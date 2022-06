Nizozemska narko-mafija i slučaj de Vries: tko je naručio ubojstvo?

Bilo je to ubojstvo u maniri mafije. U srpnju prošle godine u Amsterdamu je nasred ulice s više hitaca ubijen reporter Peter de Vries. On je bio jedan od najpoznatijih nizozemskih izvjestitelja o kriminalu i njegova smrt je izazvala šok i val javnog suosjećanja. Ubrzo je sumnja za ubojstvo pala na jednu od najmoćnijih lokalnih narko-organizacija. No sada se sudi samo osumnjičenicima za izvršenje ubojstva, a ne i onima koji su stajali iza toga.

Najviši stupanj sigurnosti

U takozvanom „sudskom bunkeru", jednoj zgradi na rubu Amsterdama u kojoj vrijedi najviši stupanj sigurnosti, počelo je suđenje dvojici muškaraca koje je policija uhitila samo nekoliko sati nakon ubojstva. U sudnici iza pancirnog stakla sjede 21-godišnji Nizozemac Kamiel E., koji je optužen da je ispalio smrtonosne hice, i 35-godišnji Poljak Delano G., koji je navodno upravljao vozilom za bijeg.

Državno odvjetništvo je uvjereno da ima dovoljno dokaza za presudu. U vozilu dvojice optuženika je, među ostalim, pronađen i pištolj kojim je ubijen Peter de Vries, kao i DNK optuženika, video-snimke i poruke na jednom mobitelu u kojima dogovaraju ubojstvo.

Muškarac optužen za ispaljivanje smrtonosnih hitaca do sada se nije želio izjasniti o optužnici, a drugi optuženik tvrdi da nije imao nikakve veze s ubojstvom. Javnost i mediji polaze od toga da su pred sudom samo izvršitelji ubojstva, dok naručitelji još nisu utvrđeni. Državno odvjetništvo je objavilo da se istraga nastavlja.

Šok i tuga nakon ubojstva Petera de Vriesa

„Anđeli smrti" – naručitelji ubojstva?

No od početka se sumnjalo u takozvane „Anđele smrti", poznatu narko-bandu Ridouana Taghija, protiv koje se već dvije godine vodi postupak zbog više ubojstava i pokušaja ubojstava. Taghija se smatra jednim od najvećih uvoznika kokaina u Europi, koji svoju robu prevozi brodovima iz Rotterdama i Amsterdama u susjednu Belgiju, a onda odande kopnenim putem dalje u Europu.

„Taghi naručuje ubojstva kao kavu", pisao je nizozemski list Algemeen Dagblad nakon njegovog uhićenja 2019. godine. On se otada nalazi u dobro čuvanom zatvoru u Vughtu, ali navodno i dalje sam vodi svoje poslove.

Peter de Vries se zamjerio šefu narko-kartela jer je bio savjetnik krunskom svjedoku na suđenju. Nadil B., bivši član bande, surađivao je s pravosuđem i smatra se važnim svjedokom protiv Taghija. No za to je već platio visoku cijenu: ubijeni su njegov brat kao i njegov odvjetnik Dirk Wiersum. Pretpostavlja se da je Peter de Vries najnovija žrtva te serije ubojstava.

Zato ne čudi da vlasti strahuju za sigurnost 88 svjedoka u postupku protiv dvojice optuženih za ubojstvo nizozemskog novinara. Svi oni zbog toga svjedoče anonimno, a ne smiju se navoditi ni imena državnih odvjetnika koji sudjeluju u postupku.

Vodi li Taghi i dalje svoje poslove iz dobro čuvanog zatvora u Vughtu?

Isto tako, i novi odvjetnici krunskog svjedoka Nabila B. nalaze se pod policijskom zaštitom. U jednom intervjuu za francuski list Le Monde oni su govorili o trgovini kokainom kao međunarodnom problemu. Cijela Europa se mora suočiti s time, rečeno je u intervjuu, a odvjetnik Peter Schouten je dodao: „Suci, državni odvjetnici, osumnjičenici, obitelji, novinari, svi se boje." I Peter de Vries je bio upozoren, ali je odbio policijsku zaštitu.

Nizozemska i Belgija na čelnim pozicijama po trgovini drogom

Prema najnovijem izvješću Europola, Belgija i Nizozemska su najveća europska tržišta drogom. Oko 65 posto kokaina kojeg je zaplijenila policija u Europu je stiglo preko luka Antwerpen i Rotterdam. Prošle godine je policija otkrila rekordnu količinu kokaina: ukupno 240 tona. Belgija i Nizozemska su na svjetskoj listi zemalja u kojima cvjeta trgovina drogom na petom i šestom mjestu.

U svim slučajevima krijumčarenja droge u igri su i zastrašivanje i korupcija u lukama, policiji i vlastima. U postupku protiv jedne druge bande u Nizozemskoj, Kinahan-kartela, nedavno su otkriveni popisi lučkih radnika, carinika i drugih javnih službenika koje je banda željela vrbovati. Tako, primjerice, jedan vozač dizalice može zaraditi 100.000 eura ako pomogne u zamjeni kontejnera s drogom za kontejnere s regularnim tovarom.

Luka u Rotterdamu - savršena infrastruktura i za trgovinu drogom

A s korupcijom dolazi i nasilje. „Otvoreno nasilje mafijaških bandi graniči s terorizmom", opisao je belgijski glavni državni odvjetnik Frederic van Leeuw. Kriminalcima posao znatno olakšavaju otvorene granice, posebno one između Belgije i Nizozemske.

Nizozemska policija bilježi i uspjehe u borbi protiv krijumčara drogom. Suđenje pripadnicima Kinahan-klana je samo jedan od primjera. Svako malo se postižu pojedinačni uspjesi u istragama, a i europska policija je pojačala svoju suradnju.

Političari su u Nizozemskoj predugo zatvarali oči pred sve većim problemom trgovine drogama, jedinstvena je ocjena nizozemskih analitičara. Od ubojstva Petera de Vriesa prije godinu dana malo toga se promijenilo, osim što je nizozemska vlada za kazneni progon stavila na raspolaganje pola milijarde eura. Procjenjuje se da se trgovinom kokainom, heroinom i sintetičkim drogama u Nizozemskoj zaradi oko 20 milijardi eura. Borba pravosuđa protiv tog problema bit će teška i duga.

