Njemačka manje atraktivna za ulaganja

Njemačka je izgubila svoju privlačnost kao mjesto za ulaganje. Na ljestvici koju je ovoga ponedjeljka objavio Centar za europska ekonomska istraživanja (ZEW) iz Mannheima, Savezna Republika Njemačka je pala za četiri mjesta na 18. mjesto od 21 zemlje. Pritom su posebno negativno utjecale visoke cijene energije i nepovoljna regulativa za poduzeća. Visoko porezno opterećenje stručnjaci također ocjenjuju lošim, iako je tu bilo poboljšanja.

"Njemačka je kao industrijska lokacija dosta izgubila na kvaliteti", objašnjava Rainer Kirchdörfer, voditelj Zaklade za obiteljska poduzeća. „Upravo bi visoke cijene energenata, na koje malo možemo utjecati, trebale biti poticaj za poboljšanje ostalih okvirnih uvjeta za ulaganja", kaže Kirchdörfer.

Prema ZEW-u, velika prednost Njemačke kao poslovne lokacije je relativno nisko javno i privatno zaduženje. Time se državi daje mogućnost da bolje reagira na krize. Ali i ovdje je Njemačka "s dobre pozicije pala u osrednjost", objasnili su stručnjaci.

Njemačka još ima aduta poput stručnosti radnika ali...

Kritika porezne politike

Zaklada za obiteljska poduzeća, koja je objavila studiju, pozvala je posebno na smanjenje poreza. "Kada je riječ o poreznom opterećenju obiteljskih tvrtki, Njemačka je i dalje na pretposljednjem mjestu", objasnila je zaklada. Kako piše ZEW, Njemačka je na tom području doživjela neuspjeh s reformom poreza na nasljedstvo 2016. i od tada se nije oporavila zbog "dugogodišnje ustrajne pasivnosti njemačke porezne politike ”.

“Odnos cijene rada i produktivnosti također pokazuje nepovoljan trend u odnosu na konkurenciju”, ističu obiteljski poduzetnici. ZEW ipak naglašava sveukupni pozitivan razvoj rezultata ispitivanja obrazovne razine PISA-e tijekom godina kao "prednost Njemačke".

Općenito, pozicija Njemačke kada su u pitanju konkurentnost i atraktivnost za ulagače daje "mnoge razloge za zabrinutost", objasnio je ZEW.

"U međunarodnoj usporedbi, obiteljska poduzeća u Njemačkoj suočena su s višim porezima, većim regulatornim opterećenjem i višim troškovima energije nego na većini drugih lokacija." Infrastruktura i institucije i dalje se ocjenjuju pozitivno, ali znatno lošije nego u manjim zemljama poput Švicarske ili Danske.

Potrebno je smanjiti cijene energije

Koje su zemlje atraktivnije?

Na ljestvici je Njemačka sada odmah iza Francuske. Lošije su plasirane samo Mađarska, Španjolska i Italija. Najbolje uvjete imaju tvrtke u SAD-u, Kanadi, Švedskoj i Švicarskoj. Što se tiče bodova, čak više bodova od Njemačke izgubile su posebno Austrija i Nizozemska koje imaju problema na području regulacije i energetike. Japan i Švedska su zabilježili najveće poboljšanje.

SAD se ističe dobrim ocjenama za čimbenike jeftine energije i zakonskih regulacija koje su pogodne za poslovanje. Međutim, ZEW kao čimbenik rizika ističe visoku inflaciju: pritisak na cijene i plaće posebno je u SAD-u velik, a negativnim momentima treba pridodati i jak dolar.

Međutim, također treba imati na umu da su zemlje na mjestima od 14 do 19 vrlo blizu jedna drugoj po svojim bodovnim vrijednostima. No, za Njemačku je nepovoljno to što nema znakova koji bi ukazivali na poboljšanje.

Druge su studije nedavno došle do manje pesimističnih procjena. Strah od pada stranih ulaganja u Njemačkoj 2022. nije se potvrdio. "Što se tiče broja novodoseljenih poduzeća, stvari čak izgledaju nešto bolje nego 2021.", rekao je Robert Hermann, direktor savezne agencije za poslovni razvoj Germany Trade & Invest (GTAI). U 2021. ukupno 1.806 stranih tvrtki se etabliralo u Njemačkoj ili proširilo svoje lokacije, što predstavlja povećanje od sedam posto.

