Nove olakšice za dolazak stručnjaka

Iako se njemački kancelar Olaf Scholz prošlog ljeta hvalio „jednim od najmodernijih zakona“ kojima se otvaraju vrata stranim stručnjacima u ovoj zemlji, čitav niz njemačkih tvrtki u međuvremenu prije razmišljaju o ukidanju radnih mjesta nego što traže radnu snagu. Ipak, stručnjaci u određenim područjima se i dalje traže, a doneseni zakon predviđa tri faze olakšica.

Od studenog prošle godine je uvelike olakšano dobivanje takozvane „Plave karte“ kojom se omogućuje boravak i rad u Europskoj uniji. Ukinut je postupak provjere, je li postoji takav stručnjak njemačkog ili državljanstva Europske unije, a više niti poznavanje njemačkog jezika nije uvjet. Spuštena je i granica godišnjeg bruto-prihoda na 40 tisuća eura za početnike i za zanimanja u kojima nedostaje stručnjaka, a 44 tisuće eura je za sva ostala zanimanja.

Dopunjen je i popis zanimanja u kojima postoji nedostatak radne snage: osim matematičara, informatičara, stručnjaka u prirodnim znanostima, inženjera i medicinskih stručnjaka su dodani i odgajatelji i osoblje za njegu. Kod informatičara je ukinuta i odredba kako trebaju imati svjedodžbu ako mogu dokazati najmanje trogodišnje radno iskustvo.

Isto tako, dozvola boravka i rada se izdaje automatski svima koji ispunjavaju uvjete – prije su diplomatska predstavništva odlučivala o svakom pojedinom slučaju. Stranim stručnjacima je lakše i promijeniti radno mjesto gdje su zaposleni ako u tim zvanjima ne postoje dodatna pravila – kao na primjer u medicini, pravosuđu i obrazovanju.

Već kod obrazovanja je lakše doći i steći stručnost u ovoj zemlji Foto: Stephan Goerlich/picture alliance

Što se mijenja 1. ožujka?

Stara boljka i muka stranih stručnjaka u Njemačkoj je bila priznavanje školske spreme. To praktično potpuno otpada za sve stručnjake koji osim diplome mogu dokazati i dvije godine radnog iskustva u svom zvanju. Iznimka su tu opet zvanja s posebnim odredbama što znači da na primjer u medicinskim zvanjima ipak treba dodatnih kvalifikacija.

No olakšica jest da i takve osobe mogu doći i boraviti u Njemačkoj tri godine kako bi tu stekli kvalifikaciju kakvu su imali u inozemstvu. U to vrijeme smiju i raditi do 20 sati tjedno. Proširena je i mogućnost rada i zarade također i stranim studentima i onima koji su tu na školovanju.

Osobito u slučajevima gdje je njemački poslodavac sklopio sporazum o priznavanju kvalifikacija sa zemljom podrijetla posloprimca, takav stručnjak može doći i raditi u Njemačkoj još dok traje postupak priznavanja njegovih svjedodžbi. Takav boravak se može produžiti do tri godine, ali tu ipak postoji uvjet poznavanja njemačkog jezika na razini A2 i dvogodišnje radno iskustvo. Kad je riječ o osobama za njegu starih ili bolesnih, olakšan je dolazak i pomoćne radne snage u tom području čak i s manje od tri godine radnog iskustva.

U njemačkim metropolama je svima prava muka naći stan tako da je i odredba o "podesnom" stanu često bila nepremostiva prepreka. Foto: Colourbox

I kod dolaska obitelji stručnjaka će im biti lakše: još uvijek trebaju dokazati kako zarađuju, ali otpada odredba kako trebaju dokazati i prikladno mjesto stanovanja. Isto tako proširen je pojam „bliže obitelji“: stručnjaci koji od 1. ožujka dobiju dozvolu boravka mogu dovesti ne samo bračnog partnera i eventualne potomke, nego i svoje roditelje i roditelje bračnog partnera.

Što još dolazi 1. lipnja?

Tad se uvodi kartica kojom se skupljaju „bodovi“ i za one koji tek traže posao u Njemačkoj: tako će moći tu boraviti i do godinu dana, pod pretpostavkom da imaju sredstva za život. Isto tako, tko može dokazati istovjetnost njegove strane kvalifikacije, smatra se stručnjakom i bez drugih pretpostavki. Svi ostali trebaju diplomu ili svjedodžbu visoke škole ili pak najmanje dvogodišnje radno iskustvo. Potrebno je osnovno poznavanje njemačkog jezika razine A1, ali za boravak u Njemačkoj je dovoljno i solidno poznavanje engleskog razine B2.

„Bodovi“ se stječu za radno iskustvo, za priznavanje kvalifikacije u Njemačkoj, za životnu dob, poznavanje njemačkog i engleskog, povezanost s Njemačkom i mogućnost ovdje dovesti i svog životnog partnera. Za vrijeme tog traženja prikladnog zaposlenja i skupljanje bodova je moguće i raditi druge poslove najviše 20 sati tjedno, a naravno da je moguć i probni rad u nekoj tvrtki. Rok se može produžiti i na dvije godine ako postoje izgledi za dobivanje kvalificiranog radnog mjesta.

Sve ove odredbe se odnose na državljne zemalja koje nisu u EU: za državljane EU nema praktično nikakvih ograničenja. Foto: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance

Zemlje Balkana

Još od prošlog studenog su ukinuta vremenska ograničenja za traženje stručne radne snage iz država Balkana koje nisu članice Europske unije, dakle Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Od lipnja se i udvostručuje godišnji kontingent na 50 tisuća stručnjaka tih zemalja. Za državljane Hrvatske kao članice Europske unije nema baš nikakvih ograničenja kod zapošljavanja u Njemačkoj. Postoje određena ograničenja druge vrste, prije svega kad je riječ o zdravstvenoj skrbi – ali to je druga priča.

Treba pogledati...

I na kraju, od kad je donesen ovaj zakon prošlog ljeta, njemačkom gospodarstvu više ne ide tako dobro. Niz njemačkih tvrtki planira ukidanje radnih mjesta, a i kod stručnjaka se često traži posve osobita kvalifikacija za određene poslove. Zato je dobro i prije dolaska provjeriti trenutno stanje na tržištu rada.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.