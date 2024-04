Njemački nadzornik rasizma kod policije

Titula Ulija Grötscha zvuči birokratski: Savezni povjerenik za policiju i njega je ovog ožujka imenovao Bundestag, dakle ima mandat najvišeg demokratskog tijela čitave Njemačke. Grötsch je zapravo i sam bio zastupnik socijaldemokrata, ali je položio mandat kako bi bio potpuno neovisan u svojem djelovanju. On nije dio policijskih struktura, niti pripada u Ministarstvo unutarnjih poslova.

Grötsch odlično poznaje kako funkcionira policijska služba: on je i sam 21 godinu bio policajac. Sad je osoba kojoj se može obratiti u slučajevima diskriminacije u Saveznoj policiji i Saveznom kriminalističkom uredu. Ako se tužba pokaže opravdanom, posljedica može biti i otkaz službeniku – naravno po odluci poslodavca, odnosno suda.

Nedugo nakon imenovanja Grötsch se predstavio i novinarima i iznenađen je što već u samo tri tjedna njegove dužnosti posla ima na pretek: svakog dana stiže tri do četiri prijave, trećinu slučajeva javljaju sami policijski službenici, dvije trećine stižu od građana.

Povjerenik Uli Grötsch kaže kako mu je telefon počeo zvoniti praktično čim je došao u novi ured Foto: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Njegov mandat traje pet godina i kaže kako svojom zadaćom smatra stvoriti povjerenje prema radu policijskih službenika. Tu bi rado imao šaroliku ekipu pomoćnika: „Tu trebam nekoga s tamnom bojom kože, nekoga s arapskim podrijetlom, u idealnom slučaju i nekoga iz LGBTIQ zajednice.“

Problem je i naći takve službenike

On želi stvoriti ekipu s osobama „koje su i same bile izložene diskriminaciji ili pripadaju skupini koja je osobito snažno izložena diskriminaciji". No takve suradnike još traži: od 18 radnih mjesta je popunjeno 10, ali nema još nikoga iz homoseksualnog okružja. No već tu ima problem: sva radna mjesta mogu dobiti samo osobe koje odgovaraju propisima za zapošljavanje državnih službenika, a takvih osoba u redovima službenika jedva da uopće ima.

Ipak, Grötsch želi poslušati sve pritužbe: već je dogovorio termin sastanka s Abdou Rahime Diallom koji je na čelu Diaspora Policy Interaction (DPI) i koji se i do sad bavio pritužbama na rad preko 60 tisuća službenika Savezne policije. Diallo i osobno ima iskustvo policijskog nasilja: još kao student 1998. je trčao kroz željeznički kolodvor u Düsseldorfu kad se odjednom našao ispružen na podu. „Tri policajca su me držala na zemlji, nisam imao zraka, beskrajni bolovi – i prije svega poniženje i trauma“, svjedoči Diallo. „A jedini razlog je bio – ja sam crne boje kože."

Prosvjedi protiv rasizma policije potekli iz SAD-a "Black Lives Matter" su dosegli i Njemačku i iako je teško zamislivo takvo policijsko nasilje i u ovoj zemlji, incidenata ima i potrebno je tijelo kojem se žrtve mogu obratiti. Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Kad su policajci utvrdili kako je on njemački državljanin i kako nije počinio nikakav prekršaj nego je samo žurio kroz kolodvor, fizički su ga izgurali i naložili neka im nestane sa očiju. "Pokušao sam se žaliti, ali od toga nije ispalo ništa.“ Bio je još mlad i pod šokom, a nije niti znao kome bi se uopće mogao obratiti. No svjedoči i kako u međuvremenu postoji mnogo više savjetovališta: „Danas bi definitivno sasvim drugačije postupio“, kaže aktivist.

Federalna struktura policije u Njemačkoj

I taj incident pokazuje kako u Njemačkoj postoji golema potreba za institucijom nadzora, ali je problem i sama struktura policije u ovoj zemlji: Grötsch je zadužen zapravo samo za policiju koja djeluje na saveznoj razini – ona između ostalih nadzire i sigurnost granica, željezničkih postaja i zračnih luka, poseban odjel je zadužen i za sigurnost samog njemačkog parlamenta. Ali najveći dio posla obavljaju policije 16 njemačkih pokrajina, a u samo 8 postoji povjerenstvo slično Grötschovom.

Još gore: u samo dvije – u pokrajinama Rheinland-Pfalz i Schleswig-Holstein tamošnji povjerenici protiv diskriminacije imaju i ovlasti potpunog uvida u spise državnog odvjetništva i policije, a grad-pokrajina Berlin je jedina gdje povjerenik može voditi i vlastitu istragu slučaja žalbe. Problem je i jezik: praktično nigdje nema službenika koji vlada stranim jezicima, ali u više pokrajina je planirano to promijeniti.

Politolog i pravni stručnjak Harmut Aden je profesor na Visokoj školi za ekonomiju i pravo u Berlinu i već petnaestak godina se bavi diskriminacijom. On ističe kako se mnogo toga dogodilo u tom razdoblju i već ima mnogo znanstvenih istraživanja, ali i službenih izvješća: „Još prije 15 godina je bio tabu uopće govoriti o policiji ili rasizmu u obrazovanju.“ Danas svjedoči i kako su već mladi u policijskim školama potpuno drugačijih nazora od onih prije 10, 20 godina. To već i zato jer je i sama policija izložena riziku takvog ponašanja jer i među policajcima vlada mnogo veća raznolikost.

I sami njemački policajci nisu ono što su možda bili prije dvadesetak godina: ne samo da imaju drugačije mišljenje o toleranciji, nego su i njihovi redovi sve šareniji Foto: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

Radije se šuti i trpi

No i stručnjaci koji se u Njemačkoj bave slučajevima rasizma i diskriminacije u ponašanju policije priznaju kako nema točnih brojki, koliko takvih incidenata ima. Povjerenica za diskriminaciju grada-pokrajine Bremena Sermin Riedel objašnjava kako i žrtve tek rijetko i nerado uopće prijavljuju takvo ponašanje. Razloga ima više: negdje su to migranti koji potječu iz država gdje je za policiju „normalno“ biti i rasistička i nasilna, najčešće je tu i strah da će takva žalba negativno utjecati na njihov proces integracije.

„To nam je veliki izazov, uopće doprijeti do ljudi i potaći ih da nam kažu svoju priču“, kaže povjerenica Bremena. Isto tako svjedoči kako se i u policiji, iako se mnogo toga promijenilo na bolje, još uvijek javlja stari refleks odbijanja svake optužbe za diskriminaciju.

Jer Riedel je uvjerena kako se nije mnogo toga promijenilo već u razmišljanju policijskih službenika i kako takav rasizam zadire dublje nego tek političko gledište ekstremne desnice: u situaciji kad je potrebna intervencija policije, najprije će gledati ima li tu osoba tamnije boje kože ili očito stranog podrijetla. I u policijskom žargonu se to zove „Racial Profiling“, a profesor Aden također ukazuje kako je to „klasičan“ slučaj rasizma i vrata za „vrlo subjektivna gledišta, uključujući i predrasude“ službenika. No sad postoji i institucija kojoj se pogođeni mogu obratiti i na razini Njemačke.