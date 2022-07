Njemačka: Koliko će poskupiti plin?

Ministar gospodarstva Robert Habeck (naslovna fotografija) polazi od pretpostavke da se radi o dodatnom opterećenju od nekoliko stotina eura godišnje po domaćinstvu. Planirana naknada za sve korisnike plina trebala bi se primjenjivati od 1.10. O tome su izvijestile novinske agencije dpa i Reuters, pozivajući se na informacije iz vladinih krugova. Koliko će zbog toga doista poskupiti plin za potrošače, zasad se još ne zna. Visina „nadoplate" trebala bi biti objavljena na internetu do kraja kolovoza.

Dodatna naknada namijenjena je plaćanju posebnih troškova koje uvoznici moraju "pokriti” za kratkoročnu i skupu nabavku plina zbog smanjenja ruske opskrbe. Dobavljači će tako teret naglo povećanih nabavnih cijena "prebaciti” na sve potrošače.

Habeck: "Nekoliko stotina eura više po kućanstvu"

Ministar privrede Robert Habeck naveo je mogući raspon (porasta) cijena između 1,5 i pet centi po kilovatsatu. To ovisi od nekoliko faktora, uključujući, naravno, i troškove nabavke. Upitan o tome koliko bi to moglo iznositi u slučaju četveročlane obitelji, Habeck je rekao da bi u slučaju prosječne godišnje potrošnje od 20.000 kilovatsati plina, to mogla biti "osrednja troznamenkasta” vrijednost u eurima. „Još se ne može reći koliki bi točno troškovi bili. Ali gorka istina je da će oni definitivno iznositi nekoliko stotina eura po kućanstvu", zaključio je Habeck.

Njemački ministar također je rekao da je to "težak korak koji uključuje puno stresa". Dodao je i da ga treba učiniti podnošljivim posebnim rasterećenjem potrošača. "To znači da mi kao država ne možemo snositi sve troškove. Ali ljudi koje poskupljenja energenata stvarno vode u siromaštvo, moraju biti zaštićeni. Na tome se radi punom parom", izjavio je Habeck. Prošli tjedan je kancelar Olaf Scholz najavio povećanje cijene plina za dva centa po kilovatsatu i govorio o dodatnim godišnjim troškovima u visini od 200 ili 300 eura za četveročlanu obitelj.

Naknadni troškovi do kraja ožujka 2024.

Plaćanje dodatnih troškova plina vjerojatno neće početi u listopadu, već malo kasnije. „Nadoplata" bi trebala ostati na snazi godinu i pol dana, odnosno sve do konca ožujka 2024. U tu svrhu ministarskom uredbom na snagu bi trebao stupiti paragraf 26. Zakona o energetskoj sigurnosti - od listopada se može utvrditi razlika između sadašnjih tarifa i dodatnih troškova koje imaju uvoznici plina i ravnomjerno raspodijeliti dodatne troškove potrošačima i kupcima energije. Općinske službe bi ih onda u vidu računa mogle proslijediti potrošačima. Najprije se ta raspodjela izračunava na temelju pretpostavke stvarnih troškova, a zatim se „prebija" sa stvarnom potrošnjom, odnosno troškovima. Otprilike 50% svih kućanstava u Njemačkoj grije se na plin.

