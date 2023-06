Njemačko državljanstvo prošle godine dobilo 168.545 ljudi

Broj je rekordan: 168.545. Toliko je ljudi, pripadnika 171 različite nacionalnosti, prošle godine primljeno u njemačko državljanstvo i na taj način ostvarilo pravo da dobije njemačke dokumente. To je 28 posto više nego godinu dana ranije, priopćio je Savezni zavod za statistiku u Wiesbadenu. Rečeno je da za posljednjih 20 godina nije registrirano toliko novih stanovnika.

S udjelom od 29 posto Sirijci čine najveću skupinu naturaliziranih osoba tijekom prošle godine - 48.300 ljudi. Mnogi od njih su pobjegli iz svoje domovine u Njemačku tijekom građanskog rata od 2014. godine i ovdje potražili zaštitu. Sada su pronašli novi dom i mnogi su dobili njemačke osobne iskaznice. Iza Sirijaca su Ukrajinci (plus 3.700), Iračani (plus 2.400) i turski državljani (plus 2.000).

Do sada visoke prepreke za dobivanje državljanstva

Uvjeti za dobivanje njemačkog državljanstva obuhvaćaju dovoljno poznavanje jezika, osiguran život i, po pravilu, minimalni boravak od osam godina. Identitet podnositelja zahtjeva također mora biti jasno razjašnjen.

Usmene i pismene jezične vještine su jednako važne kao i osnovno poznavanje životnih i pravnih uvjeta u Njemačkoj i položen test za dobivanje državljanstva od 33 pitanja. Podnositelji zahtjeva također se moraju obvezati na slobodan demokratski osnovni poredak Temeljnog zakona (njemačkog ustava) i platiti naknadu za naturalizaciju od 255 eura. Tko je ikada osuđen za zločin nema šanse.

„Skoro polovica naturaliziranih ljudi iz Sirije dobila je njemačke dokumente poslije samo šest godina – jer su mogli pokazati izuzetna integracijska dostignuća", kaže za DW Jan Schneider iz neovisnog Stručnog vijeća za integraciju i migracije. Prognoza ovog stručnjaka za 2023. godinu: „Zaista se može očekivati da će broj nastaviti rasti i ove godine.”

Planirana sveobuhvatna reforma Zakona o državljanstvu

Ovo je također zbog činjenice da vladajuće stranke tzv. semafor koalicije, SPD, Zeleni i FDP, žele bitno promijeniti Zakon o državljanstvu. Vladajuća koalicija tvrdi da je Njemačkoj hitno potrebna kvalificirana imigracija i želi omogućiti ljudima koji već žive ovdje da se integriraju i dobiju državljanstvo.

U tom cilju, ona je nedavno predstavila prve ključne točke. Između ostalog, trebalo bi olakšati naturalizaciju stranaca. U biti, predviđen je kraći minimalni boravak za naturalizaciju – umjesto osam godina, sada bi trebalo biti dovoljno pet godina. A u slučaju posebnih integracijskih dostignuća, samo tri. Pored toga, podnositelji zahtjeva više se ne bi morali odreći svoga prethodnog državljanstva kako bi dobili njemačko državljanstvo.

Načelno bi trebalo omogućiti i da migranti turskog podrijetla, koji čine najveći dio njemačkog stanovništva s migracijskom pozadinom, dobiju dvojno državljanstvo. Stručnjak za migracije Schneider smatra da bi za oko 1,3 milijuna Turaka koji već neko vrijeme žive u Njemačkoj „dvostruko državljanstvo nakon naturalizacije svakako trebalo biti poticaj".

Oporba kritizira reformu

Savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser, koja je odgovorna za pitanja migracija, kaže da se radi o zakašnjeloj reformi. Po riječima ministrice, novi zakon bi trebao ponuditi poticaje za integraciju umjesto da stvara prepreke. Kritike su već pljuštale iz konzervativnih oporbenih stranaka. A novi rekordni broj naturalizacije sada je izazvao još jednu oluju prosvjeda kritičara.

Parlamentarni tajnik zastupničkog kluba CDU-a i CSU-a Thorsten Frei je za novine „Die Welt” rekao: „Planovi ministrice unutarnjih poslova Nancy Faeser povećavaju rizik da će biti naturalizirano više ljudi koji nisu dovoljno integrirani.” Nema uvjerljivih razloga da se snize zahtjevi za njemačko državljanstvo, smatra on.

Predviđa se ogroman porast prijava za naturalizaciju

U Njemačkoj trenutno živi oko šest milijuna stranaca, koji su već više od osam godina u ovoj zemlji. Stručnjak za migracije Schneider računa da ako minimalna dužina boravka za naturalizaciju bude pet godina, mnogo više od osam milijuna ljudi će uskoro ispuniti kriterije za dobivanje njemačkog državljanstva.

Čak i ako danas nije moguće predvidjeti kako će se reforma naturalizacije dogoditi kao rezultat parlamentarnog procesa, može se predvidjeti jedno: masovno povećanje zahtjeva za državljanstvo. A njemačke državne službe već imaju pune ruke posla. Stručnjak za migracije Schneider: „U mnogim državnim organima se već gomilaju zahtjevi za dobivanje državljanstva.”

