Novi propisi kibernetičke sigurnosti za automobile

Tajni agent James Bond svojim vrhunski opremljenim automobilima u filmovima spašava cijeli svijet. U stvarnosti pravi špijuni mogu koristiti naše automobile kao vlastita sredstva za dobivanje informacija. Sad bi to trebalo biti spriječeno.

Naime, elektronička opremljenost automobila ne služi samo udobnosti vozača i njihovoj sigurnosti u prometu. Ona istovremeno omogućuje da se automobile i njihove korisnike sve bolje može pratiti.

To su prepoznali Ujedinjeni narodi i Europska unija i reagirali na to. UN-ova pravila R155 i R156 tiču se kibernetičke sigurnosti automobila i aktualizacije softwarea, a ona postavljaju oštrije zahtjeve proizvođačima automobila i njihovim kooperantima. Ti UN-ovi propisi će se u Europskoj uniji početi primjenjivati od 7. srpnja 2024. godine.

Špijuni na četiri kotača

Važnost kibernetičke sigurnosti u prometu gospodarski stručnjak Moritz Schularick objasnio je u novinama Handelsblatt 23. ožujka ove godine tvrdnjom da se to tiče „nacionalne sigurnosti". „Radi se o osjetljivim podacima, koji mogu biti prikupljani – i kod električnih automobila. Oni, s obzirom na brojne senzore i kamere, sa stajališta tajnih službi nisu ništa drugo nego špijunski strojevi na četiri kotača."

On je već u prosincu 2023. na jednom skupu Zaklade Helmuta Schmidta i DW-a u Berlinu izjavio: „Ovi automobili koji se kreću po Berlinu snimaju sve što se događa oko njih i prosljeđuju svojim poduzećima – svojim matičnim koncernima u Kini." I on je postavio retoričko pitanje: „Želimo li mi to? Želimo li milijune očiju i ušiju jedne strane vlade na našim ulicama?"

Špijuni su već tu

Potvrđuje to i jedna studija naslovljena „Automotive Cyber Security", koju su izradili Center of Automotive Management (CAM) i Cisco Systems u ožujku 2024. godine. Sve jačim umrežavanjem i digitalizacijom automobila, proizvodnje i logistike raste i rizik kibernetičkih napada na autoindustriju.

„Stanje kibernetičke opasnosti za automobilsku industriju je u stalnom porastu. Širenjem vozila definiranih softwareom, elektromobilnošću, autonomnom vožnjom i umrežavanjem lanaca dostave još više se povećavaju i kibernetički rizici", zaključuje voditelj studije Stefan Bratzel, direktor CAM-a.

Studija na konkretnim primjerima pokazuje kako je industrija već sad ugrožena. Tako je Toyota prije dvije godine morala obustaviti proizvodnju jer je jedan dobavljač „vjerojatno bio cilj kibernetičkog napada". U ljeto 2022. je proizvođač automobilskih guma Continental bio cilj kibernetičkog napada: unatoč sigurnosnim mjerama napadač je ukrao podatke iz IT-sustava. U ožujku 2023. napadnut je i proizvođač automobila Tesla. Hakeri su upali u jedno vozilo i mogli su obavljati razne funkcije. Mogli su trubiti, otvoriti prtljažnik, uključiti kratka svjetla i manipulirati sustavom za infotainment.

Prestanak proizvodnje Upa i Macana?

Zbog novih pravila će proizvođači prestati proizvoditi neke modele. Kod Volkswagena su to model Up i transporter T6.1, kod Porschea su to modeli Macan, Boxster i Cayman, koji će ubuduće s motorima s unutarnjim izgaranjem ići samo u izvoz, kako je javila njemačka novinska agencija dpa. I Audi, Renault i Smart najavljuju da starije modele neće više proizvoditi.

Član uprave i šef odjela osobnih automobila u Volkswagenu Thomas Schäfer obrazložio je to u izjavio za dpa prevelikim trudom koji bi bio potreban za ispunjavanje novih pravila. „Morali bismo integrirati potpuno novu arhitekturu elektronike. To bi jednostavno bilo preskupo."

To je potvrdila i Wiebke Fastenrath, glasnogovornica Volkswagenovog odjela gospodarskih vozila u razgovoru za DW. „Da bismo proveli zakonske propise za arhitekturu elektronike modela T6.1 potrebne bi nam bile jako velike investicije u platformu kojoj istječe rok. Zbog kratkog preostalog roka predviđenog za proizvodnju toga modela te investicije nisu odobrene, tim više što je već na tržištu modernizirani model."

„Neizbježan čimbenik higijene"

Izgleda da je konkurent Mercedes za to odlično pripremljen. Glasnogovornica poduzeća Juliane Weckenmann priopćila je za DW da nova pravila „neće imati nikakve posljedice za portfolio Mercedes-Benza!". „Sve naše arhitekture ispunjavaju te zahtjeve i već su ili će pravovremeno biti certificirane prema propisima UN R155 i R156."

I u Volkswagenu smatraju da su spremni za novi izazov. Wiebke Fastenrath nam je priopćila da će njihovi modeli za 2025. godinu „shodno tomu biti prilagođeni". To je prijeko potrebno, smatra Stefan Bratzel, jer „profesionalna strategija kibernetičke sigurnosti poduzeća sve više dobiva na značenju kao neizbježan čimbenik higijene u automobilskoj industriji".

Christian Korff, član uprave poduzeća Cisco Njemačka, koja je naručila studiju o kibernetičkoj sigurnosti, kaže da tema kibernetičke sigurnosti dobiva sve veće značenje u automobilskoj industriji. „Automobilska industrija je jedan od nosećih stupova našega gospodarstva. Ne smijemo si tu dopustiti opasnosti za kibernetičku sigurnost. Samo onaj tko na svim razinama bude nudio sigurna vozila i servis zadržat će povjerenje kupaca."

