Nestaje li njemačke industrije?

Baš kao što se na bolan način vidjela ovisnost njemačke industrije od jeftinih energenata iz Rusije, tako se isto već osjetila opasnost biti u tolikoj mjeri ovisni od pogona na Dalekom istoku, prije svega u Kini. I na nedavnom partijskom kongresu KP Kine se vidjelo kako Peking još manje želi bilo politički, bilo gospodarski utjecaj iz inozemstva. Čak i usprkos posve očitim greškama koje čine: opet, ne samo u politici nego i u gospodarstvu – kao što se vidjelo u kineskim mjerama protiv korone koje su se tek svele na blokade i goleme poteškoće u opskrbi dijelovima i njemačkih tvrtki.

Ipak, i u ovom posjetu njemačkoga kancelara Olafa Scholza Kini je mnoštvo najviših predstavnika njemačkih koncerna, od BMW-a i Volkswagena pa do Bayera, BASF ili Mercka. Oni jedva da vide alternativu nego poslovati kao što se do sada poslovalo: „Imamo veoma, veoma unosan posao s Kinom, polovica našeg tržišta je tamo", izjavio je na primjer predsjednik uprave BASF-a, Martin Brudermüller. „Kakav bi to bio rizik za jednu tvrtku kad bi trebao odustati od polovice svog tržišta?"

Volkswagen je u Kini prozvodio vozila još u osamdesetima prošlog stoljeća - i nije jedini njemački koncern koji si ne može zamisliti neku drugu poslovnu politiku nego kakvu je vodio desetljećima.

Jeftini dijelovi i skupi proizvodi

Dosadašnje poslovanje njemačkih tvrtki se moglo svesti u jednostavnu formulu: uvoziti sirovine ili dati proizvoditi dijelove u nekoj zemlji gdje je i radna snaga jeftinija i onda sve u Njemačkoj sklopiti u visokovrijedan proizvod kojeg će se skupo prodati na svjetskom tržištu.

No osim skupe radne snage sad je došao još jedan problem za industrijski prostor Njemačke: sve skuplji energenti, što zapravo znači da se još više toga treba proizvoditi u inozemstvu: „Prostor Njemačke je izložen sve većem pritisku“, konstatira i Jupp Zenzen iz njemačke Industrijske i trgovačke komore (DIHK). To se već vidi jer su i knjige narudžbi sve praznije.

Industrijska proizvodnja u razvijenim zemljama zapadne Europe se već odavno smanjuje, a u tom trendu je – nešto manje, ali zapravo i Njemačka: još 2016. je industrijska proizvodnja činila 22,8% BDP-a ove zemlje, prošle godine je to bilo još samo 20,8% - makar se BDP povećao. No Eric Heymann iz Deutsche Banka vjeruje kako će upravo ova nevolja s energentima biti prekretnica: „Ako ćemo za desetak godina pogledati ovu energetsku krizu, vidjet ćemo da je to početak još brže deindustrijalizacije Njemačke.“

Njemčka je zapravo bila prije iznimka među industrijskim nacijama zapadne Europe, ali i tu industrija polako nestaje. Ova energetska kriza će tek ubrzati taj proces, misle stručnjaci

Nema povratka na staro

Urlich Kater iz Dekabanka je također uvjeren: „Tvrtke koje za svoj pogon trebaju mnogo energije i koje sad smanjuju proizvodnju, neće više nikad vratiti razinu proizvodnje kao prije krize.“ Silom prilika će svoju proizvodnju premjestiti u zemlje gdje su energenti povoljniji – bila to čak i Sjeverna Amerika, usprkos trenutno više nego skupom dolaru.

Tu je računica jasna, ali opet tu dolazi dilema: i Njemačka i čitava Europa je shvatila koliko je bolno ovisna o uvozu, od lijekova i farmaceutskih proizvoda pa do čipova i proizvoda visoke tehnologije. Čak i u tekstilnoj industriji su shvatili kako im je preveliki rizik čekati kontejner s robom za sljedeću sezonu koji će možda doći, a možda i neće doći na vrijeme. I na političkoj, baš kao i na razini gospodarstva i urednog poslovanja se čulo kako se proizvodnja treba vratiti u Europu.

Što onda odlučiti? Mnoge male tvrtke koje ne djeluju na globalnoj razini tu uopće nemaju izbor. Povrh toga je tu i proces automatizacije proizvodnje gdje će opstati samo one koje imaju i sredstva za velike investicije – ali s manje radnih mjesta. Mnogo toga više neće moći ostati kako je bilo, a čak i kad je riječ o tržištu Kine, Urlich Kater upozorava kako i ta zemlja želi bitno smanjiti svoj uvoz.

Što je najgore, Njemačka je i po svojoj infrastrukturi sve lošije mjesto za proizvodnju: prometnice su prepune i dotrajale, informatička mreža loša, nedostaju dalekovodi...

Ni Njemačka nije ono što je nekad bila

Opasnost za industrijski prostor Njemačke leži i u golemim poteškoćama njezine infrastrukture. Jörg Krämer tu upozorava kako se već godinama vidi „erozija kvalitete industrijskog prostora Njemačke“ – i već kronična nesposobnost brzo i učinkovito riješiti probleme: ceste i prometnice su dotrajale, informatička mreža je bolja i u nekim mnogo siromašnijim zemljama, a onda su tu i dalekovodi i naizgled nesavladivi problemi u okretanju održivim izvorima energije. To može i drugačije – to se vidjelo i po brzini kojom Njemačka gradi terminale za ukapljeni plin.

Ali sve to neće vratiti vremena jeftine energije, a cijenu će neminovno platiti male i srednje tvrtke u sektorima gdje se troši mnogo energije, smatra Eric Heymann iz Deutsche Banka: „Prilagodba na novo doba u opskrbi energijom će biti preveliki izazov na kojem će neke tvrtke morati propasti.“

