Njemačka vlada se mora poboljšati glede demokracije

Na njemačkim školama je sustav ocjena od 1 do 6. Najbolja je jedinica, a šestica znači loše znanje. Takav sustav su dvije organizacije civilnog društva primijenile za ocjenu njemačke vlade sastavljene od triju stranaka: socijaldemokrata (SPD), Zelenih i liberala (FDP). Za provedbu obećanja demokracije Savezna vlada je dobila ocjenu 3,5 što znači između dovoljan i zadovoljavajući.

Udruga osnovana 1988. nazvana „Mehr Demokratie" (Više demokracije) provjerila je deset obećanja vladajuće koalicije. Ta je udruga najveća takve vrste na svijetu, ima više od 10.000 članova i angažira se za reforme izravne demokracije, izrađuje prijedloge zakona i pokreće referendume.

U upravo objavljenoj provjeri demokracije Savezna vlada na dva područja dobiva najbolju ocjenu: za smanjenje dobi od kad građani mogu birati s 18 na 16 godina i za uvođenje građanskih vijeća koja bi politici trebala davati konkretne prijedloge za djelovanje.

Hoće li ubuduće u parlamentu sjediti samo zastupnici iz velikih stranaka? Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Loš položaj manjih stranaka?

„Mehr Demokratie" je zadovoljan i sa smanjenjem broja zastupnika u Njemačkom Bundestagu. On je vrlo velik i s minimalnih 598 zastupnika, ali je zbog kompliciranog izbornog sustava trenutno narastao na 736 zastupnica i zastupnika.

No unatoč odluci o smanjenju broja zastupnika za reformu izbornog zakona Savezna vlada dobiva ocjenu 5 (nedovoljan). Razlog je ukidanje načela po kojem je neka stranka mogla ući u parlament i ako nije prešla izborni prag od pet posto, naime ako su najmanje tri njezina zastupnika pobijedila u svojim izbornim okruzima. Od toga pravila je na izborima 2021. profitirala Ljevica. Iako je osvojila nešto manje od pet posto glasova, zbog tri osvojena izravna mandata dobila je 39 zastupnika u Bundestagu.

Glasnogovornik udruge „Mehr Demokratie" Ralf-Uwe Beck za to nema razumijevanja. Stječe se dojam da koalicija zloupotrebljava svoju moć kako bi uklonila političke protivnike, kaže on.

Bundestag bez Ljevice i CSU-a?

Reforma izbornog zakona bi mogla dovesti do toga da Ljevica, koja loše stoji u ispitivanjima javnog mnijenja, na sljedećim izborima uopće ne uđe u Bundestag. Isto vrijedi i za Kršćansko-socijalnu uniju CSU, koja postoji samo u Bavarskoj, a koja je na saveznoj razini u trajnoj koaliciji s CDU-om.

Udruga „Mehr Demokratie" strahuje da će ubuduće na saveznim izborima biti „izgubljeno" još više glasova, jer stranke neće prijeći izborni prag. Na prošlim izborima je to bilo oko četiri milijuna glasova, a Ralf-Uwe Becks računa da bi to ubuduće moglo biti dvostruko više. „Za nas je to razlog da podnesemo tužbu Saveznom ustavnom sudu", kaže on. Na tomu se upravo radi i 20. listopada bi trebala biti objavljena.

Ključno obećanje u koalicijskom ugovoru je i najavljeni zakon o transparentnosti. Država bi trebala biti obvezana da opsežno odgovori na upite građana. U to pripadaju primjerice osobni podaci koji su memorirani u ustanovama ili koje interesne skupine su možda utjecale na političke odluke.

Zakon o transparentnosti na čekanju

Prvotno je Savezno ministarstvo unutarnjih poslova trebalo predložiti osnove zakona o transparentnosti 2022. godine. O tomu sve više ne govori. Sad bi prijedlog zakona trebao biti donesen tek krajem 2024. godine. Organizacija koja se bori protiv korupcije Transparency International to smatra lošim znakom. „Demokracija je trenutno pod velikim pritiskom s raznih strana i zato je važno jačati demokratsko civilno društvo i sudjelovanje građana", kaže dopredsjednica TI-ja Margarete Bause.

Bause: Njemačka zaostaje glede transparentnosti Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Ona podsjeća saveznu vladu na vlastito obećanje u koalicijskom ugovoru: „Želimo kroz veću transparentnost ojačati našu demokraciju. Vode nas načela otvorenog djelovanja vlade, transparentnost, participacija i suradnja."

Transparency International i još osam organizacija civilnog društva već su 2022. ministarstvu unutarnjih poslova dostavili svoj prijedlog zakona o transparentnosti. Ali poslije toga se ništa nije dogodilo, žali se Margarete Bause.

„Mi u svom prijedlogu jasno pokazujemo da Njemačka zaostaje u usporedbi s drugim zemljama." Pri čemu Savezna vlada ne bi morala gledati izvan granica Njemačke. U gradu-pokrajini Hamburgu već postoji jako dobar zakon, kaže ona. „Zato bi se moglo pogledati hamburški Zakon o transparentnosti i iz njega nešto naučiti."

