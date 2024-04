Njemački Ustavni sud provjerava izborni zakon

Njemački izborni sustav je u osnovi jednostavan, ali da bi ga se potpuno objasnilo običnom građaninu, trebalo bi više desetaka stranica teksta, profesorima izbornog prava i politolozima neće biti dovoljno niti par debelih knjiga.

Jer tu vlada kombinacija oba izborna načela – većinski i proporcionalni, tako da birači glasuju zapravo dva puta: za stranku i za kandidata. Kod kandidata izborne jedinice vrijedi većinski, „pobjednik nosi sve“ – tko ima najviše glasova, biva zastupnikom bez obzira imao li samo jedan glas prednosti od protivnika.

Korekcija je tu u „drugom glasu“, glasu koji se daje stranačkoj listi: tu se onda prema udjelu podrške dijele i zastupnička mjesta u parlamentu.

Prvi glas kandidatu gdje "pobjednik nosi sve", drugi glas stranci da bi parlament dao pravu sliku volje građana. Zvuči jednostavno - ali je daleko od toga. Foto: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Do tu može biti sve jasno, jednostavno i pravedno – no sad dolazi veliko „ali". Osnovna nevolja leži u izbornom pragu strankama od 5 posto. Što ako kandidat neke stranke bude izabran,ali njegova stranka ostane ispod izbornog praga? Tu onda počinje serija pravila gdje je onda i građanima ove zemlje iznenađenje kakav će točno biti saziv Bundestaga.

Malo još tebi, još malo onda i njima...

Jer ako kandidati neke stranke koja nije prešla prag budu izabrani u najmanje tri izborne jedinice, onda oni ulaze. Ali da ne budu sami kao prst u parlamentu, dopušta se ulazak i određenog broja zastupnika te stranke: to se zove Überhangmandate – prevjesni mandati. Tako je stranka Ljevice uopće ušla u Bundestag na izborima 2021.

Ali to je zapravo više mandata toj stranci nego što je ona zaslužila. Zato se onda drugim strankama to nadoknađuje sa Ausgleichmandate – izjednačavajućim mandatima - kako bi se donekle zadržali odnosi među strankama izraženi na izborima.

Na izborima 2021. je ukupno bilo 47 političkih stranaka - i naravno da je za neke od njih glasala tek šačica prijatelja i rodbine. Ali i to je volja dijela građana. Foto: Chai von der Laage/imago images

Sve u svemu, s takvim „specijalcima“ među zastupnicima neminovno i čitav Bundestag raste do neslućenih razmjera – sad ih ima 734. Svim zastupnicima treba i namjestiti stolicu u plenarnoj dvorani, dati ured i naravno plaću. Socijaldemokrati, Zeleni, čak i Liberali tek rijetko imaju koristi od takvih ispravki pa su tako prošle godine i usvojili izbornu reformu koja praktično ukida čitavu tu dodatnu računicu, a njemački parlament treba ostati na „samo“ 630 zastupnika.

Bavarska na nogama

No to znači i da kandidat koji jest pobjednik u izbornom okrugu onda neće u Bundestag jer njegova stranka nije prešla prag. Tu su pak sa žalbom Ustavnom sudu prvi otrčali bavarski kršćanski demokrati: CSU se nalazi samo u „partnerskom“ odnosu sa "sestrinskom" Kršćansko-demokratskom unijom CDU i njihovi kandidati u pravilu pobjeđuju u svojim izbornim jedinicama. Ali kad se pogledaju rezultati te stranke na razini čitave Njemačke, oni su jedva na 5 posto. Dakle na sljedećim izborima 2025. bi se po ovom zakonu lako moglo dogoditi da CSU-a – uopće nema u Bundestagu.

Bavarski CSU redovito pobjeđuje sa svojim kandidatima, ali kao čitava stranka koja je tek "partner" CDU-u, tu bi joj se po novom zakonu crno pisalo u Bundestagu. Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

To je jedan od problema o kojem u sljedeća dva dana mora raspraviti Ustavni sud. Drugo je i pitanje samog izbornog praga: udruga Mehr Demokratie (Više demokracije) ne vidi uopće smisla u određivanju praga od 5 posto.

Načelno, on je uveden kako parlament ne bi bio previše šarolik i kako bi se olakšalo stvaranje većine. Ali u njihovoj analizi izbora od 1949. se tvrdi kako to nikad nije dovelo do bitno većeg jedinstva parlamenta i kako bi se taj prag mogao i ukinuti. Tu imaju i podršku na razini Europe koja je također sumnjičava prema nekakvim pragovima.

Kad je riječ o njemačkom Ustavnom sudu, upravo je nezamislivo da on stane na stranu samo jedne političke stranke Foto: Uwe Anspach/AFP via Getty Images

Od njemačkog Ustavnog suda u pravilu nema velikih iznenađenja, ali se čuju i jasne i argumentirane odluke. Utoliko treba još vidjeti, hoće li vladajuća koalicija tek možda trebati nešto mijenjati u izbornom zakonu – ili ga pisati od početka.

aš(ARD)