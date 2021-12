Nova prirodna katastrofa u Americi

U Kentuckyju, najteže pogođenoj američkoj saveznoj državi, i dalje je u tijeku potraga za nestalima. „Još uvijek se nadamo čudu, nadamo se da ćemo pronaći ljude, nadamo se da je broj smrtnih slučajeva manji od očekivanog", izjavio je nakon prirodne katastrofe guverner Kentuckyja Andy Beshear.

On je u nedjelju posjetio mjesto Mayfield, koje je posebno poharao tornado. Beshear je tom prilikom izjavio da bi samo u njegovoj saveznoj državi moglo biti nekoliko desetaka ljudskih žrtava. Točan broj preminulih, ozlijeđenih i nestalih građana i dalje je nepoznat, dodao je: „Zbog razmjera razaranja jednostavno je za sada vrlo teško ponuditi konkretne podatke."

Tragedija u tvornici svijeća

Guverner Andy Beshear

Tornado je u noći sa subote na nedjelju uništio jednu tvornicu svijeća u Mayfieldu, u kojoj se u ovo doba godine, zbog Božića, radi u tri smjene. Guverner Beshear je jučer rekao kako se u trenutku prirodne katastrofe u tvornici nalazilo 110 osoba, od čega je njih 40 u međuvremenu spašeno. On je napomenuo da iz tog poduzeća tvrde da posjeduju drugačije informacije o broju mogućih žrtava, ali i da ti podaci do jučer nisu bili verificirani. „Molim se za to da su možda bile pogrešne prvotne procjene o broju ljudi koje smo izgubili, ako to doista tako bude, to bi bilo stvarno predivno, ali za te tvrdnje je za sad još prerano."

S pogledom na mogući broj izgubljenih ljudskih života Beshear je naglasio: „Ono najbolje čemu se možemo nadati je 50 mrtvih. Ali mislim da će biti i puno gore. Mi još uvijek pronalazimo leševe." Guverner je u subotu pretpostavljao da bi broj žrtava mogao narasti na minimalno 50, u nedjelju ujutro je spomenuo brojku od više od 80, pa čak i više od 100 mrtvih. Za sada nema službene potvrde tih navoda.

Beshear je na jučerašnjoj konferenciji za novinare rekao kako potragu za nestalima otežava činjenica da su „pale" mreže mobilne telefonije. Kentucky je najpogođeniji, ali tornada su i u drugim saveznim državama prouzročila više ljudskih žrtava. CNN je javio da je registrirano više od 30 tornada u Kentuckyju, Mississippiju, Missouriju, Arkansasu, Illinoisu i Tennesseeju. U pet saveznih država (osim Kentuckyja) po navodima medija za sada je registrirano 14 žrtava.

Pogođeno šest saveznih država

Američki mediji javljaju da će stvarni razmjeri katastrofi možda biti poznati tek za nekoliko dana. Po Beshearovim navodima, tornada su divljala na području dugom 227 milja (365 kilometara), od toga se 200 kilometara nalazi na području njegovog Kentuckyja.

„Ništa od onoga što se našlo na izravnom udaru tornada više ne stoji", rekao je guverner.

Ova serija tornada je najnovija u nizu prirodnih katastrofa koje su pogodile SAD u novije vrijeme. Samo u ovoj godini zabilježena su brojna olujna nevremena, poplave i šumski požari. Američki predsjednik Joe Biden u sve učestalijim i sve razornijim katastrofama vidi izravnu posljedicu klimatskih promjena – a borbu protiv njih je označio kao vrhovni prioritet svog mandata. Američki predsjednik je rekao da se radilo o „jednoj od najtežih serija tornada u našoj povijesti", odnosno o „tragediji".

Putin izrazio sućut

Beshear je zahvalio Bidenovoj vladi i svim onima koji pomažu pogođenim područjima u šest saveznih država. Pomoć stiže iz svih krajeva SAD-a. Biden je najavio da bi mogao posjetiti Kentucky – ali tek onda, kako je rekao, kada njegov dolazak ne bi bio smetnja spasilačkim naporima brojnih timova na licu mjesta.

U međuvremenu je ruski predsjednik Putin poslao izraze sućuti svom američkom kolegi. Papa Franjo je rekao kako se moli „za žrtve tornada koji su pogodili Kentucky".

dpa/rtr/tagesschau/ms

