nürnbergu. Slično je i u crkvi Sv.Luke u Münchenu. Ovdje je lokalni svećenik došao na ideju da preko web kamere snima termometar s aktualnom temperaturom u crkvi. Trenutno je u unutrašnjosti 12 stupnjeva. Tako je i u ostalih 40.000 crkvenih objekata diljem Njemačke.

Mnoge crkve u Njemačkoj su vrlo stare i prostrane i u normalnim uvjetima ih je gotovo nemoguće zagrijati na neke ugodne temperature. U prostorijama gdje se zadržavaju zaposleni temperatura ne smije, što je propisano vladinim propisima o štednji energije ove zime, prelaziti granicu od 19 stupnjeva.

Ljude grije deka ali što je s orguljama

Ne štedi se samo na grijanju nego i na rasvjeti: crkva Sv. Marije u Rostocku

No u jednoj crkvi u Düsseldorfu svećeniku Larsu Schüttu nešto drugo zadaje glavobolju. I on vjernicima dijeli deke na početku mise. No ono što bi godilo vjernicima, ne godi orguljama. „Mi bi mogli podići temperaturu za vrijeme misa. No orgulje najviše podnose jedan stupanj promjene temperature na sat i određenu vlagu u zraku", kaže Schütt.

Orgulje koje se deformiraju zbog vlage ili promjene temperature redovito zadaju glavobolju glazbenicima. Elisabeth Schwarz-Gangel, orguljašica iz Frankfurta je već morala otkazati koncerte zbog svirala koja su se deformirala zbog vlage. U nekim orguljama se čak zbog vlage skuplja plijesan što, kako kaže Schwarz-Gangel, može biti opasno po zdravlje orguljaša.

U crkvi Sv. Thomasa u Bonnu svećenik je odlučio da ne nabavlja deke nego je vjernike zamolio da ih sami donesu od kuće. Za nagradu im je obećao kuhano vino nakon mise. No samo na Badnjak.

