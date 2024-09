Njemačko gospodarstvo nije sretno zbog ishoda izbora

Politička situacija u saveznim pokrajinama ponekad igra važnu ulogu u donošenju odluke o investicijama. No gospodarstvo je sada mnogo više zabrinuto zbog netrpeljivosti AfD-a prema strancima.

S preko 30% glasova za Alternativu za Njemačku (AfD) i u Saskoj i u Tirinškoj, čelništvo te desničarske populističke stranke svakako vjeruje da ima pravo zahtijevati sudjelovanje u vladama tih pokrajina – makar su sve ostale stranke do sad izjavile kako ne žele čak ni „prešutnu“ podršku AfD-a, dakle formiranje manjinske vlade uz suzdržane glasove pokrajinskih zastupnika te stranke. No u prvom redu kad je riječ o Saskoj čelnica saveznog AfD-a Alice Weidel nudi kršćanskim demokratima suradnju: „S kim bi inače tamo CDU ispunio svoja izborna obećanja? S nama će to biti lakše nego na primjer sa socijaldemokratima ili Zelenima.“

Što se tiče Saske, gdje su Dresden i Leipzig sve važnija gospodarska središta, ekonomski stručnjak Olaf Zachert upozorava da je „kapital plašljiva životinja“ koja će radije zaobilaziti sva mjesta „na kojima se ne osjeća dobrodošlo“. Naime, i gospodarska politika neke pokrajine je izuzetno važna kada tvrtka donosi odluku o ulaganju. Tu nije samo riječ o mogućoj državnoj potpori ili pak povoljnom zemljištu koje bi pokrajina stavila na raspolaganje, nego i o tome ima li ta pokrajina „sluha“ za poduzetnike: hoće li gnjaviti s dozvolama, hoće li pomoći u izgradnji infrastrukture...

Uspjeh populista neće ohrabriti strane stručnjake za dolazak u Sasku ili Tirinšku Foto: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

A što sa stranim stručnjacima?

A onda je tu i ono najvažnije: sigurnost. Predsjednik Udruge njemačkih poslodavaca (BDA) Rainer Dulger podsjeća kako uspješno gospodarstvo ovisi o stabilnoj politici – baš kao što i stabilna politika ovisi o uspješnom gospodarstvu. Ishod izbora u Saskoj i Tirinškoj on zato vidi i kao posljedicu politike Berlina i kao „sve veću nesigurnost među ljudima i nedostatak vjere da se naša zemlja razvija u pravom smjeru“.

No kad je riječ konkretno o AfD-u, gospodarski stručnjaci kao što je Monika Schnitzer prije svega upozoravaju na njihovu proklamiranu netrpeljivost prema došljacima – dakle i prema stranim stručnjacima koji bi došli raditi u ovu zemlju. „To bi moglo otežati već ionako teškopronalaženje stručne radne snage“ koja će onda, ako i dođe u Njemačku, radije otići u pogon u pokrajini gdje AfD i njegova politika nisu nikakav čimbenik.

Nazhimidin Bahkridinov je iz Uzbekistana i radi na ovom golemom tokarskom stroju u Chemnizu. Foto: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Marcel Fratzcher iz Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIW) dodaje još jednu osobitost birača AfD-a: to su pretežito nešto starije osobe koji su često i gubitnici čitave transformacije iz socijalizma u tržišno gospodarstvo. A njihov, sad i politički uspjeh će tek uplašiti one druge: „Prije svega mladi, kvalificirani i motivirani građani će tek sad razmisliti o tome da napuste ove dvije pokrajine i odu tamo gdje vlada veća otvorenost i gdje se više cijeni njihov rad“, izjavio je za novinsku agenciju Reuters. „A to pak može za posljedicu imati veći broj stečajeva i odlazak tvrtki koje su tamo bile aktivne“, misli Fratscher. Što znači da bi i u Tirinškoj i u Saskoj moglo biti čak još gore nego što je sad – politički, ali i gospodarski.

To nije i neće biti Njemačka!

Michael Hüther iz Ekonomskog instituta u Kölnu se osvrće i na predizborna obećanja populista o zbrinjavanju siromašnih. I upozorava da je, umjesto manipuliranja sa strahom od ekonomske propasti, prije svega potrebna politika mudrog ulaganja, a ne sve svesti na skrb socijalne države.

Naravno da su se i međunarodni stručnjaci osvrnuli na rezultate izbora u Saskoj i Tirinškoj. Tako Capital Economics ne vidi sve tako crno jer, kako piše, izborni rezultati u te dvije pokrajine u bivšem DDR-u teško se mogu preslikati „jedan na jedan“ na čitavu Njemačku.

I Deutsche Bank Research poslovne partnere pokušava umiriti riječima kako se ovi rezultati „ne mogu shvatiti kao projekcija na izbore u čitavoj Njemačkoj sljedeće godine“. I naglašava da tvrtke možda mogu očekivati tek „vremenski ograničene rizike“, a i to prvenstveno kad je riječ o pronalaženju stručne radne snage.

Sve u svemu, smatra Deutsche Bank Research, ni od jedne buduće vlade u Njemačkoj se ne može očekivati nekakvu „politiku sklonu rasipništvu“, jer su osobito konzervativne političke snage zadrti zagovornici politike državne štednje.