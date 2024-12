Njemačka: širenje "droge za sirotinju"

Droga koja postaje sve veći problem u Njemačkoj djeluje bezopasno, kao kandirani šećer. Na lošem je glasu, pa je skoro nitko ne zove pravim imenom nego samo „bijelo“ ili „kamenčić“.

A zove se crack. Kada počne isparavati u luli, na 96 stupnjeva Celzijusa, čuje se pucketanje, na engleskom crackle. Otuda i ime crack.

To je smjesa kokaina, sode-bikarbone i vode. Djeluje za par sekundi, brže od bilo koje druge droge. Nalet euforije brzo vodi u ovisnost koja može završiti i smrću.

Prošle godine je u Njemačkoj 2.227 ljudi umrlo od prekomjerne konzumacije droga, pokazuje izvješće Njemačkog centra za droge i ovisnost.

Većina njih konzumirala je više od jedne vrste droge. Kod 610 žrtava pronađeni su tragovi cracka u krvi, što crack približava ubitačnosti heroina (712 smrtnih slučajeva).

„Konzumiranje cracka u Njemačkim metropolama postaje sve veći izazov – za zdravlje, ali i za suživot. Nema mnogo konzumenata, ali njihove životne okolnosti su očajne“, kaže Burkhard Blienert, političar socijaldemokrata koji je povjerenik vlade za pitanje droga.

On je u razgovoru za list Bild tražio otvaranje prostorija za kontrolirano konzumiranje narkotika, testiranje i više novca za istraživanja.

Kako točno prići ovisnicima od cracka? Odgovor na to pitanje daje Michael Harbaum iz organizacije Pomoć ovisnicima iz Düsseldorfa. „Najprije se mora osigurati da čovjek preživi, jer on je u opasnoj situaciji. Treba shvatiti, ta tvar se konzumira na pola sata, tu ostaje malo vremena za oporavak, praktično nema vremena za prehranu, higijenu, previjanje rana", kaže on za DW. „Crack je naposljetku kokain koji se može pušiti i koji diže raspoloženje. Kad se danima konzumira, to može voditi i psihotičnim stanjima“, dodaje Harbaum.

Michael Harbaum Foto: Privat

Druge dimenzije cracka

Harbaum, socijalni pedagog, dugo je u Düsseldorfu vodio jedan prostor za konzumiranje droga. U ovoj tematici je dva desetljeća i svašta je već vidio na ulicama grada.

Ali, ovisnost od cracka je posebna priča. Kaže, prije sedam godina je njegova organizacija zabilježila par stotina slučajeva korištenja cracka, a prošle godine je to poraslo na 31.000 slučajeva u gradu.

„Bilježimo ogroman rast. U skladu s tim se mijenja i ponašanje, ali i propadanje ljudi koji nam dolaze. Crack djeluje brzo i jako, ali brzo popušta pa je veliki pritisak da se što prije opet uzme", dodaje Harbaum.

„Lula se često dijeli jer ljudi nemaju novca. Za pet eura kupe par kamenčića i svako povuče po jednom.“

Najviše smrti i dalje dolazi zbog dugogodišnjeg konzumiranja raznih droga, kao i od heroina, ali crack prijeti da preuzme vodstvo. To zna i profesor Daniel Deimel koji je s kolegama razvio preporuke kako se odnositi prema konzumiranju cracka.

„Crack je dvadeset godina tema uFrankfurtu, Hamburgu i Hannoveru. Od 2016. se probija i na zapadu Njemačke, kao i u metropolama poput Berlina, ali i u Saarskoj. Jer, Europa i Njemačka su preplavljeni su čistim kokainom“, kaže Deimel.

„Tržište droga raste jer se jako povećala proizvodnja kokaina u Kolumbiji. Tako su se tržište i proizvođači droga diversificirali", dodaje on za DW.

Daniel Deimel Foto: privat

Kokain popularan i među „običnim" građanima

Savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser u veljači je putovala u Brazil, Ekvador, Kolumbiju i Peru između ostalog kako bi pojačala policijsku suradnju protiv međunarodnog šverca droge.

Iz Južne Amerike sve više kokaina stiže u luke Antwerpena, Roterdama i Hamburga. Prema nekim policijskim podacima, karteli u kojima prednjače državljani zemalja bivše Jugoslavije dopremaju i raspačavaju najveći dio te droge.

Daniel Daimel ne gaji iluzije. U Njemačkoj postoji potražnja za kokainom i to potiče ponudu. „Živimo u društvu koje traži mnogo energije od pojedinca. Kokain sada uzimaju i mnogi obični ljudi, to vodi njegovoj normalizaciji. To nije uopće više droga bogatih, umjetnika i medijskih radnika, što je bio kliše osamdesetih i devedesetih", kaže on.

U jeftinijem vidu cracka, kokain se tako prelijeva i do problematičnih četvrti gradova. Deimel je prošle godine istraživao taj milje u Kölnu – gotovo svi konzumenti droga su naveli da su barem jednom pušili i crack. Mnogi od njih su beskućnici.

Kod mnogih su, kaže, primijećeni i žestoki psihički problemi sve do manije gonjenja. Najveći problem je, kaže naš sugovornik, što nema „protuotrova" za crack.

„Za heroin su već razvijene dobre mogućnosti liječenja jer se može dati zamjenska tvar metadon. Kod cracka nema lijeka koji je djelotvoran i odobren za upotrebu. Tu nam treba više istraživanja. Kao i mjesta za hitnu pomoć koja rade danonoćno“, kaže ovaj stručnjak.

Sve više fentanila

U Düsseldorfu su se Michael Harbaum i suradnici uspjeli izboriti za smještaj za ovisnike kod glavne željezničke stanice. Tamo su zaštitari, socijalni radnici, sobe su jednokrevetne i mogu se zaključati.

Mnogi stručnjaci pozivaju da se taj model što šire primjeni jer, zajedno s crackom, u Njemačkoj na veliku scenu stupaju i sintetički opioidi poput fentanila.

To je sredstvo protiv bolova koje se daje umirućim ljudima ili oboljelima od raka. U njega se onda miješa heroin.

U Sjedinjenim Američkim Državama svake godine oko deset tisuća ljudi umre od prekomjerne doze opijata. U Njemačkoj je u jednom testu provedenom u 17 prostorija za konzumiranje utvrđeno da 3,6 posto svih proba heroina sadrži fentanil.

„Vjerujemo da će broj rasti u narednih godinu i pol dana", pribojava se Deimel. „Sintetički opioidi stižu na tržište i dodaje mu se heroin."

Takva smjesa je jača, dodaje on. „Smrtonosna doza fentanila je dva miligrama. To je poput vrha grafitne olovke."