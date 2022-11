Novi rabini i stare brige u zemlji holokausta

Pet novih rabina. Židovstvo u Njemačkoj slavilo je u Hannoveru ordinaciju pet duhovnika koji su proteklih godina obrazovani na ortodoksnom seminaru Hildesheimerovom Rabbinerseminaru u Berlinu. Još od 1945. u Njemačkoj nikada istovremeno na jednoj svečanosti nije zaređeno toliko rabina. Razlog za to je pandemija korone, zbog koje su od 2020. godine takve svečanosti bile nemoguće.

Strah od napada

Ali i mjesto na kojem se održala ova svečanost je posebno. U Hannoveru se nalazi prva sinagoga koja je izgrađena u Njemačkoj nakon holokausta. Nedavno, početkom listopada, ona je bila tema svih medija zbog mogućeg napada. Tada je za vrijeme liturgije povodom najvećeg židovskog praznika Jom Kipura iznenada ispalo staklo iz jednog prozora i razbilo se. U sinagogi je zavladala panika. Pozvana je policija. Istraga je potrajala, a na kraju je utvrđeno da se očito u prozor zaletio golub.

Kako je u svom pozdravnom govoru pojasnio Michael Fürst, predsjednik Židovske općine Hannover, njemačka policija je to „analizirala pomoću DNK uzorka". „Kakav je to golub koji se zaleti u prozor baš na Jom Kippur", upitao je Fürst. To je zvučalo pomalo sumnjičavo.

Nakon oštećenja prozora sinagoge u Hannoveru provedena je detaljna istraga

No to je vjerojatno odraz stalnog straha mnogih Židovki i Židova u Njemačkoj nakon Jom Kipura 2019. godine. Tada je u Halleu tijekom napada jednog desnog ekstremista na sinagogu u obližnjim ulicama ubijeno dvoje ljudi. Strah od napada se uvijek iznova potpiruje i zbog incidenata koji se događaju skoro svaki tjedan.

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je govorio o tome u svom obraćanju na svečanosti u Hannoveru (naslovna fotografija). Danas se u Njemačkoj „Židovke i Židove kleveće, ismijava, fizički napada", rekao je Steinmeier. I dodao da se od događaja u Halleu ništa nije promijenilo, naprotiv: „Broj antisemitskih kaznenih djela u Njemačkoj raste." Sredinom studenoga, podsjetio je njemački predsjednik, nepoznate osobe su pucale u vrata rabinove kuće pored Stare sinagoge u Essenu, a i u Berlinu je prošlog vikenda oštećena jedna sinagoga. Steinmeier je izrazio „potresenost" i pozvao na budnost. „Mi ne smijemo okretati glavu!"

Ortodoksni, ne liberalni

Bilo je uočljivo koliko se Michael Fürst u svojim uvodnim riječima distancirao od liberalne struje u židovstvu. Obično se upravo regija jugoistočno od Hannovera smatra prvim područjem na kojem se u 19. stoljeću razvilo to progresivno usmjerenje. U mjestu Seesen se do 1938. nalazila prva reformirana sinagoga na svijetu. A sada Michael Fürst iznenađujuće kritički kaže da to središte židovskog života „nema ništa s pojmom liberalno", mada se, kako je rekao, danas to često tvrdi. Tada kao i danas radilo se o „modernom židovstvu", naglasio je predsjednik Židovske općine Hannover.

Nepoznate osobe pucale su u vrata rabinove kuće u Essenu (18.11.2022.)

Pet novih rabina zalažu se za moderno ortodoksno židovstvo, prije svega za europsko židovstvo. Jedan od njih, Nehorai Daus, je rođen i odrastao u Berlinu. Ostala četvorica, Mendel Itkin, Meir Yisroel Myropolskyy, Shimshon Pushenco i Bryan Baruch Weisz, rođeni su u Ukrajini, Moldaviji ili Engleskoj. Većina njih je oženjena.

Svi oni su se školovali na rabinskim studijima na Hildesheimerovom Rabbinerseminaru u Berlinu. To ortodoksno učilište nacisti su zatvorili i opljačkali 1938. Ponovo je otvoreno 2009. i danas uživa međunarodni ugled.

Srce židovstva

U svojim izjavama koje su na svečanosti prikazane u videu svaki od petorice apsolvenata je istaknuo važnost ovih rabinskih studija. „Oni su za mene srce židovstva u Njemačkoj", rekao je Myropolskyy. Vidljiv je pluralizam ponovno nastalog židovstva u zemlji holokausta. Od 2006. godine reformirani judaizam ordinira liberalne rabine koji se školuju u Njemačkoj. Od 2009. to čini i ortodoksni judaizam.

Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Židovskog svjetskog kongresa Ronald Lauder. On je u svom govoru naglasio da nakon holokausta nitko nije vjerovao u šanse za židovski život u Njemačkoj. Lauder, koji novcem vlastite zaklade financira obnovu židovskog života u srednjoj i istočnoj Europi, odao je priznanje angažmanu bivših njemačkih kancelara Konrada Adenauera (1949.-1963.) i Willyja Brandta (1969.-1974.). No on je podsjetio i na napad u Halleu. „Vlada snosi brigu za židovski život u Njemačkoj", upozorio je Lauder.

Antisemitizam: Zašto je tako tvrdokoran

Josef Schuster, predsjednik Središnjeg vijeća Židova u Njemačkoj, ukazao je novim rabinima na njihove buduće zadaće. On je govorio o materijalnim brigama mnogih starijih članova židovske zajednice, koji su proteklih godina i desetljeća iz istočne Europe došli u Njemačku i kojima sada prijeti siromaštvo. Schuster za to krivi politiku koja se, kako kaže, ne uspijeva dogovoriti oko pravila za posebne slučajeve i koristi te ljude za svoje interese. On je također kritizirao i teorije urote koje šire desni ekstremisti i populisti. Židovi i Židovke su za njih „žrtveni jarci", smatra on.

Schuster je rekao da je židovska zajednica u Njemačkoj „uznemirena" i „nesigurna". Tome je, smatra on, pridonio i antisemitizam na umjetničkoj izložbi documenti. „Općine su srce židovske zajednice", upozorio je Schuster nove duhovnike. „Molim Vas, brinite dobro o njima."

