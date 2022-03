Njemačka u novom koronskom valu

I u subotu državni epidemiološki Institut Robert Koch (RKI) bilježi rekordne vrijednosti novozaraženih koronavirusom: gotovo 240 tisuća u jednom danu. Sedmodnevna incidencija je porasla na gotovo 1500. Još uvijek od koronavirusa dnevno umire oko 250 ljudi. Broj pacijenata na intenzivnim odjelima je mnogo niži nego na vrhuncu pandemije što se objašnjava relativno blagim protokom bolesti kod većine oboljelih.

Situacija je gora nego što bi se to dalo zaključiti po raspoloženju

Pritom je njemačka vlada još prije desetak dana govorila o tomu kako je vrhunac tzv. omikron vala prošao. Rastuće brojke sada dokazuju suprotno. I sam ministar zdravstva Karl Lauterbach je u petak povukao ručnu kočnicu. „Mi ne možemo biti zadovoljni trenutnom situacijom. Situacija je opet kritična", rekao je ministar zdravstva Karl Lauterbach. No izgleda da trenutno malo tko ima volje i živaca ponovno se vratiti na temu koja zaokuplja pozornost javnosti i medija posljednje dvije godine. Od 24. veljače, početka napada Rusije na Ukrajinu, gotovo sav medijski prostor je posvećen ovoj temi što je i razumljivo.

No to, po mišljenju ministra Lauterbacha (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) očito stvara prividnu sliku da koronavirusa više ni nema. „Situacija je objektivno mnogo gora nego što je raspoloženja kod građana i dobrih dijelova politike", upozorava Lauterbach. On strahuje da mnogi misle da je pandemija prošla.

„Karnevalski" val

Karl Lauterbach - dežurni upozoravatelj

Dobrim dijelom je tomu kumovala i sama politika. U veljači su predstavnici saveznih i vlasti saveznih pokrajina donijeli odluku o postupnom ukidanju mjera. Zaključno s 19. ožujkom bi trebale biti ukinute sve mjere s izuzetkom nošenja maski u zatvorenim prostorima. Postupno ukidanje mjera je započelo već početkom ožujka a usporedo s ukidanjem mjera počele su rasti i brojke novozaraženih.

Posebno je očit spoj opuštenosti i porasta brojaka u nekim novim hotspotovima poput Kölna. Ovdje su početkom ožujka održane tradicionalne pokladne svečanosti. Iako je karnevalska povorka bila zabranjena, ipak se slavilo po ugostiteljskim objektima i privatnim manifestacijama a rezultat je vidljiv po broju zaraženih. Tomu, kako izvještava RKI, treba pridodati i novu još zarazniju podvarijantu BA.2 koje trenutno prevladava kod novozaraženih.

Lauterbach strahuje da bi sa svakim novim popuštanjem brojke mogle dodatno rasti. Zato on apelira na vlasti saveznih zemalja da ne primjenjuju dogovorena popuštanja mjera. Naime, prema dogovoru, savezne pokrajine ne moraju ukidati mjere ako to trenutna epidemiološka situacija ne preporučuje. To se posebice odnosi na tzv. hot spots.

Prognoza Lauterbacha, koji je poznat po svojim crnim predviđanjima, kako će nas „virus sigurno pratiti još neko vrijeme", se očito ostvaruje.

nk (epd,rtr)