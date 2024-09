Neizvjesnost i u Brandenburgu

Za njemačke socijaldemokrate je pokrajina Brandenburg koja potpuno okružuje grad-pokrajinu Berlin njihov „domaći teren“: još od 1990. je tamo SPD-ovac predsjednik pokrajinske vlade, Manfred Stolpe od ujedinjenja do 2002., Matthias Platzek do 2013. i sad Dietmar Woidke.

Ali i tamo se socijaldemokratima crno pisalo: još prošle godine u rujnu je za SPD bilo tek dvadesetak posto upitanih, ali od uvjerljive prednosti Alternative za Njemačku (AfD) je velikim zalaganjem socijaldemokrata ostala tek tijesna utrka: nešto više od tjedan dana pred pokrajinske izbore je AfD na 27%, a SPD na 26%.

Socijaldemokrat Woidke poručuje biračima: ako bude više glasova za AfD, onda i ja odlazim Foto: Michael Bahlo/dpa/picture alliance

Dobrim djelom je to i zasluga pokrajinskog predsjednika vlade, socijaldemokrata Dietmara Woidkea. Kao što je to već pravilo uoči izbora u pokrajinama na Istoku, ukupno zadovoljstvo radom ove koalicije socijaldemokrata, kršćanskih demokrata i Zelenih je negdje pola-pola s nezadovoljnima. Ali 56% stanovnika Brandenburga je za Woidkea, čak i 13% upitanih koji podržavaju AfD misle kako je on dobar predsjednik pokrajinske vlade.

Ili pobjeda, ili zbogom...

Utoliko je on postavio svojevrsni ultimatum biračima Brandenburga: „Moj je cilj pobijediti AfD. A ako izgubim od njih, ja odlazim.“ Woidke je pojasnio: on će ostati zastupnik u pokrajinskom parlamentu, ali nije na raspolaganju za predsjednika vlade. No bilo da SPD ipak osvoji najviše glasova ili ne, i tamo je veliko pitanje kako da se uopće sastavi koalicija i tko bi mogao biti na čelu pokrajinske vlade.

Za postojeću, takozvanu „Kenija koaliciju“ po bojama stranaka – crvena, crna (CDU) i Zeleni jedva da ima ikakvih izgleda. Kršćanski demokrati bi mogli osvojiti otprilike sličan broj zastupničkih mjesta kao i 2019. – onda su osvojili 15,6% glasova, ispitivanja govore o podršci od 16%, ali su problem Zeleni. Njihova popularnost uporno opada, na prošlim izborima su osvojili 10,7% glasova, sad bi se lako moglo dogoditi da ostanu ispod izbornog praga s 4,5% podrške.

Pokrajina Brandenburg, slično kao i kod izbora za Bundestag je specifična i po tome što omogućava ulaz neke stranke u parlament čak i ako ostane ispod izbornog praga, ako neki političar osvoji direktan mandat u nekom izbornom okrugu. Tako zapravo preko poslovotkinje frakcije Zelenih u parlamentu Brandenburga, Marie Schäffer koja ima izgleda u okrugu Potsdam I. i Zeleni imaju određenih izgleda za ponovni ulaz u pokrajinski parlament – ali za koaliciju koja bi imala većinu to nipošto nije dovoljno.

Njemačka politička paleta je sve šarenija: u Brandenburgu je žuta njemačkih Liberala nevažna, ali je zato i tamo sve izraženija plava - boja AfD-a i ljubičasta kojom se označava Savez Sahre Wagenknecht. Foto: Sascha Steinach/ZB/picture alliance

Nemoguće kombinacije

Također jedino putem nečijeg direktnog mandata se i Ljevica može nadati ostati u parlamentu Brandenburga – što je već žalosni i neviđen poraz stranke koja je donedavno bila značajan čimbenik u političkom prostoru bivše socijalističke Istočne Njemačke. No tu ulogu je vrlo brzo preuzeo Savez Sahre Wagenknecht. Tu još ima nećkanja, dva tjedna prije izbora je Savez podržalo 15% upitanih, tjedan dana prije je to bilo 13%. No baš kao i nakon izbora u pokrajinama Tirinškoj i Saskoj, dogovor o formiranju nekakve vladajuće koalicije je i s tim Savezom veoma težak.

Njemački Liberali jedva da imaju šanse ući u parlament Brandenburga, određenih izgleda ima još Udruženi građanski pokret Brandenburga/Slobodni birači koji se uspeo na 4,5% podrške. Ali baš kao i u Saskoj i Tirinškoj, ostatak u pokrajinskom parlamentu će biti zastupnici Alternative za Njemačku sa kojom i u Brandenburgu sve stranke tvrde kako ne žele niti koaliciju, čak niti njihovo prešutno prihvaćanje manjinske vlade.

Glavnim kandidatom AfD-a Berndtom očito nisu baš zadovoljni čak niti pristaše te stranke u Brandenburgu Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

A onda AfD...

Koga će na koncu AfD poslati kao zastupnika u parlament, to isto tako na koncu može ostati nepoznanica. Jer čak i pokrajinskog čelnika stranke, Andreasa Kalbitza je pokrajinski Ured za zaštitu ustavnog poretka proglasio neprihvatljivim s njegovim ekstremno desničarskim nadzorima tako da je morao biti zamijenjen Hans-Christophom Berndtom. A s njim nisu osobito sretni niti građani Brandenburga koji inače podržavaju AfD: u ovom ispitivanju nešto više od tjedan dana prije pokrajinskih izbora je čak 44% upitanih pristaša AfD nije odgovorilo kako žele njihovog Berndta na čelu pokrajinske vlade, nego tek kako „ne znaju“ tko bi mogao upravljati Brandenburgom.

aš(ARD)