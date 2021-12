Njemačka: politika i znanost u klinču

Stalna komisija za cijepljenje (Stiko) je interdisciplinarni tim čije su preporuke važne liječnicima i ljekarnicima u Njemačkoj. Sada broji 18 članova među kojima su, primjerice, iskusni liječnici specijalisti tropske medicine, epidemiolozi, virolozi i mikrobiolozi. Mnogi od članova te komisije su u rangu profesora. Također su zastupljeni i praktičari iz medicinske struke i zdravstvenih službi. Članovi ne dobivaju novčanu naknadu za svoj rad.

Njihove preporuke važe kao medicinski standardi, kao u slučaju preporuka za cijepljenje, koje izdaje ova komisija. No pojedini političari smatraju da Stiko djeluje presporo, što se pokazalo ovog ljeta tokom diskusije o cijepljenju djece i mladih između 12 i 17 godina. Komisiju je jedan dio političara žestoko kritizirao, nakon što je u lipnju odustala od procjene. No, tinejdžeri su se bez obzira na to cijepili. Jer, to se može i bez preporuke Stalne komisije za cijepljenje. Ona je preporuku dala tek u kolovozu.

Potom se raspravljalo o takozvanom booster-cjepivu, odnosno trećoj dozi protiv covida 19. Političari su već duže vrijeme htjeli omogućiti građanima osvježavanje cjepiva, no Stiko je otezao i čekao. Aktualni predmet sporenja je cjepivo za djecu od pet do 11 godina.

Europa daje zeleno svjetlo

Mnogi roditelji se plaše da se njihova djeca mogu zaraziti koronavirusom i ističu primjer drugih zemalja, poput SAD-a, Kanade i Izraela, gdje se djeca već uvelike cijepe. A na tržištu već postoji cjepivo za najmlađe firme BioNTech/Pfizer. Europska agencija za lijekove ga je već odobrila i preporučila, ali ne i Stiko. To tijelo želi najprije procijeniti razne aspekte, prije svega moguće neželjene nuspojave. S obzirom da je do sada cijepljen vrlo mali broj djece, nije lako davati izjave.

Thomas Mertens ne želi utjecaj politike na odluke Stalne komisije za cijepljenje

Šef Stalne komisije za cijepljenje Thomas Mertens je više puta tijekom pandemije izjavljivao da neće dozvoliti utjecaj politike na odluke. U poslovniku tog tijela stoji: članovi su „odgovorni samo svojoj savjesti i dužni su svoje obveze ispunjavati nepristrano".

Stiko postoji skoro 50 godina. Osnovan je 1972. godine u okrilju Saveznog ministarstva zdravstva. Politika i znanost su ovdje uvijek tijesno surađivale. Članove komisije na tri godine imenuje Savezno ministarstvo zdravstva u suglasnosti sa saveznim pokrajinama. Mandat sadašnjeg sastava traje do 2023. godine. Prije korona-krize stručnjaci su se sastajali samo nekoliko puta godišnje, danas se sastaju jednom tjedno.

Odnos opterećen sporovima

Godine 1994. raspuštena je Savezna zdravstvena služba, a Stiko je pripojen Institutu Robert Koch. Taj institut je pak u nadležnosti Saveznog ministarstva zdravstva, čiji je šef još uvijek Jens Spahn. Odnos komisije s političarima je tokom pandemije postao složeniji.

Spahn kaže da odnosi sa Stalnom komisijom za cijepljenje nisu dobri. „Zajednička je pouka da vrlo važan instrument kao što je Stiko nije za doba pandemije." Pitanje je, rekao je Spahn, je li možda potreban neki drugi mehanizam.

Jens Spahn kritizira rad Stalne komisije za cijepljenje

On je dodao da je preporuka od komisije nešto drugo od preporuke za javno zdravlje. Za javno zdravlje su zaduženi članovi Konferencije ministara zdravstva i njihove odluke vrijede.

Politika ili znanost?

Ali na internetskoj stranici Stalne komisije stoje rečenice koje se mogu drugačije tumačiti. Stiko „razvija preporuke za cijepljenje za Njemačku i uzima u obzir ne samo korist za cijepljenog pojedinca, nego i za cjelokupno stanovništvo". Također se analiziraju i „epidemiološka slika na razini populacije i učinci nacionalne strategije cijepljenja".

Stiko će uskoro trebati donijeti još jednu odluku: od 20. prosinca će, a možda još ranije, u Europi biti dostupno cjepivo za djecu koje će biti slabije dozirano. Preporuka za cijepljenje djece bit će izdana pravovremeno, obećala je komisija.

No istina je da izgleda postoje i strukturni problemi. „Mi bismo često rado bili brži“, kazao je u jednom intervjuu član komisije pedijatar Martin Terhardt. I objasnio da jednostavno nema dovoljno ljudskih resursa.

Liječnici se u međuvremenu snalaze tako što sami prilagođuju doze cjepiva za djecu. Ali, to rade „na vlastitu odgovornost" i za to „savezna vlada ne preuzima odgovornost", upozoreno je na Konferenciji ministara zdravstva. Bilo kako bilo, nerazjašnjeni odnos između politike i Stalne komisije za cijepljenje i dalje će biti kamen spoticanja u pandemiji koronavirusa.

