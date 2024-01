Njemačka željeznica i bez štrajka u problemima do grla

U tijeku je najduži štrajk zaposlenih Njemačke željeznice (DB): počeo je u utorak navečer i trajat će do ponedjeljka ujutro.

Međutim, nije baš sve stalo na tračnicama: po izvanrednom planu vožnje, u funkciji je petina vlakova, bar kada se radi o međugradskom putničkom prometu, rekla je Stefanie Berk iz uprave DB-a.

Na ovaj štrajk je pozvao sindikat strojovođa GDL i on je četvrti u aktualnom krugu pregovora o kolektivnom ugovoru, koji je počeo u studenom prošle godine. Kraj štrajkovima se za sada ne vidi.

Sindikat ne odustaje

Šef tog relativno malog, ali moćnog GDL-a, Klaus Weselsky, ostaje pri svojim zahtjevima: veće plaće i skraćeno radno vrijeme za rad u smjenama. Za pregovarački stol se vraća tek kada uprava DB-a da „odgovarajuću” ponudu i već je najavio mogući sljedeći štrajk koji će biti još duži od ovog sadašnjeg, šestodnevnog.

„Atmosfera je odlična", rekao je Weselsky za Rheinische Post govoreći o štrajkačima. A, kaže i da u stanovništvu postoji solidarnost sa željezničarima: „Mnogo više putnika ima razumijevanja za štrajk nego što to neki tvrde", objasnio je Weselsky, kritizirajući izvještavanje dijela medija o štrajkovima.

Javno mnijenje je definitivno drugačije jer „većina ljudi u ovoj zemlji su radnici – bez obzira na njihove kvalifikacije, bez obzira u kom industrijskom sektoru ili kompaniji rade".

Šef GDL-a je odbacio optužbe da strojovođe svojim štrajkom nanose značajnu privrednu štetu. „To je besmislica. Za navodnu štetu nismo odgovorni mi, nego uprava željeznice". Ekonomisti su izračunali da njemačka privreda zbog ovog štrajka navodno svakodnevno gubi 100 milijuna eura.

Obraćajući se štrajkačima koje obilazi širom zemlje, on se u četvrtak na u Stuttgartu ponovo žestoko obračunao s menadžmentom DB-a. „Dosta nam je toga da služimo u sustavu koji je uništen mjerama štednje, da žrtvujemo svoje slobodno vrijeme za tipove koje vozači u velikim limuzinama voze po ovoj zemlji i koji se hvale se da znaju nešto o sustavu željeznice", rekao je on. Vlakovi kasne zbog lošeg upravljanja, zbog menadžera, a ne zbog štrajkova i zaposlenih.

Weselsky je također kritizirao pozive demokršćana na rezove kad je u pitanju pravo na štrajk: „Ni manje ni više nego da se demokršćani javljaju na ovu temu. Pa CDU je upravljao željeznicom u ludilu privatizacije." Unija CDU/CSU je odgovorna za to što je željeznica postala posrnulo poduzeće „koje nije u stanju svoje putnike na vrijeme dovesti na odredište".

Omražen kod mnogih putnika: direktor GDL-a Claus Weselsky Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Rekordna odšteta i prošle godine

Kad smo već kod kašnjenja: Njemačka željeznica je već godinama u velikim problemima upravo zbog toga. Ali, poboljšanja još nema na vidiku. DB je i prošle godine morao isplatiti rekordnu odštetu putnicima - 132,8 milijuna eura! Usporedbe radi: 2022. je isplaćeno 92,7 milijuna eura, što je tada također bio rekord.

Kako je na zahtjev novinske agencije dpa rekao glasnogovornik DB-a, 2023. je obrađeno je 5,6 milijuna zahtjeva za odštetu. Samo 64 posto međugradskih vlakova stiglo je na vrijeme, odnosno kasnilo manje od šest minuta. Kao razlog za kašnjenja vlakova DB navodi značajno povećanje broja putnika, rekordan broj gradilišta, početak jake zime u prosincu i štrajkove.A prošle godine se u toj firmi štrajkalo četiri puta, po dva puta Sindikat željeznice i transporta EVG i GDL.

Odšeta - i do 100 posto

Željeznica nadoknađuje 25 posto od cijene karte za kašnjenje od 60 i više minuta, a 50 posto za kašnjenje od dva sata ili više. Ako dođe do obustave prometa vlakova zbog štrajkova, putnicima se vraća kompletan iznos karte. Pored toga, u određenim slučajevima željeznica plaća i velike troškove taksija, goriva, hrane i pića, pa i prenoćišta, ali maksimalno tri dana.

Glasnogovornik DB-a je naglasio da su putnici u željeznici imali koristi od najvelikodušnijih propisa naknade od svih prijevoznih sredstava. „Ali također treba reći i ovo: ta troznamenkasta milijunska suma nedostaje za hitno potrebna ulaganja u modernizaciju željeznice u Njemačkoj", rekao je glasnogovornik. „Samo tako možemo trajno poboljšati točnost naših vlakova."

Prema DB-u, oko 65 posto zahtjeva za nadoknadu podnijeto je online. To je moguće od 2021. Nekada je komplicirani postupak zahtjeva za odštetu odvraćao mnoge da to zaista i učine. To je sada vrlo jednostavno - i nije više putnik taj koji teškom mukom mora dokazivati je li vlak kasnio i koliko je kasnio.

Rekordna kašnjenja, rekordna obeštećenja Foto: Joerg Carstensen/dpa/picture alliance

Rješenje FDP-a: umjetna inteligencija umjesto strojovođa

Istodobno, usred štrajka, njemački liberali iz čijih su redova i ministar prometa Volker Wissing i ministar financija Christian Lindner predlažu da strojovođe što prije zamijeni umjetna inteligencija.

Kako piše „Bild”, FDP ima za cilj da u sljedećih 15 godina najmanje 20 posto svih vlakova DB-a vozi autonomno. To znači da bi svaki peti vlak Njemačke željeznice - vozio bez strojovođe. Ali koliko je to realno?

„Der Spiegel" piše da su vlakovi bez strojovođe već danas već u upotrebi - u brojnim zatvorenim mrežama, na primjer na linijama metroa ili na aerodromima. Međutim, Njemačka željeznica ima otvorenu mrežu u kojoj mnogi različiti vlakovi moraju biti koordinirani. Trenutno se nigdje na svijetu ne koristi umjetna inteligencija za promet u otvorenoj mreži, s izuzetkom jednog jedinog teretnog vlaka u Australiji, u njenom ogromnom gotovo nenaseljenom zaleđu.

30 godina DB AG

Njemačka željeznica akcionarsko društvo DB AG, nastala je 1. siječnja 1994. (ponovnim) spajanjem željeznica istočne i zapadne Njemačke i 100% je vlasništvu savezne vlade. Ima dvostruku strukturu menadžmenta i kontrole.

DB AG se sastoji 600 različitih poduzeća, koje dijelom nemaju ništa zajedničko sa željeznicom, posluje u preko 130 zemalja, zapošljava preko 320.000 ljudi, uključujući i oko 205.000 u Njemačkoj.