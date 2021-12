Nove mjere u Njemačkoj: od zabrane petardi pa do diskoteke bez plesa

Predstavnici savezne i pokrajinskih vlada su se još prije desetak dana dogovorili o uvođenju strožih mjera u borbi protiv koronavirusa, 28. prosinac je bio konačni rok za savezne pokrajine da te mjere i uvedu.

Privatno se od danas u otvorenom i zatvorenom prostoru smije okupljati najviše 10 osoba i to bez obzira radi li se o cijepljenima ili necijepljenima, u taj broj se ne ubrajaju djeca mlađa od 14 godina. Klubovi i diskoteke zatvaraju vrata, sportske manifestacije se održavaju bez publike a velika okupljanja na otvorenom su također zabranjena.

Različite mjere u saveznim pokrajinama

„Ovo nije vrijeme za velike dočeke Nove godine“, rekao je prilikom donošenja odluka novi njemački kancelar Olaf Scholz.

Na sastanku 21. prosinca predstavnici savezne i pokrajinskih vlasti su saveznim pokrajinama dozvolile da mjere prilagode trenutnom epidemiološkom stanju. Tako neke savezne pokrajina u kojima je epidemiološka situacija teže, što se uglavnom odnosi na pokrajine na istoku zemlje, uvode dodatne mjere.

U saveznoj pokrajini Mecklenburg – Zapadno Pomorje su od danas, pored mjera koja vrijede na saveznoj razini poput ograničenja kontakata, uvedene i dodatne mjere poput zatvaranja kina, kazališta, muzeja i bazena.

Na snazi ostaju već prije donesene mjere ograničenja pristupa radnom mjestu i sredstvima javnog prijevoza samo za cijepljene, one koji su preboljeli koronavirus ili za negativno testirane kao i mjera pristupa maloprodaji samo za cijepljene ili one koji su preboljeli koronavirus pri čemu se u to ne uračunavaju trgovine svakodnevnih potrepština.

Gastronomski objekti smiju i dalje poslovati uz stroga pridržavanja tzv. 2G (pristup samo za cijepljene ili one koji su preboljeli virus). Ponegdje, kao što je to slučaj sa saveznom pokrajinom Baden-Württemberg, ugostiteljski objekti moraju biti zatvoreni od 22:30 do pet ujutro. Iznimka je novogodišnja noć kada kafići i restorani smiju raditi do jedan poslije ponoći.

Klubovi i diskoteka da ali bez plesanja molim

Poznati klub Berghain - bez plesa ali s baletom

U Berlinu, gradu poznatom po klubovima i diskotekama, vlasti su donijele odluku da, suprotno pravilima dogovorenim na saveznoj razini, klubovi ostanu otvoreni ali će u njima biti zabranjeno plesanje. Berlinski senator za kulturu Klaus Lederer je očito svjestan apsurdnosti ove odluke ali je rekao kako vlasnici klubova mogu organizirati druge kulturne akcije poput čitanja, projekcija filmova ili izložbi. Konzumacija jela i pića u klubovima je i dalje dozvoljena.

Predstavnici klupske scene u Berlinu, koja je u pretpandemijsko vrijeme gradu donosila značajan utržak, kritiziraju političke odluke o zabrani plesa u klubovima. Po njima ova mjera još jednom pokazuje nerazumijevanje politike za klupsku scenu i "potpuni nedostatak koncepta". Osim toga se vjeruje da će se zabave iz javnih klubova, gdje je moguća kontrola, prebaciti u privatne prostore.

Slično pravilo vrijedi i u još jednom gradu poznatom po noćnom životu, Hamburgu. Klubovi i diskoteke smiju biti otvoreni ali plesanje je zabranjeno.

Zabrana pirotehnike potvrđena i sudskim putem

I ovaj doček bez vatrometa - Köln na prijelazu iz 2019. u 2020.

Poseban trn u oku trgovcima i je zabrana prodaje pirotehničkih sredstava. U utorak (28.12.) je Upravni sud u Berlinu odbacio zajedničku tužbu skupine trgovaca koji su sudskim putem htjeli ukinuti ovu zabranu. Sud je objasnio kako mjera zabrane prodaje i upotrebe pirotehnike u razdoblju prije nove godine uvedena kako bi se smanjile povrede koje u novogodišnjoj noći hitne službe dovode do granica. Prošle i ove godine se to želi izbjeći kako se ne bi zauzimali medicinski kapaciteti potrebni za zbrinjavanje pacijenata oboljelih od korone.

No da ljubitelji pirotehnike pronalaze put do svoje omiljene zabave moglo se proteklih dana čuti u Berlinu i okolici. Odgovor na pitanje odakle tvrdokorni fanovi bučnog slavlja nabavljaju svoja pomagala možda treba tražiti u činjenici da je Poljska, gdje je prodaja pirotehnike dozvoljena, udaljena samo sat vremena vožnje.

I dok policija i vatrogasci očekuju pozitivni efekt što se tiče sigurnosti u novogodišnjoj noći, pirotehnička industrija zvoni na uzbunu. Njemačka vlada je i ove godine odobrila financijsku pomoć za ona poduzeća koja su ostvarila najmanje 80 posto manje utrška od posljednje pretpandemijske sezone 2019.

nk(dpa,AFP)

