Njemačka: bolnice odgađaju smrt pacijenta – zbog profita

Dijana Roščić

prije 4 h prije 4 h

Polovica ljudi u Njemačkoj provede kraj svog života u bolnici – iako bi većina radije umrla kod kuće. Razloga za to ima više, ali je činjenica da se to bolnicama isplati. Na to se odavno žale i liječnici.