Njemačka: Mjere se ukidaju, određeni rizik ostaje

Je li to sad bilo to s koronom u Njemačkoj? Gotovo se može steći takav dojam. Iako je broj novih dnevnih infekcija još uvijek alarmantno visok, već nekoliko dana su brojke u padu te je očito vrhunac iza nas. I tako pandemija sve više pada u drugi plan u svakodnevnom životu ljudi.

Iako u međuvremenu svatko zna nekoga tko je zaražen, strah od virusa je izblijedio. Soj virusa omikron je doduše zaraznija od drugih, ali je tijek bolesti obično blag. Zato dnevne incidencije od oko 1.400 nisu alarmantne, odlučujući kriterij je stanje u bolnicama, a ono nije tako loše, barem za sada.

I druge zemlje ukidaju mjere

Zato su savezni kancelar i premijeri saveznih zemalja morali reagirati, što su i učinili. Neke savezne pokrajine su već i ranije bile krenule s ublažavanjem mjera, a sada bi se to trebalo odnositi na sve: do 20. ožujka postupno će se ukinuti gotovo sva ograničenja koja su ljudi podnosili gotovo dvije godine.

Tome nema alternative, sloboda je od središnje važnosti u našoj demokraciji. I može se ograničiti samo onoliko dugo koliko je to apsolutno nužno. A to trenutno nije slučaj.

Slično se radi i u drugim zemljama – i tamo se ukidaju ograničenja koja su ponekad bila i znatno drastičnija nego u Njemačkoj.

Međutim, neizvjesnost ostaje. Cijepljenost u Njemačkoj i dalje je niska u odnosu na druge zemlje, sredinom ovog tjedna oko 75 posto ljudi bilo je potpuno cijepljeno, odnosno dva puta, a 25 posto nije. Svi pokušaji političara da uvjere skeptike u potrebu cijepljenja, čak i milijunskim propagandnim kampanjama, do sada su bili neuspješni. Mnogi ljudi oklijevaju i s trećim dopunskim cijepljenjem jer su se zarazili mada su bili već dva puta cijepljeni.

Jens Thurau

Stoga je ispravno kada kancelar Scholz sada najavljuje da namjerava izmijeniti Zakon o zaštiti od zaraza do 20. ožujka, dakle dana kada se gotovo sva ograničenja ukidaju, na taj način da se, ako bude potrebno, brzo može reagirati na novu situaciju. Jer bez nove verzije zakona takve mjere tada više ne bi bile moguće. To uključuje i obvezu nošenja maski, koja bi trebala ostati na snazi i nakon 20. ožujka.

Neprimjereno je da se Liberali (FDP), koji su dio vladajuće koalicije, tome još opiru i sanjare o nekom "Freedom Day" 20. ožujka, ali pritisak je velik da se ovdje postigne dogovor.

Upozorenje na uska grla zbog obveznog cijepljenja

No sada u središte pozornosti dolazi jedna druga tema: što bi donijelo obvezno cijepljenje? Već ranije je odlučeno da će se od 15. ožujka morati cijepiti svi koji rade u zdravstvu. No tu je sve više otpora. Tako je na primjer Bavarska najavila da zasad neće primijeniti tu odluku. Razlog je strah da bi, ako oni koji se nisu cijepili prestanu dolaziti na posao, moglo doći do manjka osoblja u bolnicama. Na taj problem ukazuje i “Udruga liječnika zakonskog zdravstvenog osiguranja” u Njemačkoj. Jer većina zaposlenika u zdravstvenim ustanovama je cijepljena, ali ne svi.

A još je neizvjesnije što će biti s odlukom o obveznom općem cijepljenju koju bi Vlada najradije stavila na glasovanje u Bundestagu još tijekom travnja.

Prijedlozi o kojima će se u parlamentu raspravljati i glasovati su vrlo raznoliki: dok se jedni zalažu za obvezno cijepljenje za sve starije od 18 godina, drugi bi to uveli za sve starije od 50 godina, treći bi rado imali odredbe o nekom postupnom uvođenju obveznog cijepljenja, ovisno o razvoju situacije.

No, bez obzira na varijantu, sve je teže argumentirati u prilog obveznom cijepljenju kada se istovremeno gotovo sva ograničenja ukidaju. Stoga je sasvim moguće da na kraju do toga neće ni doći.

Ljudi su umorni od pandemije

A situacija sredinom veljače 2022. u Njemačkoj je sljedeća: ljudi se vesele proljeću, punim nogometnim stadionima, šopingu bez restriktivnih pravila, susretima i kontaktima. Istovremeno se političari nadaju da će sljedeći soj virusa biti jednako blag kao omikron. Jer bez opće obveze, stopa cijepljenosti stanovništva se neće osjetno povećati, to je iskustvo iz proteklih mjeseci.

Moguće je da će nas pandemija na jesen opet teško pogoditi, s opasnijim sojem od omikrona – to je rizik koji ne treba podcijeniti. No, u ovom trenutku ljudi koji su umorni od pandemije nakon 24 mjeseca ograničenja žude za opuštanjem. Kancelar Olaf Scholz i premijeri saveznih zemalja to nisu mogli zanemariti.