Njemački kulinarski vremeplov iz Osijeka

Identitet jedne nacionalne manjine nije samo jezik, povijest i običaji. Njemačka nacionalna manjina u Hrvatskoj je ispisala svoju povijest i na ovim prostorima su prisutni stotinama godina. Danas je teško razlikovati što je „švapsko“ a što „šokačko“, kao i što je „njemačko“ a što „hrvatsko". Pogotovo kada je u pitanju kuhinja.

Mnogim Slavoncima, Baranjcima, Podravcima, okusi koji su ostali kao okusi djetinjstva, neminovno su vezani uz njemačku kuhinji. Krautflekrle, grenadirmarš, ajnpren juha, šufnudle, nazivi jela koja su došla iz njemačkog kulturnog kruga toliko su se udomaćila da im nitko i ne zna hrvatske nazive.

Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek (Deutsche Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien, Essegg) udruga je koja okuplja pripadnike njemačke i austrijske nacionalne manjine više od 30 godina. Njihov posljednji projekt „Što ćeš danas jesti?“ (Was werden sie heute essen?) osmišljen je još prije pandemije, pa zbog epidemioloških mjera nije mogao biti ostvaren. No, čim su se stekli uvjeti, krenuli su u realizaciju.

Nastavnica slastičarstva Marina Majdenić s učenicima Foto: deutsche-gemeinschaft.eu

Suradnja s ugostiteljskom školom

„Svaka radionica je bila na posebnu temu, na jednoj smo imali samo juhe i gulaše, druga je bila, kako bi to naše bake rekle samo 'Mehlspeise', samo jela od brašna: knedle sa šljivama, krautflekrle, grenadirmarš... Bazirali smo se na starim, tradicionalnim jelima. Pošto nam se cijeli program privodio kraju negdje oko Božića, tu smo se posvetili samo na božićnim jelima i kolačima kojih ne nedostaje u svakoj njemačkoj kuharici“, kaže Hanna Klein, voditeljica projekata kulture u Njemačkoj zajednici.

Nakon uspješno završenog projekta, svi recepti i postupak u kuhinji objavljeni su na YouTube kanalu njemačke zajednice i mogu se pogledati, pa stoga i skuhati, kada god to želite.

Projekt ne bi mogao biti ni približno tako uspješan da nije bilo suradnje s Ugostiteljskom školom u Osijeku i profesorima kuharstva i slastičarstva. Cilj projekta, uz kuhanje i snimanje videa starih recepata s učenicima kuharstva i slastičarstva Ugostiteljske škole je i očuvanje starih švapskih recepata. Učenici su tijekom pet tjedana imali priliku naučiti neke nove - stare recepte, koji se pripremaju u slavonskim kuhinjama. Ideja je bila i da domaća njemačka kuhinja postane jednog dana i ponuda u restoranima u kojima će učenici raditi nakon završetka škole.

kako se kuhaju "švapska" jela - sudionici projekta "Što ćete danas jesti?" Foto: deutsche-gemeinschaft.eu

Domaće, zdravo i ukusno

Projekt je započeo prvim susretom 14. Studenog 2022. godine na kojem su učenici kuhali ajnpren juhu, krumpir s pržolicom, punjena pileća prsa s nadjevom od lješnjaka, a kao slastice su pripremili kuglof i biskvit roladu s domaćim pekmezom od šljiva. Drugi susret održan je za sedam dana kada su učenici skuhali domaću ajngemahtes juhu, carske šnicle i kremšnite.

U sedmodnevnom ritmu su i nastavili pa je tako treći susret posvećen domaćoj tjestenini (Mehlspeise). Učenici su pripremali dvije vrste tijesta i nekoliko inačica jela u kojima se to tijesto koristi. Domaće vučeno tijesto s kojim su pravljene krautfekrle i grenadirmarš te krumpir tijesto od kojeg su pravljene knedle sa šljivama i šufnudle. Kao slatka jela pravio se kajzeršmarn i domaće germ knedle.

Četvrta radionica u Ugostiteljskoj školi posvećena je „jelima na žlicu“, goveđi gulaš i pileći paprikaš te kao desert dvije vrste štrudli, jedna s jabukama i grožđicama i druga od bundeve, svježeg sira i maka. Približavanjem Božića, učenici Ugostiteljske škole sastavili su jelovnik dostojan vrhunskih restorana, pa je posljednja, peta radionica, otkrila tajnu kako napraviti savršenog šarana na riži i krumpiru, pečenu patku s mlincima, a na kraju su se zasladili medenjacima, kranclama i vanili kiflicama.

Ravnatelj Ugostiteljske škole Andrej Kristek kaže da je suradnja pripremana već duže vrijeme. „Prikupili smo jela koje odražavaju naše područje i kulturu. To je snimljeno i postavljeno na YouTube kanal i sada imamo zbilja dobar i zanimljiv proizvod“, kaže Kirstek.

„Pokušavamo naučiti djecu i da gledaju današnja jela s pogledom u prošlost. Da shvate odakle su došla i kako su nastala. To nam otvara jednu dimenziju da povežu prošlost, sadašnjost, a možda i budućnost“, rekao nam je ravnatelj škole.

Kolači koji su postail dio svakodnevice Foto: Vuk Tesija/DW

Mirisi iz prošlosti

Marina Majdenić, profesorica slastičarstva kaže da su učenici odlično prihvatili ovaj projekt. „Bilo im je zanimljivo, ne samo kuhati, nego i otkrivati porijekla riječi i naziva koji se koriste i koji su se mnogi zadržali u hrvatskom jeziku,“ kaže Majdenić, dodajući kako su recepti za slastice dosta jednostavni, pa su ih učenici odmah uvrstili i u svoje 'kućne' recepte pripremajući ih i za svoje obitelji.

Spomenka Dundović, profesorica kulinarstva u Ugostiteljskoj školi kaže da su djeca bila oduševljena projektom. „Učenici su odlično surađivali i sve im je bilo zanimljivo jer smo našli jednu poveznicu s našom tradicionalnom kuhinjom i vidjeli koliko je utjecaja njemačka kuhinja imala na našu kuhinju. Od kupusa, tijesta, raznih okruglica, svega onoga što je naša svakidašnja ishrana“, kaže Dundović i napominje da je koncept bečke kuhinje također vrlo utjecajan u Hrvatskoj.

„Mi i u nastavnom planu i programu teoretski obrađujemo strane kuhinje, tako da učenicima nije to bila nepoznanica“, kaže Dundović i nadodaje kako se nada da će ovakvih projekata biti i ubuduće, s obzirom na to da je kulinarstvo na istoku Hrvatsku imalo mnogih stranih nacionalnih utjecaja.

Učenici Ugostiteljske škole su ispričali jednu lijepu priču o tome kako nitko nije otok i kako smo svi spoj raznih utjecaja. A iza svega je ostalo dvadesetak recepata iz bakinih kuharica koji su se preselili u virtualni svijet i sada su ostali sačuvani i za druge generacije. Iako danas vodimo različite živote, spajaju nas isti miris iz kuhinje koji nepromijenjeni spajaju generacije udaljene stotine godina vremena.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu