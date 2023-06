Njemačka sigurnosna sramota

Incident kasno uvečer 24. svibnja je zapravo bizaran: nepoznato vozilo se priključilo koloni vozila njemačkog kancelara Olafa Scholza u njegovoj posjeti Frankfurtu povodom 25. obljetnice osnutka Europske središnje banke, ostalo je u koloni sve do dolaska u zračnu luku Frankfurta gdje je kancelara čekao službeni avion, ali kad je Scholz krenuo u avion, taj 48-godišnji muškarac je prišao kancelaru, zagrlio ga i poljubio. I tek onda su ga službenici zaštite kancelara odvukli od Scholza.

Nakon toga su se svi trudili umanjiti važnost incidenta. Kancelar Scholz je izjavio kako se „niti u jednom trenutku nije osjetio ugroženim“, kako je po prirodi svog posla „navikao da mu ljudi prilaze i izražavaju svoje osjećaje“ i kako je „siguran da se nalazi u dobrim rukama“ službenika zaštite. No taj incident nipošto nije bio nevažan: nepoznata osoba je u tom trenutku mogla kancelaru učiniti sve što želi i nitko nije mogao znati je li on ima i neko oružje. Njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser je čak pri svom susretu s češkim kolegom na granici dvije zemlje smjesta izjavila kako se „tako nešto ne može dopustiti“ i nema sumnje da su nakon toga uslijedili veoma ozbiljni razgovori ne samo s nepoznatim muškarcem, nego i sa svakim pojedinim službenikom osiguranja kancelara.

Posjet Frankfurtu je isprva protekao po planu Foto: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Čitav niz slojeva zaštite

List Frankfurter Allgemeine Zeitung je također detaljno istražio ovaj incident – i kako ispada, sve je još gora sramota za njemačke službe nego što je isprva izgledalo. Jer u načelu, njemački kancelar je jedna od najbolje zaštićenih osoba u ovoj zemlji i njegova zaštita ima čitav niz slojeva – i činilo se nemogućim da itko može proći kroz baš sve slojeve.

Najprije je tu tehnička zaštita: službeni automobil kancelara samo izgleda kao obično vozilo, ono to nipošto nije. O tehničkim detaljima se ne govori, ali treba podsjetiti kako njemački službenici imaju iskustvo i atentata ručnim bacačem na oklopljeni automobil američkog generala Kroesena u Heidelbergu 1981. kojeg su izveli pripadnici ljevičarske terorističke Rote Armee Fraktion. Uzgred, general je u atentatu bio tek lakše povrijeđen.

Službeno vozilo njemačkog kancelara tek izgleda kao luskuzan, ali običan Mercedes. On to nipišto nije, ali o detaljima se ne govori. Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Policija i Berlina i Frankfurta

Onda dolazi osoblje zaštite: neposredno uz kancelara su posebno obučeni službenici Saveznog kriminalističkog ureda (Bundeskriminalamt) i tek je filmska mašta kako je njihova zadaća i vlastitim tijelom „zaustaviti metak“ namijenjen osobi koju štite. Mrtav službenik nikoga ne može štititi, nego je njihova prva zadaća smjesta i pod svaku cijenu odvući zaštićenu osobu iz opasnosti.

Treći sloj zaštite su službenici Savezne policije (Bundespolizei) čija je zadaća već unaprijed uočiti i ukloniti svaku prijetnju osobi koju štite. I sad dolazi nešto što je po svemu sudeći bio razlog ovom incidentu: kod posjete kancelara u Frankfurtu je onda tu i četvrti sloj zaštite – službenici kriminalističkog ureda pokrajine koju posjećuje, dakle pokrajine Hessen koji organiziraju i motociklističku pratnju kolone policije te pokrajine, ne na kraju da bi kolona mogla prolaziti bez obzira na promet i prometne propise. Ne može biti da vozilo osobe pod zaštitom i jednog trenutka negdje mora stajati jer je to neprihvatljiv sigurnosni rizik.

Još jedan crni Audi

Kako je utvrdio novinar lista FAZ, Eckart Lohse nepoznata osoba se priključila koloni kancelara još u Offenbachu i zabunu je izazvalo njegovo vozilo. Svi bi odmah primijetili kad bi to bila crvena Dacia ili žuti Ford Fiesta, ali on je vozio crni Audi A5. Audiji su tu maltene službena vozila policijskih službenika, a makar je to model s dvoje vrata – takva su nepodesna za službu, to će se teško vidjeti u retrovizoru samo od naprijed kad se vozilo priključi začelju kolone.

Mercedes prvog kancelara Konrada Adenauera ne samo da nije bio oklopljen, nego je kancelar dugo vremena na splavi prelazio Rajnu iz njegove kuće u ured u Bonnu. Tako nešto je danas doslovce nezamislivo. Foto: picture-alliance/dpa/F. Heyder

Audi uljeza doduše nije imao policijske registarske oznake i svi u koloni su imali popis brojeva vozila koje sudjeluju u pratnji, ali po svemu sudeći su policajci Frankfurta vjerovali da se tu naknadno priključilo vozilo kolega iz Berlina, a Berlinčani su mislili da je to valjda neko vozilo policije Hessena.

Prvi, drugi, treći, četvrti propust...

To je bio tek prvi propust: drugi je bio na ulazu u zračnu luku Frankfurta gdje su službenici propustili čitavu kolonu – plus uljeza, makar su i oni imali registarske oznake i naravno, broj vozila koje bi trebalo biti u koloni. Ali niti oni nisu našli ništa sumnjivo da je tu još jedan Audi, nego je čitava kolona došla do službenog zrakoplova njemačke vlade koje je stajalo na pisti.

A onda dolazi i treći, sad već pomalo nevjerojatan propust: sva vozila kolone su neko vrijeme tek stajala pred avionom jer je kancelar upravo telefonirao – razgovor je završio u 22 sata i 30 minuta. Tu su sad svi morali vidjeti i taj još jedan Audi koji je teško mogao biti službeno vozilo, a tek kad je kancelar Scholz izašao iz automobila i krenuo prema avionu, izašao je i uljez, prišao mu, zagrlio i poljubio dok su svi službenici stajali oko njega ne vjerujući vlastitim očima što se zbiva.

Motociklistička pratnja, policija Hessena, savezna policija iz Berlina, sigurnosni službenici zračne luke... Nitko nije obratio pažnju na još jedan crni Audi. Foto: Imago/Revierfoto

A da sve to zaboravimo?

Identitet uljeza nije otkriven, ali list Der Spiegel navodi kako je riječ o osobi grčkog porijekla koji živi u nedalekom Hanau. Što je još gore, u njegovoj krvi je utvrđena ozbiljna količina kokaina kojeg je prije konzumirao, a njegovo objašnjenje policajcima zašto je to učinio je podjednako smjelo – i blesavo: tvrdi da je mislio kako je to nekakvo vjenčanje pa se priključio misleći se malo provesti na račun mladenaca. Ali vjerojatno ne samo on žali što ne postoji niti jedna fotografija ili snimka tog poduhvata - to bi mu zajamčilo slavu ne samo u ovoj zemlji.

Naravno da je organizacija osiguranja kancelara i svih osoba pod službenom zaštitom nakon toga postala stroža, a nije isključeno da će nekome od tih policijskih službenika sljedeća dužnost bila nadzor prometa negdje duboko u njemačkoj provinciji gdje će paziti, hoće li neki traktor voziti brže nego što je dopušteno.

Ali uljez je već odavno pušten kući i protiv njega je poveden benigni postupak zbog remećenja javnog reda. Teško je reći i hoće li policiju zanimati, odakle mu kokain pod čijim je utjecajem bio: njemačke službe znaju da im se smije čitav svijet i najradije bi čitav slučaj zakopale negdje duboko, duboko u neku ladicu.