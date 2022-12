"Nije normalno" da sinagoge i židovske škole u Europi čuva policija

Novi veleposlanik Izraela u Njemačkoj Ron Prosor poziva na zajedničku i odlučniju akciju protiv antisemitski motiviranih napada. On u intervjuu za DW izričito hvali „Nacionalnu strategiju protiv antisemitizma i za židovski život“, koju je njemačka vlada usvojila prije skoro deset godina. Spremnost zemlje da se odlučno suprotstavi svakom obliku antisemitizma je dokaz da „njemačko društvo prihvaća ljude različitih vjerskih uvjerenja”.

Obrazovanje najbolje sredstvo protiv antisemitizma

No antisemitizam nije ograničen samo na Njemačku - s njim se danas suočavaju sva društva. Mržnja prema Židovima dolazi i s desne i s lijeve strane, naglašava Prosor. „Nije normalno" da 2022. godine sinagoge, židovski vrtići i škole moraju biti čuvani od strane policije, ne samo u Njemačkoj, već i širom Europe. Sama činjenica da se to povremeno smatra normalnim pokazuje da je to „zaista potpuno nenormalno".

Uobičajena slika u Njemačkoj: policijska patrola kod stare sinagoge u Essenu

U udruženoj borbi protiv antisemitizma je nužno obrazovanje i bolje međusobno razumijevanje, kaže Prosor. „Na kraju krajeva, jedini odgovor kada je riječ o borbi protiv desničarskog ili ljevičarskog ekstremizma, glasi: obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje."

Kritika izložbe „Dokumenta“

Ovaj izraelski diplomat je ponovio i kritiku zbog antisemitizma na umjetničkoj izložbi „Dokumenta" u Kasselu, koja je završena u rujnu. Prosor smatra da je to „dobar primjer" kako antisemitizam s ruba može doći u sredinu društva, gdje ga se onda prihvaća kao „dio rasprave". Protiv toga se mora boriti mnogo odlučnije nego do sada, kaže on. Misli da se sa ispitivanjem antisemitskog karaktera nekih radova izloženih na Dokumenti suviše oklijevalo.

Dokumenta 15 je protekla u sjeni opotužbi zbog tolerancije antisemitizma

Različiti antisemitski prikazi su zasjenili izložbu koja se održava svakih pet godina i smatra se najvažnijom u svijetu. Ovogodišnje izdanje je pripremio indonežanski kustoski kolektiv „Ruangrupa".

Izrael spreman na rješenje „dvije države“, ali...

U televizijskom intervjuu za DW, izraelski veleposlanik je potvrdio da je Izrael i dalje načelno spreman za rješenje „dvije države“. On je uvjeren da to važi i za budućeg premijera Benjamina Netanjahua, koji trenutno pokušava formirati koaliciju.

No Prosor ima tu i jedno ali: iz inozemstva često stižu poruke da Izrael mora biti „židovska i demokratska" država. Međutim, sličnih upozorenja nema kada je riječ o mogućoj palestinskoj državi. „Nikada nećemo dozvoliti terorističku državu“, kaže veleposlanik. Izrael se 2005. godine povukao iz pojasa Gaze, a danas tamo postoji „teroristička država".

Onaj tko se zalaže za palestinsku državu mora uvijek jasno naglasiti da bi ta država morala biti demokratska, i da bi se izbori morali održavati svake četvrte ili pete godine, kaže Prosor. Palestinski predsjednik Abbas je izabran 2005. i od tada je nastavio da vlada bez mandata.

Izrael je, nastavlja Prosor, „jedina demokracija u regiji" i postigao je mirovne sporazume i s Egiptom i s Jordanom, a zauzvrat je prihvatio teritorijalne ustupke.

Prosor ističe i pozitivne efekte takozvanog Abrahamovog sporazuma sa nekoliko zaljevskih država, s kojima do 2020. godine nisu postojali službeni diplomatski odnosi. „Izraelski narod je uvijek bio spreman za mir. Ali on također ima pravo na sigurnost, samoobranu i sprječavanje terorističke države u svom susjedstvu."

Za Prosora se u Berlinu zatvara obiteljski krug

Prosor je govorio i o svojoj ob iteljskoj povijesti. Njegov otac Ulrih Proskauer rođen je u Berlinu 1927. godine. S porodicom je 1933. godine otišao na teritorij Palestine, tada pod britanskom upravom.

Diplomat pokazuje fotografiju na kojoj se vidi njegov djed Bertold Proskauer kao časnik njemačkog Reichswehra. „Mojim radom ovdje u Berlinu se zatvara krug", kaže Prosor.

Odavanje počasti stradalima u antisemitskom terorističkom napadu na sinagogu u Halleu u listopadu 2019.

„Moj djed, odlikovani časnik, Nijemac, morao je pobjeći iz Njemačke. Sada ja, unuk Bertolda Proskauera, dolazim u Berlin kao veleposlanik židovske države. To je veoma emocionalno, ali ne samo to. To pokazuje i kakav je fascinantan put židovski narod prošao od osnivanja države. Vrlo sam ponosan što predstavljam nezavisni Izrael", dodaje Ron Prosor.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu