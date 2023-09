New York u problemima zbog azilanata, Washington ne pomaže

New York i sjever SAD-a ima sve više problema zbog izbjeglica. Problemi bi mogli biti manji da se izbjeglicama dopusti da rade. Ali Washington se opire.

„Dajte im da rade". Ovim apelom su gradonačelnik New Yorka Eric Adams i guvernerka istoimene savezne države Kathy Hochul zavapili u smjeru Bijele kuće. Slično se moglo čuti i od ostalih gradonačelnika gradova u kojima je na vlasti Demokratska stranka predsjednika Joe Bidena.

Autobusom za New York

Računica je jednostavna: stotinama tisuća migranata koje posljednjih mjeseci prelaze granicu Meksika i SAD-a bi trebalo biti omogućeno da rade i tako sami skrbe za hranu i krov nad glavom. Nešto za što sada troškove snose gradovi, tradicionalno praznih blagajni. Iza apela stoji zahtjev da se izbjeglicama omogući da rade od prvog dana boravka u SAD-u a ne da moraju čekati šest mjeseci prije nego im to bude dopušteno.

No izgledi da im stranački kolega Joe Biden iziđe u susret su vrlo mali. Stručnjaci govore da čak i kada bi ova promjena bila politički izvediva, trajalo bi jako dugo dok bi se ona sprovela u djelo. Republikanci predsjedniku sjede za vratom optužujući ga za liberalnu useljeničku politiku. S druge strane, guverneri južnih saveznih država poput Teksasa su počeli autobusima organizirano prevoziti tražitelje azila u savezne zemlje na sjeveroistoku, mahom dio SAD-a gdje su na vlasti demokrati.

Azilanti iz zapadne Afrike i Latinske Amerike na Manhattanu čekaju na krov nad glavom Foto: Catherine Nance/Zumapress/picture alliance

„Ne želim biti na teret"

Ministarstvo domovinske sigurnosti već sada ima oko milijun zahtjeva za izdavanjem dozvole rada onima kojima je šestomjesečni rok boravka prošao. Guvernerka New Yorka je rekla kako razmatra uvođenje jednostranih odluka na razini savezne države New York. No Bijela kuća je u korijenu spriječila tu ideju strahujući od sukoba s republikancima. Sa sličnim zahtjevima se ministarstvu obratilo još nekoliko saveznih država u kojima su na vlasti demokrati, između ostalog i Massachusettsa gdje je nedavno proglašeno izvanredno stanje zbog velikog broja izbjeglica.

Frustracija se širi i među azilantima. „Ja ne želim ovisiti o nikome i ne želim biti teret. Želim raditi", kaže 45-godišnji Kubanac Gilberto Pozo Ortiz. On posljednja tri mjeseca živi u jednom hotelu na sjeveru savezne države New York. Ortiz kaže kako mu je njegov socijalni radnik rekao da će još potrajati prije nego što će biti riješen njegov zahtjev za radnom dozvolom. „Savezne vlasti nisu učinile apsolutno ništa kako bi ublažile našu situaciju", kaže Andre Vasquez iz gradske uprave Chicaga.

Jose Vaca, koji je pješice došao iz Venezuele, sretan je jer je napokon dobio privremenu radnu dozvolu.„Do sada sam na crno radio za 15 dolara po satu. Sada mi je šef povećao satnicu na 16 dolara", kaže zadovoljno.

12 milijarid dolara - pučka kuhinja u jednom hotelu Foto: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

Problem koji bi mogao uništiti New York

U međuvremenu su azilanti popunili smještaje koji su inače namijenjeni beskućnicima. Samo u gradu New Yorku više od 60.000 azilanata čeka da im grad pronađe krov nad glavom. Ured gradonačelnika je izračunao da bi samo skrb za azilante gradsku blagajnu u tri godine mogla stajati 12 milijardi dolara. „Ovaj problem prijeti da uništi New York", rekao je gradonačelnik Adams prije nekoliko dana žaleći se na nedostatak podrške sa savezne razine.

Otpor među žiteljima je već počeo. Prije nekoliko dana policija je u gradskoj četvrti Staten Island uhitila nekoliko prosvjednika koji su pokušali zaustaviti autobus s migrantima. „Razumijem frustracije zbog onog kroz što moraju prolaziti žitelji New Yorka", rekao je Adams.

Republikanci za probleme s ilegalnim useljavanjem optužuju aktualnog predsjednika Joea Bidena i zadovoljno trljaju ruke zbog još jedne teme koju će moći upotrijebiti protiv demokrata na izborima sljedeće godine.

nk(AP)

