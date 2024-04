Njemačka mreža financijera terorizma

Kada je policija u svibnju 2023. godine u deset saveznih pokrajina izvršila raciju i pretresla više od 100 objekata, salafistička scena je bila uznemirena i na društvenim mrežama se predstavljala kao žrtva. Oni su navodno slali novac nedužnim porodicama za kupovinu odjeće, pelena i hrane. No, Savezno tužilaštvo na to gleda drugačije. Već godinama su u njegovom fokusu osobe koje navodno organiziraju financiranje terorizma u imeterorističke organizacije "Islamska država" (IS). Prilikom racije u svibnju došlo je do uhićenja više osoba.

Putem dobro osmišljenog sistema za donacije, osumnjičena mreža osoba, koje su pružele podršku iz Njemačke u razdoblju od 2020. do 2022. godine, prebacila je više od 250.000 eura u Siriju. Tim novcem su trebali biti oslobođeni članovi IS-a koji se nalaze u kampovima na sjeveroistoku Sirije ili se "financirao način života u kampovima u skladu sa smjernicama IS-a", glasi optužba Saveznog tužilaštva. Krajem studenog podignuta je optužnica protiv pet osumnjičenih. Suđenje počinje u srijedu (17.4.) pred Višim zemaljskim sudom u Düsseldorfu.

Slučaj Elif Ö. iz Bavarske

Prema informacijama pokrajinskih javnih medija SWR-a i BR-a, istrage su otkrile kako su optuženi bili uključeni u tu mrežu. Između ostalog, navodno su imali kontakt s Elif Ö. Ona je odrasla u Bavarskoj i sumnjiči se za podršku IS-u. Njen slučaj se još 2015. godine našao u medijskim naslovnicama, kada se kao 16-godišnja učenica pridružila IS-u u Siriji. Sada istrage pokazuju da je Elif Ö. navodno igrala važnu ulogu u toj mreži. Još uvijek se pretpostavlja da se ona nalazi u Siriji.

Elif Ö. fotografije od pre i nakon dolaska u Siriju Foto: Facebook/Findet Elif

Kada je IS 2019. godine izgubio mnoga područja koja je kontrolirao i prešao u defanzivu, Elif Ö. je uhićena od strane kurdskih sigurnosnih snaga. Prema podacima iz istrage, ona se u "Al Hol" zatvorskom kampu za žene i dalje zalagala za ideologiju IS-a te putem aplikacije Telegram tražila donacije. Takođe se navodi da je bila uključena u fizički napad na jednu ženu, koja se suprotstavila IS-u.

Nakon što je uspjela pobjeći na zapad Sirije, u Idlib koju kontroliraju islamisti, Elif Ö. je navodno i dalje putem Telegrama propagirala ideologiju IS-a i, prema saznanjima istražnih organa, tražila donacije iz Njemačke putem kanala "Unsere Schwestern" (Naše sestre). U tužilaštvu vjeruju da je Elif Ö. na taj način uspjela prikupiti najmanje 40.000 eura. Čak i nakon bijega, navodno je nastavila slati novac iz Njemačke zatvorenim ženama iz IS-a.

Optuženi u procesu očigledno kontaktirao s Elif Ö.

Jedna od osoba koja se sumnjiči da su bile u kontaktu s Elif Ö. je kosovski državljanin Kujtim B., koji će se takođe naći na optuženičkoj klupi u Düsseldorfu. On je očito prikupljene donacije navodno prenosio u Tursku ili Siriju. Prema izjavama svjedoka, Kujtim B. je surađivao s nekoliko osoba koje su bile uključene u transfere novca, uključujući i Siham O., marokansku državljanku iz Bremena, koja je takođe optužena.

Sudeći po chat-porukama, njih dvoje su se sastali najmanje dva puta. Tada je došlo i do primopredaje novca. Kolike su sume u pitanju, to još nije jasno. Prema rezultatima iz istrage, od siječnja do rujna 2021, Siham O. je navodno preko nekoliko bankovnih računa Kujtimu B. prebacila više od 13.000 eura - djelomično prikrivenim svrhama uplate, kao što su novac za "odmor", "poklon" ili "Uwe", ali i "paketi namirnica " ili "lijekovi". Za sada još nije jasno kako je taj novac došao do Sirije. Pretpostavlja se da je Kujtim B. preko posrednika taj novac transferirao u Tursku.

Moguće je da su 2022. godine izvršeni i dodatni transferi novca u Siriju. Nakon poziva Elif Ö., 29-godišnji Kujtim B. je navodno pristao donirati 1.000 eura suprugu Elif. Ö., koji je, prema navodima iz istrage, u to vrijeme bio borac IS-a u drugom dijelu Sirije i sa suprugom komunicirao putem aplikacije Telegram. Novac od Kujtima B. navodno je trebao biti korišten za kupovinu motocikla i detektora mina.

Donatorske mreže za širenje IS-ove ideologije

Za Sofiju Koller, analitičarku organizacije "Counter Extremism Project", koja, između ostalog, istražuje njemačke džihadiste u redovima IS-a, takve donatorske mreže su od velike važnosti za salafističku scenu: "One naravno služe širenju i održavanju ekstremističke ideologije. Aktivno se ukazuje na to da su podrška ili oslobađanje zatvorenika jedne od najvećih dužnosti i najbolji način da se približi Bogu."

Odvjetnici Kujtima B. i Siham O. na upit SWR-a i BR-a nisu željeli komentirati optužbe. Viši zemaljski sud u Düsseldorfu je za ovaj zahtjevni proces zakazao 18 ročišta. Za Sofiju Koller je to "spektakularan slučaj": "Riječ je o relativno velikom broju optuženih, ukupno ih je pet, a među njima su i tri žene. Pored toga važan je i obpseg. Radi se o više stotina tisuća eura, što je velika suma", kaže analitičarka.

