Njemačka: siromašni češće obolijevaju od raka

Rak može pogoditi bilo koga - ali vjerojatnost je očito veća kod stanovnika siromašnijih njemačkih regija. Do tog je zaključka nakon višegodišnjih promatranja došao njemački istraživački tim.

U Njemačkoj se smanjuje rizik za oboljenje od raka. To su dobre vijesti. Ali, istovremeno je uočeno još nešto: taj trend je mnogo izraženiji u socijalno bolje razvijenim regijama, piše tim koji predvodi Lina Jansen iz Njemačkog centra za istraživanje raka (DKFZ) u znanstvenom časopisu International Journal of Cancer.

U svojoj studiji njemački su znanstvenici analizirali podatke 48 milijuna stanovnika u osam njemačkih saveznih pokrajina i usporedili dijagnoze raka između 2007. i 2018. godine. Rezultat: društvena nejednakost utječe na stopu novih slučajeva oboljenja od raka u Njemačkoj.

Rak i društvena nejednakost: trend jasan

Znanstvenici su prvo podijelili sve regije uključene u studiju u pet grupa koristeći socio-ekonomski indeks, koji je između ostalog uključivao prihod, stopu zaposlenosti i obrazovanje.

U njemačkim regijama u kojima živi više siromašnih češća su oboljenja od raka Foto: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Otkriveno je da je u promatranom razdoblju manje ljudi oboljelo od raka - i to u svih pet grupa. No pad broja oboljelih bio je mnogo manje izražen u siromašnim regijama nego u bogatim. Znanstvenici su to uočili kako kod ukupnog broja svih oboljenja od raka, tako i kod pojedinačnih vrsta kao što su rak debelog crijeva i rak pluća, posebno kod muškaraca.

Osim toga, utvrđeno je da se nejednakost povećala tijekom promatranog razdoblja: dok je 2007. godine u socio-ekonomski najnepovoljnijim regijama od raka oboljelo sedam posto više muškaraca nego u bogatijim regijama, ova brojka je u 2018. godini iznosila čak 23 posto. Kod žena je razlika porasla sa sedam posto u 2007. na 20 posto u 2018. godini.

Koji čimbenici izazivaju društvenu nejednakost?

U cilju borbe protiv ove nejednakosti, prvo je važno znati šta karakterizira socio-ekonomski najslabije regije.

Zanimljivo je da su medicinska skrb i infrastruktura bili relativno konzistentni, ali je velika razlika postojala kod pojedinačnih faktora kao što su nezaposlenost, broj primatelja socijalne pomoći ili osoba koje su prekinule školovanje. „Čini se da društveni faktori igraju mnogo veću ulogu od opće infrastrukture", naglašava Lina Jansen.

Pušenje znatno povećava rizik Foto: ANDREJ IVANOV/AFP

Prema istraživanjima, način života znatno utječe na šanse za oboljenje od raka. Utvrđeno je da stanovnici socio-ekonomski slabijih regija češće puše, nedovoljno se bave sportom i pate od gojaznosti.

Rak se često može spriječiti

„Između 30 i 50 posto oboljenja od karcinoma se može izbjeći zdravim načinom života, kao što je nekonzumiranje duhana, i mjerama javnog zdravstva kao što je cijepljenje protiv infekcija koje izazivaju rak", upozorava Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). Prevencija je najisplativija dugoročna strategija za borbu protiv raka.

Pored duhana, SZO kao faktore rizika za oboljenje od raka navodi i konzumaciju alkohola, nezdravu hranu, nebavljenje sportom i zagađenje zraka.

Lina Jansen iz DKFZ-a također naglašava potencijal prevencije: „Naši rezultati još jednom pokazuju da ćemo u budućnosti morati uložiti posebne napore kako bi svi ljudi imali jednaku korist od preporuka za zdrav način života i od ranog otkrivanja raka – bez obzira na to gdje žive."

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu