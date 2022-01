Njemačka: polovni automobili skuplji nego ikad

U Njemačkoj obično postoji velik izbor polovnih automobila. Od ukupnog broja prodanih vozila najviše je polovnih. Ali ponuda se u zadnje vrijeme znatno smanjila.

„Trenutno imamo manje polovnih automobila nego kupaca. Polovni automobili su postali rijetka roba", kaže zamjenik predsjednika Središnjeg saveza njemačke automobilske trgovine (ZDK) Thomas Peckruhn.

Neki polovni automobili koštaju čak i više od novih

Za raspoložive polovne automobile mušterije moraju zato platiti više. Prema Peckruhnu, cijene su porasle od pet do deset posto. Čak postoje noviji polovni automobili koji koštaju više od istih novih automobila, jer se na isporuku novih trenutno mnogo dulje čeka.

Martin Weiss radi za DAT, organizaciju koja je osnovana 1931. da bi neutralno i objektivno procjenjivala stvarnu vrijednost automobila. On se iščuđava kada promatra aktualne trendove u branši. „Tržište je poludjelo", kaže on i dodaje da su polovni automobili skuplji nego ikad do sada, „čak i 15 posto više". Weiss kaže da u pojedinačnim slučajevima cijena može biti još veća. Prije svega automobili s motorima na dizel su sada mnogo skuplji nego u prvim godinama poslije izbijanja skandala s lažnim emisijskim vrijednostima.

Novih vozila je znatno manje nego potencijalnih kupaca

Smanjena ponuda, nestašica čipova

Eksploziju cijena su izazvali pandemija i stalni nedostatak čipova za automobilsku elektroniku. Godine 2020. je zbog pandemije registrirano manje novih automobila, dio njih sada nedostaje kao polovni automobili. Osim toga, firme koje se bave iznajmljivanjem automobila trenutno investiraju manje u vozila koja će poslije kraćeg vremena biti ponuđena na prodaju. Pao je i broj prijavljivanja novih automobila koje trgovci poslije samo jednog dana deklariraju kao polovne. Peckruhn konstatira da je jednostavno pušteno premalo automobila na tržište. Budući da kupci zbog nestašice čipova i po godinu dana čekaju na novi automobil, sve češće posežu za polovnim automobilima. Tako se dodatno smanjuje ponuda.

Poboljšanje nije na vidiku prije 2023.

Teško da bi se situacija mogla popraviti i u ovoj novoj godini. „Povećane cijene polovnih automobila imat ćemo i 2022.", prognozira Peckruhn. I analitičar automobilskog tržišta Weiss računa s postupnom normalizacijom tržišta najranije 2023. Već prošle godine su cijene porasle. Prema proračunima DET-a, Nijemci su za kupovinu polovnog automobila u prosjeku izdvojili 14.730 eura, što je 19 posto više nego 2019. godine. Usporedbe radi, prema istraživanju dnevnog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), polovni automobil je 2001. koštao prosječno 8.310 eura.

Električni automobili nisu pogođeni poskupljenjima

Vozila s električnim i hibridnim motorima jeftinija

Nisu svi segmenti tržišta polovnih automobila pogođeni poskupljenjima. „Kod električnih automobila ne vidimo rast cijena“, kaže Weiss. On objašnjava da se za kupovinu novih automobila iz ovog segmenta dobivaju znatne državne subvencije, ali i da kupci imaju osjećaj kako kupuju zastarjelu tehnologiju, budući da proizvođači ove automobile iz godine u godinu usavršavaju.

Najskuplji su polovni automobili kod lokalnih trgovaca i na virtualnim platformama kao što su „Auto1" ili „wirkaufendeinauto.de". Povoljno se mogu kupiti polovni automobili na dražbama ili putem privatnih oglasa. U tim slučajevima, kupci bi trebali imati barem osnovno tehničko znanje, inače bi im netko mogao skupo prodati lošu robu.

dd/tagsesschau