Nekoliko zvijezda i mnogo politike: Berlinale 2024.

74. Berlinale počinje u četvrtak (15.2.) svjetskom premijerom filma "Small Things Like These", irsko-belgijske produkcije u režiji Tima Mielantsa, s Cillian Murphyjem, Eileen Walsh, Michelle Fairley i Emily Watson u glavnim ulogama. Drama, koja je dio službene konkurencije, bavi se irskim tzv. "Magdalenskim praonicama", azilima koje je vodila katolička crkva i u kojima su "pale djevojke" bile držane kao roblje. Ove stravične institucije djelovale su od 1820-ih do 1996.

Više raznolikosti u konkurenciji

Za Zlatnog i Srebrnog medvjeda, glavne nagrade festivala, ove se godine natječe dvadesetak filmova.

Međunarodni žiri, zadužen za odabir pobjedničkih radova, predvodi meksičko-kenijska glumica Lupita Nyong'o, uz koju će biti šest članova žirija: glumac i redatelj Brady Corbet (SAD), redateljica Ann Hui (Hong Kong, Kina), redatelj Christian Petzold (Njemačka), redatelj Albert Serra (Španjolska), glumica i redateljica Jasmine Trinca (Italija) i spisateljica Oksana Zabuzhko (Ukrajina).

U natjecateljskom dijelu je, zbog mnogih koprodukcija, zastupljeno 30 zemalja. Za mnoge je najznačajnija činjenica da je nakon potpunog odsustva 2023. afrički kontinent predstavljen u tri filma.

Malijski redatelj porijeklom iz Mauritanije, Abderrahmane Sissako, čiji je film "Timbuktu" iz 2014. nominiran za Oscara, predstavlja "Crni čaj". Njegovo novo djelo prati mladu ženu iz Obale Bjelokosti koja se zaljubljuje u starijeg Kineza nakon što je emigrirala u Aziju.

Redateljica rođena u Tunisu Meryam Joobeur ulazi u utrku sa svojim dugometražnim prvijencem "Who Do I Belong To". Prikazuje majku koja se bavi povratkom svog sina borca ISIS-a.

Francusko-senegalska redateljica Mati Diop zastupljena je s jednim od dva dokumentarca u natjecateljskoj postavi, "Dahomey", o povratu 26 blaga Kraljevine Dahomey Beninu. Diop je ušla u povijest Cannesa proslavljenom premijerom svog dugometražnog filma "Atlantics" 2019., postavši tako prva crnkinja koja se s nekim filmom pojavila u konkurenciji festivala.

Posljednji Berlinale dvojca Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian Foto: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Od Nepala preko Irana, pa sve do nilskog konja Pabla Escobara

Ostali međunarodni događaji uključuju prvi nepalski nastup u povijesti natjecanja Berlinalea, "Shambhala" Mina Bahadura Bhama.

Trostruki dobitnik Srebrnog medvjeda, južnokorejski redatelj Hong Sangsoo ponovno je u utrci s filmom "A Traveller's Needs", s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi. Ikoni francuskog glumišta, koja je 2022. godine nagrađena počasnim Zlatnim medvjedom, ali nije mogla osobno prisustvovati ceremoniji, ove će godine biti odana počast na festivalu.

Iranski redateljski duo Maryam Moghadam i najnoviji uradak Behtasha Sanaeeha, "My Favorite Cake", također je u izboru, ali ih vlasti njihove zemlje sprječavaju da prisustvuju svjetskoj premijeri njihova filma. „Filmašima je zabranjeno putovanje, oduzete su im putovnice i suočavaju se sa sudskim postupkom u vezi s njihovim radom kao umjetnika i filmaša", rekli su organizatori berlinskog festivala u priopćenju, u kojem su također pozvali Iran da okonča restriktivne mjere.

Film "Pepe" Nelsona Carla de los Santosa Ariasa, koji je umjetnički direktor Berlinalea Carlo Chatrian opisao kao "najnesvrstaniji" film u izboru, pripovijeda duh nilskog konja koji je iz Afrike odveden u Kolumbiju kako bi ga držali u zoološkom vrtu narkobosa Pabla Escobara.

No i istaknuti europski filmaši su predstavljeni u konkurenciji a filmovi dolaze iz Njemačke, Francuske i Italije. Postava uključuje najnoviji film višestruko nagrađivanog njemačkog redatelja Andreasa Dresena "Od Hilde, s ljubavlju", koji se temelji na stvarnoj priči o antinacističkim otporima u skupini Rote Kapelle (Crveni orkestar). Francuski filmski veterani Bruno Dumont i Olivier Assayas također se bore za Zlatnog ili Srebrnog medvjeda, zajedno s dobitnicom Zlatne kamere u Cannesu, Claire Burger.

Ni ove, kao ni proteklih godina, ni u jednom od festivalskih programa se ne pojavljuje niti jedan film kinematografija neke od zemalja nastalih nakon raspada Jugoslavije.

Među rijetkim zvijezdama ove godine i Martin Scorsese Foto: 2010 Concorde Filmverleih GmbH

Poticaj dijalogu oko rata u Gazi

Berlin je također poznat kao najpolitičniji od tri glavna europska filmska festivala. Izvršna direktorica Mariette Rissenbeek i umjetnički direktor Carlo Chatrian, koji odstupaju nakon ovogodišnjeg festivala jer im ističe ugovor, predstavili su svoj završni program izražavajući suosjećanje sa "svim žrtvama humanitarne krize na Bliskom istoku i drugdje".

Dodali su da su "zabrinuti što vide da se antisemitizam, antimuslimanski otpor i govor mržnje šire u Njemačkoj i diljem svijeta" i naglasili da je cilj festivala omogućiti "otvoreni dijalog" oko rata u Gazi.

Jedna od platformi koja omogućuje takve razmjene naziva se Tiny House Project, prostor za sastanke postavljen od 17. do 19. veljače na Potsdamer Platzu, glavnoj lokaciji Berlinalea. Projekt je osmišljen s palestinskom Njemicom Jouannom Hassoun i izraelskom Njemicom Shai Hoffmann, koje već nekoliko godina zajedno rade na edukaciji ljudi na temu sukoba na Bliskom istoku.

Predstavljen u posebnom dijelu Berlinalea, film "Shikun" izraelskog redatelja Amosa Gitaija opisan je kao "pokušaj stvaranja platforme za dijalog na Bliskom istoku". U sekciji Panorama Bliskim istokom bave se i dva aktivistička djela: dokumentarni film "No Other Land" palestinsko-izraelskog kolektiva i "Dnevnici iz Libanona" Myriam El Hajj.

U međuvremenu, jedan je redatelj službeno povukao svoj rad iz festivalskog programa Forum Expanded, prosvjedujući protiv njemačke podrške izraelskom ratu u Gazi. Ganski redatelj Ayo Tsalithaba rekao je u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama da se pridružuje pozivu "Strike Germany" na bojkot njemačkih kulturnih institucija.

Poneka zvijezda na crvenom tepihu

Berlinale i ove godine pohodi sve manje filmskih zvijezda. Razlozi za to su višestruki ali uvijek se spominje neatraktivnost Berlina u veljači s Cannesom u svibnju i Venecijom u rujnu što je možda jedan od razloga zbog kojeg se filmovi radije „čuvaju“ za neki od ta dva festivala.

Od zvijezda koje dolaze treba izdvojiti Martina Scorseseja koji će 20. veljače primiti počasnog Zlatnog medvjeda, nagradu za životno djelo.

Netflixova produkcija "Spaceman" bit će premijerno prikazana na Berlinaleu, a događaju će prisustvovati i njezine zvijezde Adam Sandler i Carey Mulligan.

Ostali poznati američki glumci koji se očekuju na berlinskom crvenom tepihu su Kristen Stewart u "Love Lies Bleeding", Lena Dunham u "Treasure" i Amanda Seyfried u "Seven Veils".

Završna gala na kojoj će biti dodijeljeni Zlatni i Srebrni medvjed održat će se 24. veljače.