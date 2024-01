Njemačka: tisuće eura premije za nove zaposlenike

Njegovatelji, medicinsko osoblje, radnici u laboratorijama: lista oglasa za posao u bolnici Agaplesion u Gießenu je duga. Tamo se, kao i u mnogim branšama, traži kvalificirano osoblje. Oni koji budu odabrani ne dobiju samo radno mjesto, već i solidnu premiju. Riječ je o 2.000 eura za mjesto u laboratoriju za kardiološke katetere, za koje je upravo objavljen oglas.

Ideja koja stoji iza toga: učiniti radno mjesto atraktivnijim. Poslovi u zdravstvu imaju lošu reputaciju, kaže Ina Junga. Ona vodi sektor za ljudske resurse u bolnici Agaplesion. „Uvjeti rada ovdje nisu tako neatraktivni, kako ih znaju prikazati u medijskim izvještajima." Zbog toga su, kaže, uveli i premije.

Premije su u trendu

Mnoge njemačke kompanije se, poput ove klinike, bore oko privlačenja željenih zaposlenika - i to ne samo u zdravstvenoj branši. Od tehničara mehatronike do montažera kuhinja, poslodavci ih pokušavaju privući obećavanjem premija u iznosima od 300 do 4.000 eura.

Analiza platforme za zapošljavanje Indeed pokazuje da su premije prilikom promjene posla značajno porasle. U 2019. godini, od milijun oglasa za posao na ovoj platformi, u 3.050 oglasa je obećavana premija. 2023. je takvih oglasa bilo 7.129, što je više nego dvostruko. Čak i ako taj njihov udio ostaje nizak, taj trend se jasno može prepoznati.

Promjene na tržištu rada

To se može objasniti uvidom u stanje na tržištu rada koje je nastavilo razvijati u korist zaposlenih. Prema podacima Instituta za tržište rada i istraživanja zanimanja, u Njemačkoj trenutno postoji oko 1,7 milijuna slobodnih radnih mjesta. A oko 2,6 milijuna ljudi je u potrazi za poslom.

To znači da na jedno slobodno radno mjesto dolazi 1,5 tražitelja posla. Prije deset godina taj omjer je otprilike iznosio četiri osobe koje traže posao po jednom otvorenom radnom mjestu. Konkurencija među tražiteljima posla bila je značajno veća. Danas su poslodavci ti koji se moraju truditi da privuku radnu snagu.

Premije na aerodromu u Frankfurtu

To da su premije dobar alat za privlačenje željene radne snage pokazalo se tamo gdje je nedostatak kvalificiranih radnika posebno velik: na Međunarodnom aerodromu u Frankfurtu (Fraport). Tamo se premije za novozaposlene isplaćuju od 2022. godine. Osoblje koji se zaposli na servisnim poslovima na tlu dobije po 1.000 eura premije.

To što se ovaj aerodrom tako rano priključio ovom trendu uvjetovano je specifičnom situacijom u avio-branši tijekom pandemije, kaže glasnogovornik Fraporta Andreas Schopf. „Avionski promet je bio prvi koji je bio pogođen korona-mjerama i posljednja branša koja se vratila u normalne okvire svog poslovanja.” Mnogi zaposleni su u tom razdoblju napustili kompaniju i počeli se baviti nekim drugim zanimanjima.

Veće plate nisu ekonomične?

Fraport je, prema podacima iz te kompanije, od uvođenja premija uspio privući 4.000 novih zaposlenika. Glasnogovornik Schopf naglašava da su premije, zajedno s drugim pogodnostima kao što je Deutschlandticket (mjesečna karta za vlak), jedan od faktora što se neko odluči za ovog poslodavca. No, poslodavci ne žele samo da im dođu novi zaposlenici, već i da oni ostanu na tom radnom mjestu. Zbog čega se onda ne isplaćuju veće plaće na mjestima gdje su kvalificirani radnici očajnički potrebni?

Razlog za to je ekonomska računica, kaže Michael Neugart, ekonomski stručnjak sa Sveučilišta u Darmstadtu. Ako bi kompanije povećale bruto mjesečnu plaću za 100 ili 200 eura, one bi taj iznos morale plaćati tijekom cijelog razdoblja zaposlenja. Jednokratna isplata predstavlja financijski poticaj za zaposlene, ali poslodavci se ne obvezuju na duge staze – i ostaju u okviru svojih financijskih mogućnosti.

2024. je još jedna dobra godina za zaposlenike

Bolnica Agaplesion u Gießenu mogla bi platiti još više, kaže šefica za ljudske resurse. U sektoru njege bi, međutim, to značilo da bi se ukupno moglo zaposliti manje osoblja. Naime, kako pojašnjava, zdravstvena osiguranja plaćaju bolnicama paušale za liječenje pacijenata, i zbog toga su onda financijska sredstva ograničena.

„Nikome ne bi pomoglo da dajemo veće plaće, a da zbog toga moramo ograničiti broj osoblja do te mjere da više ne možemo obavljati svoj posao", kaže Junga.

Veće plaće stoga nisu rješenje za kliniku Gießen. Pa ipak, kao i prethodna, 2024. ostaje dobra godina za zaposlene. Posebno oni koji su kvalificirani za radna mjesta koja se najviše traži mogu se nadati premijama zbog promjene poslodavca i u dobroj su pregovaračkoj poziciji.

