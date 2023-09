"Ne postoje čarobne mjere" za rješenje migracijskog pitanja

Predsjednik SPD Lars Klingbeil optužio je kritičare politike migracije njemačke vlade za populizam. "Odbijam se ponašati kao da postoji čarobna mjera. To je samo za populističke naslove, ali to ne dovodi do toga da makar jedna osoba manje dođe u Njemačku", rekao je on za Bild am Sonntag.

On se izjasnio za brže procedure kako bi izbjeglicama što prije bilo priopćeno mogu li ostati u Njemačkoj. Trebalo bi postojati više sporazuma o migraciji sa zemljama porijekla i efektivnije suzbijanje krijumčarenja ljudi, smatra Klingbeil.

Prema njegovom mišljenju, ideja savezne ministrice unutarnjih poslova Nancy Faeser o strožoj kontroli granica sa Češkom i Poljskom također je „u potpunosti dobra". Istovremeno je naglasio da je Njemačkoj hitno potrebno doseljavanje kvalificiranih radnika: „Da bi oni došli kod nas i željeli ostati ovdje, moramo raditi na našoj kulturi dobrodošlice za kvalificirane radnike."

Scholz govori o dodatnim mjerama

Kancelar Olaf Scholz je u subotu najavio moguće dodatne mjere za ograničavanje migracija. „Mnogo ljudi dolazi u Europu i Njemačku, a njihov broj se dramatično povećao", rekao je on na predizbornom skupu SPD-a u Nürnbergu.

Olaf Scholz na predizbornom skupu SPD-a u Nürnbergu (23.9.) Foto: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

Naglasio je da Njemačka priznaje temeljno pravo na azil, ali je također pozvao na učinkovitija prisilna vraćanja onih koji to pravo nemaju. Što se tiče mogućih graničnih kontrola, on je objasnio da će, ovisno o situaciji, „možda biti potrebno poduzeti daljnje mjere na granicama, na primjer na poljskoj.” Odatle u Njemačku trenutno dolazi sve veći broj migranata.

Scholz je situaciju nazvao „teškom" s obzirom na povećan broj dolazaka. „Njemačka se zalaže za pravo na azil“, naglasio je on. Ali svatko tko dođe i ne može se pozvati na razloge zbog kojih traži zaštitu ili tko je počinio kaznena djela mora napustiti Njemačku, rekao je kancelar.

Merz: "Moramo riješiti ovaj problem"

Predsjednik oporbene stranke Kršćansko-demokratska unija (CDU) Friedrich Merz je prethodno zatražio od Scholza da rješenje problema traži sa strankama Unije (CDU/CSU). „Nudim vam da to učinimo zajedno, a ako ne možete sa Zelenima, onda ih izbacite, onda ćemo mi to učiniti s vama – ali moramo riješiti ovaj problem", rekao je on gostujući na Kongresu bavarske sestrinske Kršćansko-socijalne unije (CSU) u Münchenu.

Zamjenik premijera Hessena Tarek Al-Wazir govorio je o teškim, ali i neizbježnim odlukama. Svatko tko nema pravo ostati morat će na kraju postupka napustiti zemlju, rekao je glavni kandidat stranke Zeleni na predstojećim pokrajinskim izborima u Hessenu za Uredničku mrežu Njemačke (RND). „Moramo i to provesti ako želimo zaštititi pravo na azil.”

Friedrich Merz na Kongresu bavarske sestrinske Kršćansko-socijalne unije (CSU) u Münchenu Foto: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Lindner za promjenu migracione politike

Šef FDP-a i ministar financija Christian Lindner pozdravio je spremnost CDU-a i Zelenih na suradnju kod pitanju migracija. „Potrebna nam je promjena u migracijskoj politici poput kompromisa o azilu ranih 1990-ih", napisao je Lindner na X-u. „Pozdravljam činjenicu da i Robert Habeck i Friedrich Merz to očigledno vide na isti način“, rekao je šef njemačkih liberala.

Vicekancelar i savezni ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni) se također ranije izjasnio za opsežne reforme u migracijskoj politici. On je RND-u rekao da su sve „demokratske stranke” dužne „pomoći u pronalaženju rješenja”.

Za Zelene je ovo "novi korak", komentirao je Lindner. „Trebali bismo iskoristiti priliku. Zato što nam je potreban sveobuhvatni konsenzus za promjene koje bi mogle utjecati na Ustav."

Općine upozoravaju na preopterećenost

Država i općine su u posljednje vrijeme sve više upozoravali na preopterećenost. Do kraja kolovoza je Savezni ured za migracije i izbjeglice registrirao više od 204.000 inicijalnih zahtjeva za azil - povećanje od 77 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Osim toga, zbog ruske agresije je više od milijun ljudi iz Ukrajine zatražilo zaštitu u Njemačkoj, a da nisu morali podnijeti zahtjev za dodjelu azila.

