Njemačka: okončan eksperiment s kartom za 9 eura

Sustav karata za javni prijevoz u Njemačkoj je toliko kompliciran da o tome čak postoji i pjesma. U skladbi „Out of Bempflingen" band „Zbor monaha" pjeva o svojim teškoćama pri prelasku „ničije zemlje" - područje između dva regionalna transportna udruženja.„Šalter je prazan, treba automat, karta od Metzingena do Bempflingena, to je teško", kaže tekst. Riječ je o dva njemačka grada koja su udaljena samo pet kilometara jedan od drugog. Pošto jadni ne mogu shvatiti koju kartu trebaju kupiti, odustaju i umjesto toga idu pješke. „To je istinita priča", rekao je za DW Michael Niethammer, jedan od članova te grupe muzičara-kabaretista.

Ovog ljeta sustav prodaje karata bio je vrlo jednostavan. Umjesto da se teškom mukom probijaju kroz džunglu više od 60 tarifnih i transportnih mreža u Njemačkoj, od 1. lipnja do 31. kolovoza ljudi su mogli putovati širom zemlje svim lokalnim i regionalnim autobusima i vlakovima za 9 eura mjesečno koristeći jednu jedinu kartu. Ali, tromjesečni eksperiment je završen.

Mjera, koju je njemački magazin Der Spiegel nazvao „najvećim eksperimentom koji je Njemačka ikada poduzela u sustavu javnog prijevoza", uvedena je u prilično kratkom roku, kao dio paketa pomoći savezne vlade za pomoć potrošačima. Čak su i transportne kompanije bile iznenađene ovom mjerom i imale su vrlo malo vremena da se pripreme.

Sada se, na kraju eksperimenta, postavlja pitanje: je li jeftina nacionalna karta za prijevoz bila uspješna?

Kolodvor u Leizigu

Velika ušteda za putnike, smanjena inflacija

Prema Udruženju njemačkih transportnih kompanija (VDV), više od 52 milijuna ljudi kupilo je kartu - što je više od 60 posto stanovništva zemlje.

Još deset milijuna ljudi je automatski dobilo popust preko postojeće godišnje pretplate za lokalnu ili regionalnu transportnu mrežu.

Prema ADAC-u, najvećem njemačkom automobilskom klubu, takve pretplate koštaju oko 80 eura mjesečno u većim njemačkim gradovima. Tijekom tri ljetna mjeseca ti putnici su dakle automatski uštedjeli preko 200 eura.

Stopa inflacije u Nemačkoj je također blago pala tijekom eksperimenta, što Savezni zavod za statistiku pripisuje, između ostalog, niskoj cijeni putovanja javnim prijevozom.

Ponuda je privukla i mnogo novih putnika. Prema istraživanju VDV-a, 15 posto korisnika karte od 9 eura izjavilo je da bez ove jeftine karte ne bi toliko putovali - koliko su putovali.

„Milijunima ljudi koji primaju socijalnu pomoć ili s malim plaćama to je obično uskraćeno. I ponovno će im to biti onemogućeno nakon što ova jeftina karata istekne", piše u komentaru Ulrich Schneider, generalni direktor socijalnog udruženja Deutscher Paritätischer Gesamtverband.

„Je li nacionalna karta za 9 eura bila uspješna, to ovisi od cilja. Ako se radilo o financijskom rasterećenju građana, rekao bih da je to bio uspjeh. Ako je cilj bio promoviranje javnog prijevoza, rekao bih da nije", rekao je za DW Jonathan Lazer iz konzultantske kompanije specijalizirane za javni sektor civity Management Consultants.

Ogromna potražnja otkrila slabosti sustava

Još nije jasno da li bi novi klijenti na duži rok prešli (trajno) na javni prijevoz. Društvenim mrežama su ovog ljeta svakodnevno kružile priče o pretrpanim vlakovima, pokvarenim klima-uređajima i kašnjenjima od sat (li više) vremena.

Razlog tome je i činjenica da se u Njemačkoj mnogo ulaže u cestovni promet, a manje u željeznički, na što se godinama žale zagovornici javnog prijevoza. I prije karte od 9 eura, putnici su bili suočeni s bezbrojnim kašnjenjima i pretrpanim vlakovima.

Savezna vlada je za 16 njemačkih saveznih pokrajina stavila na raspolaganje dodatnih 2,5 milijardi eura - kako bi nadoknadile gubitak u prodaji karata po „normalnoj" tarifi. Međutim, nije bilo dodatnih sredstava za dodatne kapacitete, osoblje i održavanje kako bi se zadovoljila povećana potražnja.

„Karta od 9 eura je probleme u regionalnom transportu učinila vidljivim za sve. Nema dovoljno osoblja, a pogotovu nema dovoljno vozila da bi se odgovorilo na povećanje broja putnika u budućnosti", rekao je za uredničku mrežu Njemačke (RND) Ralf Damde, šef Radničkog vijeća u DB Regio, kompaniji Njemačke željeznice zaduženoj za regionalni promet.

Karta istekla - diskusija traje

Kartu za 9 eura se moglo koristiti tijekom lipnja, srpnja i kolovoza

Ali što dalje? Kritičari jeftinih karata kažu da bi bilo bolje novac uložiti u infrastrukturu. Međutim, i pored neugodnih uvjeta putovanja, mnogi traže da se jeftina tarifa produži, pogotovo što Njemačka u posljednje vrijeme nije uspjela ostvariti svoje ciljeve zaštite klime. Neki žele i jedno i drugo:

„Rješenje očigledno nije da se javni prijevoz ponovno učini manje atraktivnim (skupim kartama), već da se popravi/izgradi nužna infrastruktura", kaže se u diskusiji na društvenoj platformi Reddit.

Iako je eksperiment - karta za 9 eura za cijelu Njemačku - završen 31. kolovoza, političari još uvijek raspravljaju bi li možda trebalo uvesti neke slične karte i koliko bi trebale koštati?

Jonathan Lazer kaže da je cijena samo dio ove priče. Eksperiment je također pokazao vrijednost racionaliziranog sustava prodaje karata. „Možemo pričati o cijeni, ali trebamo razgovarati i o tome koliko je komplicirano kupiti kartu. Moramo li imati baš toliko različitih sustava? Ili ih možemo pojednostavniti?"

