Napadi na Zelene u predizbornoj kampanji u Bavarskoj

Kandidati stranke Zeleni navikli su na vrijeđanje i verbalno zlostavljanje u predizbornoj kampanji u saveznoj pokrajini Bavarskoj. Ali čak i oni su bili šokirani onim što se dogodilo na skupu u Neu-Ulmu sredinom rujna, kada je na njihove glavne kandidate Katharinu Schulze i Ludwiga Hartmann bačen kamen.

To je „depresivno niska točka", ocijenila je Schulze u izjavi novinarima nešto kasnije. U incidentu nitko nije ozlijeđen, a osumnjičeni je brzo i na licu mjesta uhićen. Državni odvjetnici su priopćili da je 44-godišnji muškarac bio pod utjecajem alkohola, a i da je, kako je rečeno, pripadnik scene „kritičara mjera protiv covida".

Katharina Schulze, koja sada u završnici kampanje svakodnevno sudjeluje na tri do pet događaja, inzistirala je da je takav incident samo izuzetak. Točno je da se događaji povremeno prekidaju, ali ona je, kaže, viđala iste provokatore na različitim mjestima i sumnja da su oni dio male grupe organiziranih aktivista, a ne da su to lokalni glasači.

Ipak, incident u Neu-Ulmu dobro ilustrira koliko je politička debata u Njemačkoj usijana, kao i to koliko se posljednjih tjedana nemilosrdan bijes usmjerava na Zelene na internetu i u desničarskim medijima. „Mislim da naši politički rivali vole dolijevati ulje na vatru, vole raspaljivati situaciju", rekla je Schulze. „Druga je stvar ono što doživljavamo, da je demokracija svuda napadnuta i to s raznih strana. Sada to vidimo i u Njemačkoj.“

Birači u ruralnim područjima Bavarske tradicionalno su skeptični prema Zelenima Foto: picture alliance

Grad protiv sela

Zeleni obično ostvaruju najbolje rezultate među dobro obrazovanim biračima koji žive u multikulturalnim, urbanim sredinama. Ali to otežava posao bavarskim Zelenima, jer ta najveća njemačka savezna pokrajina ima mnogo birača koji žive na selu i koji su tradicionalno skeptični prema ekološkoj stranci.

Te birače dodatno odbija politika savezne njemačke vlade lijevog centra, čiji su dio i Zeleni, zato što se ona često doživljava kao vlada koja aktivno ugrožava način života onih koji žive na selu.

Primjerice, novi nacrt zakona o zamjeni sustava grijanja na fosilna goriva izazvao je kod mnogih bavarskih vlasnika stana ili kuće strah da im više neće biti dozvoljeno korištenje drva, već da će biti prisiljeni po visokoj cijeni prijeći na neki drugi oblik grijanja. U nadi da će preduhitriti neizbježnu reakciju takvih birača, bavarski Zeleni su u travnju izjavili kako su uspjeli uvjeriti ministra gospodarstva, njihovog stranačkog kolegu Roberta Habecka, da revidira svoj zakon kako bi omogućio ljudima daljnje korištenje drva za grijanje.

U međuvremenu je Ludwig Hartmann optužio bavarske političare da oponašaju taktiku desničarskih populista širom svijeta izazivajući lažni sukob između birača sa sela i iz gradova. „To je fatalan razvoj događaja“, ocijenio je. Jedinstvena snaga Bavarske, kako je naglasio, uvijek je bila u tome što gospodarska snaga nije koncentrirana u njenim gradovima, pa su zato interesi gradova kao što je (gdje su Zelen jaki) bili usklađeni s interesima ljudi iz ruralnih područja.

No sada se svaka rasprava pretvara u raspravu između sela i grada, žali se Hartmann. To se dogodilo nedavno, kada je taj političar Zelenih pozvao Bavarsku da proširi svoja vodozaštitna područja. Poljoprivrednici su to odmah odbili, jer bi to značilo da će manje smjeti koristiti umjetno gnojivo. „Zato se sada se priča da je voda samo za gradove“, rekao je Hartmann. „Ne želimo ovdje tu vrstu debate. Potrebni smo jedni drugima."

Ne tako davno bavarski premijer Markus Söder grlio je drveće – i vidljivo se udvarao biračima Zelenih Foto: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Predrasude o Zelenima

Unatoč takvim pokušajima, Kršćansko-socijalna unija (CSU), stranka desnog centra koja i dalje dominira u Bavarskoj, i njezin predsjednik, bavarski premijer Markus Söder, oštro su odbacili bilo kakvu mogućnost koalicije sa Zelenima.

Söder u izjavama za medije Zelene redovito prikazuje kao stranku koja želi legalizirati kanabis, dok istovremeno zabranjuje djeci slatkiše, a odraslima kobasice. „Zeleni žive u svijetu mašte i zabrana", izjavio je Söder u ožujku za tabloid Bild. „Oni su stranka broj jedan u zabranama – zabrane mesa, petardi, pranja automobila, reklama, balona… To je samo mali izbor iz njihovih planova. Na kraju, oni žele drugačiju republiku i preodgoj Nijemaca, ali većina ljudi ne želi da plešem uz tu zelenu melodiju."

Ipak, kandidati Zelenih, Schulze i Hartmann, i dalje su veliki optimisti i smatraju da je koalicija s konzervativnim CSU-om i dalje moguća. „Ako postoji nešto na što se možete osloniti, to je da će se Söder predomisliti", kaže Hartmann. On je uvjeren da je to što CSU inzistira na svojoj trenutnoj koaliciji s populističkom strankom Slobodnih birača samo taktika u predizbornoj kampanji.

Söder je zaista u svojoj karijeri pokazao da može nositi različite političke kostime, već prema tome koji je od njih u tom trenutku svrsishodan. Primjerice, bavarski premijer se 2020. godine fotografirao kako grli drvo, obećavajući pritom da će posaditi 30 milijuna novih stabala u svojoj pokrajini. Čak i u svom govoru ovog ponedjeljka, između optužbi na račun Berlina i njegovih političara, Söder je naglasio kako razume da postoji prijetnja od klimatskih promjena – tako što je kao ilustraciju koristio upravo sliku iz Bavarske, sliku snijega koji kopni na najvišem vrhu Njemačke Zugspitzeu.

Zeleni se i dalje nadaju dobrim rezultatima na izborima u Bavarskoj Foto: Goldmann/picture alliance

I mladi podržavaju CSU

Mlađi glasači CSU-a to cijene. Među Söderovom publikom na skupu u Ebersbergu bio je i Daniel Tibursky, 15-godišnji novi član konzervativne CSU-ove organizacije mladih Mlada unija. On potvrđuje da su ekološke kampanje, poput „Fridays for future", utjecale na politiku CSU-a u posljednjih nekoliko godina. „Lijepo je vidjeti našeg pokrajinskog premijera kako objašnjava da je Bavarska tako jaka i stabilna zahvaljujući CSU-u", kaže Tibursky za DW. „Naravno da želimo postati klimatski neutralni, to je vrlo važno za moju generaciju. Ali to moramo provesti hladne glave."

Unatoč široko rasprostranjenoj agresiji protiv Zelenih i napadima bavarskih konzervativaca – od CSU-a, preko Slobodnih birača, pa do krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) – antipatija prema Zelenima u Bavarskoj možda i nije tako duboka kao što pokazuje incident s kamenom u Neu-Ulmu.

Bavarski Zeleni trenutno imaju 14 do 15 posto podrške birača, što znači da su u utrci za drugo mjesto s desno-populističkim Slobodnim biračima. Taj rezultat bio bi ispod onog spektakularnog maksimuma koji su Zeleni zabilježili na izborima u Bavarskoj 2018. (17,6 posto), ali bi i dalje bio daleko iznad jednoznamenkastih rezultata kojima se stranka morala zadovoljiti na svim ostalim bavarskim izborima prije toga. Zato Schulze ipak ostaje optimistična. I poručuje: „Još mnogo toga će doći od nas!"

