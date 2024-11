Njemačka: kako spriječiti odumiranje trgovačkih centara?

Još prije dvadesetak godina se činilo da se središtima gradova crno piše jer sve više ljudi odlazi u trgovačke centre u predgrađima. Parkiranje je besplatno, ponuda podjednako dobra i sve se može obaviti na jednom mjestu. Takvi šoping centri su nicali posvuda diljem Njemačke.

Diljem Njemačke su nicali trgovački centri, ali danas mnogima ne ide dobro... Foto: Manfred Bail/imageBROKER/picture alliance

Ali u posljednje vrijeme je u mnogim tim trgovačkim centrima raspoloženje sve lošije. Najprije korona, onda i poskupljenja – da sad ne spominjemo internetsku trgovinu. Smrt jednog trgovačkog centra često dolazi veoma brzo – i u pravilu je proces nepovratan: najprije se trgovine poznatijih i kvalitetnih brendova zabrinu zbog sve manje posjetitelja pa onda zatvore tu filijalu – ili od vlasnika trgovačkog centra zatraže uvjete koje on jednostavno ne može prihvatiti. Nakon toga će šoping centar možda još naći neki lanac bitno jeftinije i još bitnije manje kvalitetne robe, ali u pravilu i oni trebaju kupce – kojih tako ima sve manje. A onda i trgovački centar brzo počinje biti „krezub“: još samo rijetke trgovine rade između mnoštva zauvijek zatvorenih vrata. Tko će onda još uopće tamo dolaziti?

Kad neka "dobra" trgovina zatvori vrata, onda često počinje odumiranje... Foto: Stephan Laude/imageBROKER/picture alliance

Dva ključna faktora za uspjeh

Taj proces o kojem svjedoči i Christian Schulze iz Frankfurter School of Finance and Management ne pogađa sve trgovačke centre u Njemačkoj. Na primjer Main Taunus Zentrum u Sulzbachu kod Frankfurta posluje odlično i od 170 poslovnih prostora svi su u najmu. Dobro ide i u Ruhr-Parku u Bochumu, Luminadenu u Leverkusenu, Stern Centeru u Sindelfingenu... Stručnjaci savjetničke tvrtke Jones Lang LaSalle upozoravaju kako su tim uspješnim trgovačkim centrima zajedničke dvije stvari: još uvijek imaju trgovine glasovitih i traženih brendova i nalaze se „na dobroj poziciji“, dakle u blizini platežno sposobnog stanovništva.

Loop 5 je donedavno bio tek "običan" trgovački centar Foto: Marius Becker/dpa/picture alliance

No kod čitavog niza drugih trgovačkih centara u Njemačkoj je stanje već kritično. Direktorica trgovačkog centra Loop 5 u Weiterstadtu kod Darmstadta Nicole Kurtovic nam nevoljko priznaje kako je proces odumiranja zapravo počeo i kod njih – ne želi nam reći koliko je njihovih trgovina prazno, ali su isto tako brzo odlučili i korjenito promijeniti koncept tog trgovačkog centra. I on se proteže na više etaža, ali umjesto da je sve ograđeno kako se slučajno ne bi dogodila nekakva nesreća, tamo je postavljen veliki izbor mogućnosti za pentranje i skakanje.

Skupo je, ali taj smješak...

I mala Lotta se upravo vratila iz Zipline: to je tobogan na konopcima kojim se praktično s krova centra mališani mogu spustiti do prizemlja. Desetogodišnja djevojčica je oduševljena, njena baka nešto manje: za nešto od tih zabavnih atrakcija treba i platiti, ovisno o dobu dana i to ide od 2 do 6 eura po turi. „Tu odrasli moraju doći s debelim novčanikom ako dođu s više djece“, misli baka. Djed samo šuti i smješka se: veselje male Lotte i njega mora veseliti, jer inače se u kupovini "na smrt" dosađuje i samo gunđa.

Direktorica planira otvoriti i centar za stolni tenis i još mnogo toga. A iako nam ne želi reći kolika je popunjenost od 140 trgovina u tom centru, kaže nam da taj koncept funkcionira odlično: u prvim danima studenog je bilo 20% posjetitelja više nego u istom razdoblju prošle godine.

I trgovački centar u Troisdorfu "Happy Franky" je uvelike promijenio koncept i osim trgovina uveo i ponudu za zabavu Foto: Marc John/Bonn.digital/picture alliance

Koncept zabavnog i trgovačkog centra nije nepoznanica – tim putem je krenulo i više centara u SAD-u, ali u Njemačkoj je to još uvijek rijetkost. I trgovački centar u Troisdorfu između Kölna i Bonna je svoju ponudu nadopunio zabavom za mališane i to također dobro prolazi.

A da se nešto pojede?

Još jedna alternativa je ono o čemu razmišljaju u Main Taunus Zentrumu u Sulzbachu: njima još uvijek ide dobro – ponajprije jer je tamo i središnja trgovina koncerna Apple. Ali direktor centra Daniel Quaas razmišlja o sljedećem koraku. Ove godine MTZ obilježava već 60. godinu postojanja, a planiraju ponudu popuniti s Food Garden: u osam prostora će otvoriti različite restorane s različitom ponudom jela. Direktor kaže kako je svih 8 prostora već zakupljeno, no takva ponuda ovisi i o lokaciji trgovačkog centra. On je doduše na obilaznici Frankfurta na Majni, ali još uvijek nije „usred ničega“ kako su smješteni neki drugi šoping centri. Utoliko može i građanima tog grada biti atraktivno tamo nešto pojesti – i popiti, ako nakon toga ne sjedaju za volan.