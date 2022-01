Njemački mediji o RS: Proslava kao provokacija

„Republika Srpska slavi 30. godišnjicu svog osnivanja - iako je to zabranio Ustavni sud. Političko vodstvo od toga ne odvraćaju ni američke sankcije", piše njemački list Süddeutsche Zeitung (SZ).

„Na proslavu je došao niz poznatih gostiju iz inozemstva: premijerka Srbije, na primjer, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, ruski veleposlanik i dvojica desničarskih ekstremnih francuskih europarlamentaraca koji su, prema vlastitom priznanju, bili "osobno pozvani" od strane "predsjednika Milorada Dodika". Zajedno s Miloradom Dodikom, srpskim članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gosti su proslavili 30. godišnjicu osnivanja Republike Srpske. Dakle srpskog dijela, čije je proglašenje svojevremeno predstavljalo bitnu prekretnicu na putu prema bosanskom ratu", piše Süddeutsche Zeitung.

List dalje podsjeća da je Ustavni sud BiH još u studenome 2018. godine zabranio proslavu Dana Republike Srpske, ali da je to Dodik i ovaj put ignorirao. „Za njega je proslava u nedjelju bila samo nova prilika da se predstavi kao branitelj srpskih interesa u Bosni i Hercegovini", ocjenjuje SZ.

List piše da je SAD prošli tjedan uveo sankcije Miloradu Dodiku, dok u EU-u „vlada nejedinstvo oko odgovarajućeg odnosa prema Dodikovoj politici podjela. Sredinom prosinca se njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock založila za uvođenje sankcija EU-a Dodiku. Ipak on u EU-u ima one koji ga podržavaju, prije svih mađarskog premijera Viktora Orbana. Njegov ministar vanjskih poslova je već izjavio da će sankcije EU-a protiv Dodika, ako to bude neophodno, spriječiti vetom", piše Süddeutsche Zeitung.

Viktor Orban je u studenome posjetio Republiku Srpsku i dao podršku Dodiku

Provokacija Milorad Dodika

List Die Welt također piše o proslavi Dana Republike Srpske: „Vodstvo RS-a slavi i „državni praznik" koji je nelegalan. To je nova provokacija srpskog vođe Milorada Dodika."

„Ove godine je parada i međunarodno pod posebnom pažnjom. Lider Republike Srpske Milorad Dodik mjesecima gura svoju nacionalističku i separatističku politiku. SAD mu je nedavno uveo sankcije zbog separatističkih tendencija i korupcije. Dodik "državni praznik" stalno koristi kako bi nastavio provoditi svoju političku agendu. “Srbi danas imaju dvije države. Jedna je Srbija, a druga Republika Srpska”, rekao je 9. siječnja prije dvije godine. Republici je "suđeno da vodi svoj život kao država", rekao je Dodik tri godine ranije. 2016. čak je održao referendum - također proglašen neustavnim - o obilježavanju praznika."

List piše da „politički Zapad sa zabrinutošću gleda na Dodikovu politiku podjela".

„Dodik se, međutim, dosad nije morao plašiti ozbiljnih posljedica. Zato nastavlja - vjerojatno do točke dok njegovo potpaljivanje ne izazove veliki požar koji se neće moći tako brzo staviti pod kontrolu", zaključuje Die Welt.

Milorad Dodik, patrijarh Porfirije i Željka Cvijanović

„Srpski svijet"

„Kao i u starim komunističkim vremenima, prvo državni službenici, zatim postrojbe teško naoružane policije iz svih dijelova zemlje i na kraju, kao jezgra obrambenih snaga, "antiterorističke jedinice" koje su obučavali ruski instruktori. Iako su organizatori izbjegavali govoriti o “vojsci Republike Srpske”, jasno se mogla prepoznati namjera političkog vrha da pokaže jedinstvo i snagu. Srpske rodoljubne pjesme činile su okvir programa", piše Tageszeitung (taz) o obilježavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci.

„Poruka vojne parade glasila je da je Republika Srpska dio "srpskog svijeta”, nove Velike Srbije. U srpskom svijetu, prema volji srpskog vodstva u Beogradu, svi Srbi iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore i Kosova trebaju biti okupljeni u jednu asocijaciju.

Nakon svih nacionalističkih kampanja proteklih godina, Beograd i Banja Luka su doista stvorili srpski emotivni svijet kojeg se druge grupe stanovništva zaista moraju plašiti. Patriotski osjećaji su izbili u Republici Srpskoj već prethodnih dana, za vrijeme pravoslavnog Božića 6. siječnja. U gradu Foči u istočnoj Bosni i Hercegovini zid jedne kuće je ukrašen likom Ratka Mladića", piše taz.

„Bošnjak Izet Spahić, koji se vratio u rodnu Foču, u ovom činu vidi jasnu poruku povratnicima Bošnjacima: glorificirati ratnog zločinca znači, kaže on, da žele ponoviti masakr", piše taz.

Priredila: Zorica Ilić

