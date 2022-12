Njemačka: Desničari spremni "prijeći s riječi na djela"

Ustav više ne vrijedi, Nijemci nemaju svoju državu, žive praktički u zemlji u kojoj zakoni više ne vrijede: „Živimo u pravnom vakuumu", tako je iz svog ugla zvijezda večeri rezimirala pravnu situaciju u Njemačkoj. I pobrala aplauz. To je Matthes Haug. On se na svojoj web-stranici predstavlja kao „predsjednik Nacionalne skupštine".

Jedan doušnik je javio da je Haug na tom događaju govorio o pretresu njegove kuće 7. prosinca u okviru antiterorističke racije koja je provedena širom Njemačke. U intervjuu za TV-magazin Report Mainz, on je negirao da ima bilo kakve veze s osumnjičenom terorističkom ćelijom: "Potpuno sam šokiran. Ja sam u načelu pacifist. A oni kod mene traže oružje?"



Haug nije uhićen, za razliku od navodnog kolovođe, Heinricha 13., princa Reussa (naslovna fotografija). Poznajem ga dobro, rekao je Haug te večeri, jer se redovito viđaju. „Pravo je zadovoljstvo razgovarati s njim, jako je elokventan". Haug, po svemu sudeći, opravdava prinčevo polaganje prava na prijestolje „Njemačkog carstva", on je uostalom član najstarije plemićke obitelji u Njemačkoj, mnogo starijoj od Georga Friedricha von Hohenzollerna, kaže Haug. Još jedna okolnost po njegovom mišljenju čini Heinricha 13. princa Reussa pogodnim kandidatom - on ima „romanovsku krv", baš kao i Vladimir Putin.

Desničarska ekstremistička mreža

Oružje pronađeno tijekom jedne ranije racije protiv "građana Reicha"





Haug nosi izmišljenu titulu „predsjednika Nacionalne skupštine" od 2003. godine. Prema vlastitim navodima, za vođu ga je izabralo 120 delegata „država Reicha". Kasnije je prodavao lažne putovnice navodnog „Njemačkog Reicha" i osuđen je na novčanu kaznu od 160 dnevnica, priopćilo je Javno tužilaštvo u Tübingenu. Ali, Haug nije prestao širiti svoju ideologiju: prije oko tri godine je svoje stavove stavio i na papir, u knjizi pod naslovom „Njemački Reich od 1871. do danas".

Prema onome što on kaže, moć na Zemlji leži u rukama vjerojatno samo jedne petočlane obitelji i još jedne organizacije nalik obitelji: The Elders and The Shriners - očigledno misli na masone. "Oni ne samo da imaju beskonačno mnogo novca, oni su novac na ovoj Zemlji!" Samo kroz ponovno uspostavljanje „Njemačkog Reicha" moglo bi se izbjeći iz kandži tog tajnog društva, smatra on.



Djelo je lektorirao Bernhard Grabert, nasljednik jedne etablirane izdavačke kuće specijalizirane za desničarsku ekstremističku književnost u Tübingenu. Početkom 2020. Godine knjigu je objavila Amadeus izdavačka kuća desničarskog ezoteričara (Jan Udo Holey), koja također ima sjedište u Württembergu. Od tada, Matthes Haug je na turneji i održava „književne večeri". Ako je vjerovati najavama na njegovom Telegram-kanalu, on se pojavljuje skoro svaki tjedan pred odabranom publikom u brojnim dijelovima Njemačke.

To je bio slučaj i prošlog petka na sjeveroistoku Baden-Württemberga. Te večeri se pojavilo 26 muškaraca i žena, što je po Haugovim standardima prilično malobrojna publika. U kolovozu je, na primjer, govorio pred 80 pristalica u Cuxhavenu, prenio je „Nordsee Zeitung".



Antifašistički dokumentacijski i informativni centar Baden-Württemberg izvještava o do stotinu sudionika na Haugovom predavanju u Freudenstadtu prošlog travnja. Haug već objavljuje termine predavanja za iduću godinu na svom Telegram-kanalu. Svaka od ovih večeri donosi Haugu priličnu svotu novca. Sudionici su ove večeri platili ulaznice koje koštaju 30 eura. A još su mnogi od njih kupili njegovu tanku knjižicu od 90 stranica po cijeni od 17 ura. Na pitanje jedne žene iz publike je li točno da ne plaća porez, Haug je odgovorio potvrdno.

„Mirovni sporazum s Rusijom"



Matthes Haug je također‘ govorio o temi koju je njegova publika, po svemu sudeći, od njega i očekivala, na primjer o desnopopulističkoj stalnoj temi „mirovni sporazum", do kojeg nije došlo ni nakon Prvog a ni nakon Drugog svjetskog rata. Princ Reuss, koji je legalni vlasnik svoje kneževine, odnosno zakoniti knez, teoretski bi mogao i sam zaključiti mirovni ugovor s Rusijom.



Ali, tko ide na ovakve događaje? Report Mainz je imao uvid u popis sudionika. Na njemu se pojavljuju regionalno poznati aktivisti protiv cjepiva i žena koja je predvodila brojne demonstracije protiv izbjeglica od 2015. godine. Po svemu sudeći, ona dobro poznaje još jednog sudionika, koji je 2017. osuđen na skoro pet godina zatvora zbog paljenja planiranog izbjegličkog hostela.

Novinari Reporta Mainz koji emitira javni servis ARD su nakon događaja uspjeli razgovaraju sa sudionicima. Neki od njih su zbijali šale na račun antiterorističke racije, drugi su sumnjali u zavjeru ili su govorili o ciljanom "pokušaju zastrašivanja". Svi su se složili u tome da odbacuju „sustav" i da osjećaju da im političari i mediji - lažu.



Prijezir naspram demokracije



U intervjuu za Report Mainz, Johannes Kiess, koji istražuje ekstremizam na Sveučilištu u Leipzigu, govori o stapanju različitih struja, na primjer, od starih neonacista, desničarskih ekstremista, protivnika korona-mjera ili ezoteričara. Ideološke struje su iskoristile ovu situaciju, kaže on, „da svoje narative iznesu ljudima koji samo traže neku priču, bilo koju priču koja odgovara njihovom već postojećem prijeziru prema demokraciji".

Sada postoji opasnost „da ove skupine vide ovo kao priliku" i da se nakon skoro tri godine pandemije osjećaju „sposobnima da djeluju". „U idućih godinu-dvije sigurno ćemo vidjeti još ovakvih skupina, jer je ova radikalizacija u tim grupama toliko napredovala i ljudi su zapravo spremni na nasilje i žele poduzeti akciju, odnosno žele s riječi prijeći na djela."

Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka također vidi povećan rizik u mješovitoj sceni, u kojoj se „miješaju ideologije građana Reicha, priče o zavjeri iz sektora delegitimizacije i desničarski ekstremistički narativi". Mreža otkrivena tijekom racije 7.12. je „odličan primjer pojave nove mješovite scene orijentirane na nasilje", tvrdi se.

Na pitanje Reporta Mainz, nadležni organi su objasnili da mitovi zavjere tu igraju ključnu ulogu. „Iznad svega, propaganda predstojećeg 'Dana X'" mogla bi stvoriti značajan pritisak da se djeluje u takvim tajnim skupinama i „na koncu izazovu ozbiljne akte nasilja".

Judith Brosel, Walter Faber i David Meiländer (SWR)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu