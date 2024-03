Njemačka: Pad nataliteta zbog pandemije i ratova

Prema procjenama Saveznog instituta za istraživanje stanovništva, natalitet u Njemačkoj je pao na najniži nivo od 2009. godine. Natalitet u jesen 2023. pao na oko 1,36 djece po ženi, s 1,57 djece u 2021.

Prvi razlog je kampanja cijepljenja koja je počela u vrijeme pandemije korone. Pošto trudnice nisu odmah cijepljene, mnogi parovi su odgodili planiranje obitelji, što se odrazilo na natalitet. Drugi ključni trenutak je kraj 2022., otprilike devet mjeseci nakon početka ruskog napada na Ukrajinu. Pored pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini, povećana inflacija i klimatske promjene također su doprinijele uznemirenju ljudi.

Opći trend ili privremeni efekt?

No, u kojoj mjeri brojke pokazuju opći trend pada nataliteta u Njemačkoj ili samo privremeni efekat, još se ne može zaključiti. U Ministarstvu obitelji smatraju da je pad nataliteta posljedica nesigurnih i ekonomski napetih vremena, zbog čega ljudi radije odgađaju planiranje obitelji. Stoga je podrška obiteljima kroz sveobuhvatnu brigu o djeci i stvaranje ravnoteže između obitelji i posla još važnija.

Sve ih je manje - novorođenčad u klinici St. Elisabeth u Leipzigu Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Ovi podaci se temelje na istraživanju objavljenom u stručnom časopisu "European Journal of Population", koje je usporedilo stope nataliteta u Njemačkoj i Švedskoj. Unatoč porastu nataliteta od 2015. do 2021. godine, stopa je ponovo pala nakon 2022. godine. Prema preliminarnim procjenama za 2023. godinu, stopa nataliteta u Njemačkoj je opet pala, u prosjeku na 1,36 djeteta po majci za mjesece od siječnja do studenog.

Desno-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) za ovaj trend smatra krivom vladajuću politiku koju obilježava nedostatak poštovanja prema obiteljima i djeci, dok Kršćansko-demokratska unija (CDU) optužuje saveznu vladu za gubitak povjerenja ljudi zbog nepromišljene socijalne politike.

