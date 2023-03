Njemačka protiv testiranja vozača starijih od 70 godina

„Ideju da se vozači stariji od 70 bez posebnog povoda redovito pozivaju na kontrole sposobnosti upravljanja motornim vozilom, ne smatram dobrom", rekao je njemački ministar prometa Volker Wissing prošlog vikenda za Bild am Sonntag. I time se direktno usprotivio najavi Europske komisije koja je prije nekoliko dana predstavila prijedlog direktive Europske unije o povećanju sigurnosti u prometu.

Stariji građani su odgovorni

Ovi prijedlozi između ostalog predviđaju da se vozačke dozvole za starije od 70 godina u budućnosti izdaju uz rok trajanja od pet godina. Prilikom produljenja bi trebalo biti ispitano do koje mjere je vlasnik vozačke još uvijek sposoban upravljati motornim vozilom. No kako bi te kontrole trebale izgledati, to bi bilo prepušteno samim zemljama članicama: od vlastite procjene vlasnika vozačke do obveznog liječničkog pregleda.

Njemačka međutim i dalje polaže sve karte na vlastitu odgovornost starijih vozača. „Mnogi stariji sugrađani su vrlo iskusni i oprezni vozači. Zato ja i dalje po ovom pitanju vjerujem u vlastitu odgovornost vozača. Obvezne liječničke testove, kako to predlaže Europska komisija odbacujem u potpunosti", kaže Wissing.

Istog mišljenja je i Opći njemački automobilski klub (ADAC), najveća institucija takve vrste u Europi koji već godinama brani svoje najvjernije mušterije, starije vozače, od mogućeg gubitka vozačke dozvole. „Smatram diskriminacijom da se starije osobe samo na temelju njihove starosti obvezuje na liječničke testove", kaže jedan od čelnika ADAC-a Gerhard Hillebrand. Međutim i on smatra kako bi se osobe koje sudjeluju u prometu „morale kritički s vremena na vrijeme, zapitati o tomu jesu li sposobni za vožnju ili ne".

Simbol pripadnosti društvu

No u ovakav visoki stupanj odgovornosti malo tko vjeruje. „Tko će još sam od sebe priznati da vožnja više nije za njega i dobrovoljno predati vozačku dozvolu vlastima", pita se minhenski dnevnik Merkur. Jer posebice u Njemačkoj, gdje automobil igra veću ulogu u svakodnevici nego drugdje, posjedovanje vlastitog automobila i sudjelovanje u prometu je za mnoge starije osobe jedan od simbola ravnopravne pripadnosti zajednici.

Njemačke vlasti već godinama doduše ukazuju na to da su stariji građani, u odnosu na udio u stanovništvu, rjeđe uključeni u prometne nezgode. No to se može objasniti činjenicom da stariji ljudi rjeđe voze i rjeđe su u posjedu vozačke dozvole nego mladi. S druge strane su nesreće koje su prouzročili stariji vozači sve teže. Najčešći uzroci su ubacivanje u krivu brzinu, ulazak na prometnicu u suprotnom smjeru ili oduzimanje prednosti.

