Njemački gradonačelnici - mete prijetnji i napada

Oni su lice politike na lokalnoj razini - ali često se događa da se komunalni političari u Njemačkoj suočavaju sa snažnim otporom. Zbog toga njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier osjeća potrebu za upozorenje: "Kada gradonačelnici ili članovi općinskih vijeća više ne govore o određenim osjetljivim temama,brišu svoje profile na društvenim mrežama ili čak odustaju od svoje funkcije ili mandata kako bi zaštitili sebe i svoje obitelji od napada; kada ljudi koji bi se rado kandidirali odustanu zbog straha da ne postanu meta mržnje, tada demokratsko društvo to ne smije prihvatiti jednostavno sliježući ramenima".

Više od 80 gradonačelnika, koji svoju službu obavljaju volonterski, predsjednik je, zajedno sa Zakladom Körber, pozvao u četvrtak (11. travnja) na sastanak. Na tom okupljanju pod nazivom "Demokracija počinje na lokalnom razini", oni su razgovarali o brigama i problemima s kojima se suočavaju političari koji rade volonterski.

Alarmantne brojke

Zaklada Körber je povodom tog događaja naručila reprezentativno istraživanje od Instituta za istraživanje javnog mnijenja Forsa. Prema rezultatima istraživanja, 40 posto volonterskih gradonačelnica i gradonačelnika izjavilo je da su se oni ili osobe iz njihovog okruženja već našli na meti uvreda, prijetnji ili su doživjeli fizičke napade zbog svojih aktivnosti. A kada je riječ o političarima koji profesionalno obnašaju funkcije, čak 57 posto njih su, prema istraživanju Forse iz 2021. godine, doživjeli takve situacije.

Na temelju tog iskustva, ispada da je više nego svaki četvrti volonterski gradonačelnik već je jednom razmišljao o povlačenju iz politike - zbog brige za vlastitu sigurnost. Istodobno gotovo dvije trećine ispitanika izvještava da se među građanima u njihovoj zajednici sve više širi nezadovoljstvo. 35 posto njih u desničarskom ekstremizmu vidi veliki izazov za svoju zajednicu u narednim godinama. Gotovo svaki peti izvještava o povećanim antidemokratskim tendencijama. A u istočnoj Njemačkoj to potvrđuje čak svaki četvrti ispitanik. Takav rezultat također izaziva zabrinutost s obzirom na predstojeće pokrajinske izbore u tri istočne savezne pokrajine u rujnu ove godine.

Lokalni političar Walter Lübcke platio je svoj angažman vlastitim životom Foto: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Moglo je biti i mrtvih

Michael Müller je to osjetio u svom rodnom Waltershausenu u Tirinškoj. Ispred kuće ovog lokalnog političara Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) je u veljači podmetnut požar.

Mülleru još uvijek nije jasno da se to moglo dogoditi. Te noći, najprije je zapaljen automobil ispred njegove kuće, a potom je vatra zahvatila i fasadu. U kući je bila smještena i obitelj s dvoje djece. Srećom, uspjeli su se spasiti. Kasnije je vještak za požare ustanovio da je riječ o ciljanom pokušaju ubojstva i u tom smjeru se sada ide i istraga policije.

Michael Müller ne vjeruje da je to bila slučajnost, jer je samo nekoliko dana ranije pozvao na prosvjede protiv ekstremnih desničara. On te prijetnje promatra s velikom zabrinutošću, jer "mnogi ljudi razmišljaju, je li vrijedno da se žrtvuje svoje slobodno vrijeme za tu društvenu zajednicu koja mi, zauzvrat, prijeti?" On strahuje da bi moglo doći vrijeme "kada će biti sve manje ljudi koji će se žrtvovati svoje vrijeme da bi radili kao gradski vijećnici, članovi komunalnih vijeća ili volonterski gradonačelnici". Oni bi tada "radije poduzeli nešto lijepo sa svojom porodicom", pretpostavlja on. Rezultati reprezentativne studije, koju je provela Kompetitivna mreža protiv mržnje na internetu, potvrđuju sličnu situaciju kada su u pitanju rasprave na digitalnom prostoru. Što su one brutalnije, sve više ljudi se povlači iz tih rasprava na mreži.

Njemački lokalni političari se plaše – s razlogom

Henriette Reker, gradonačelnica Kölna, za dlaku je izbjegla smrt 2015. Dan uoči izbora, nju je jedan fanatični desničarski ekstremist ubo nožem u vrat.

Andreasa Hollsteina, gradonačelnika Altene, takođre je 2017. razjareni mrzitelj izbjeglica ubo nožem u vrat.

Kada je 2019. godinepredsjednika okruga Kassel Waltera Lübckea ubio desničarski ekstremist, to je potreslo mnoge. Polako je šira javnost shvatila što lokalni političari sve moraju trpjeti. Nekada u njihovom dvorištu postavljaju vješala, u poštanske sandučiće im ubacuju leševe životinja, šalju im se poruke mržnje s prijetnjama u kojima stoji da oni koji šalju poruku znaju gdje žive i u koju školu idu njihova djece.

Lokalni političari se brane

Da bi se sve to izdržalo, vjerojatno se mora biti jako uvjeren u svoj politički rad, kao što je slučaj gradonačelnice Brandenburškog grada Zossena, Wiebke Şahin-Schwarzweller. Političarka liberalne stranke (FDP) kaže za DW da su joj otvoreno prijetili tijekom predizborne kampanje 2019. “Moj muž, koji je turskog porijekla, također je bio meta kleveta, koje su bile usmjerene protiv mene.”

No, ova lokalna političarka se odlučila braniti. Jedna je od onih s kojima je predsjednik Steinmeier još od 2018. u stalnom kontaktu. Za razliku od političara na višim razinama, lokalni političari nisu adekvatno zaštićeni: nemaju blindirane limuzine, osobnu zaštitu i zakonski nisu dovoljno zaštićeni. Oni se zato bore za to da budu dobro povezani i informirani jer smatraju da će se tako bolje moći zaštititi. Rezultat toga je i pokretanje portala "Stark im Amt” („Jak u uredu") koji nudi pomoć lokalnim političarima. Javni tužitelji, policijske uprave i službe su već senzibilizirani za njihove probleme.

Şahin-Schwarzweller: ne odustajem! Foto: Bettina Stehkämper/DW

Nova adresa za ugrožene lokalne političare

Savezna vlada je u ožujku 2022. predstavila deset mjera iz akcijskog plana protiv desničarskog ekstremizma. Jedna od točaka je i zaštita izabranih dužnosnika. Zato će se uvesti nova služba na razini Njemačke kojoj će se moći obratiti ugroženi lokalni političari. Planirano je da počne s radom ovog ljeta. Za implementaciju je odgovoran Marcus Kober iz njemačkog Foruma za prevenciju kriminala. On u razgovoru za DW ističe: "Suzbijanje osjećaja da se neko sam mora nositi s tim je vrlo važan prvi korak." Drugi korak je razjasniti da li se radi o kaznenom djelu, koja služba je nadležna i pokazati mogućnosti u sada relativno dobro razvijenom sustavu pomoći.

Markus Kober smatra da je lokalnim političkim predstavnicima hitno potrebna zaštita. Za njega su oni osnovni motor demokratskog sustava. A ako motor posustaje, onda je demokracija u opasnosti. S ovim bi se vjerojatno složila većina volonterskih gradonačelnika prisutnih na sastanku kod predsjednika Steinmeiera.

Ovaj tekst je prethodno objavljen na njemačkom jeziku.