Muslimani u Njemačkoj svakodnevno doživljavaju mržnju

Nebo iznad Erfurta je vedro, no puše hladan vjetar. Ali to Sulemana Malika nimalo ne smeta. Ovaj dan početkom ožujka za njega je blagdan. Novoizgrađena Ahmadija džamija u Erfurt-Marbachu ima minaret visok oko devet metara. Konačno. Bit će to prva nova muslimanska bogomolja na području bivšeg DDR-a.

Teška dizalica sastavila je pet okruglih elemenata, svaki težak nekoliko tona. Malik priča da je mjesecima uzaludno pokušavao unajmiti dizalicu za taj posao. No mješavina rasizma, desnog radikalizma i islamofobije "zastrašila je mnoge građevinske tvrtke", kaže. Malik je imao obećanja od tvrtki koje su bile "napadnute" i ponovno se povukle. Tvrtka, koja je konačno pristala, posljednji put se javila nekoliko sati ranije u ponoć: tražila je isplatu u gotovini, apelirala da nitko ne snima i ne fotografira radove. Tako ovaj tekst nije ilustriran fotografijom na kojoj je dizalica.

Malik ima 34 godine. U Njemačkoj živi 18 godina. Rođen u Pakistanu, on je dobr integrirani musliman: tečno govori njemački, radi kao savjetnik za ljudske resurse i zamjenik je gradonačelnika Erfurt-Ritha. Ali mala džamija koju Malik vodi za svoju zajednicu ne mora se boriti samo s brojnim građevinskim propisima. Malik govori o poteškoćama pri pronalaženju građevinskih tvrtki za projekt u Istočnoj Njemačkoj.

Leševi svinja i prijeteći povici

On podsjeća na leševe svinja koje su nepoznate osobe bacile na građevinsku parcelu. Prijeteća dovikivanja iz automobila u prolazu. A kada je autor ovog teksta objavio tvit s fotografijom džamije u gradnji, trebalo je samo šest sati da jedna osoba pod svojim pravim imenom napiše: "Prije ove strašne džamije bilo je 260 katoličkih misa protiv izgradnje džamije! To je Ramelowo djelo, on sada mora biti pozvan na odgovornost!" Maliku je sve to poznato: te takozvane mise koje se održavaju s druge strane male ulice "još uvijek svaki ponedjeljak", uvrede i neprijateljstva. I on zna da premijer Tiringije Bodo Ramelow – koji se spominje u ovom tvitu - stoji uz projekt i zajednicu.

Pogreb Hamze Kurtovića i Saida Nesara Hashemija, ubijenih u desničarskom napadu u Hanauu u veljači 2020. Foto: DW/L. Hänel

Njemački Ustav jamči slobodu vjeroispovijesti – za svaku vjeru. To nije slučaj u svim zemljama. Zbog toga su Ujedinjeni narodi prošle godine 15. ožujka proglasili Međunarodnim danom borbe protiv islamofobije. Zašto na današnji dan? 15. ožujka 2019. desničarski terorist ubio je 51 i ranio oko 50 osoba u dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu.

U Njemačkoj se ovaj dan ne obilježava u velikoj mjeri. I Njemačka je prije tri godine imala posebno težak, rasistički motiviran krvavi zločin u kojem su stradali uglavnom muslimani. U veljači 2020. godine jedan 43-godišnjak je ubio desetero ljudi i sebe u Hanauu. Prema studiji Njemačkog savjetodavnog vijeća za integraciju i migraciju (SVR), predstavljenoj u jesen 2022., jedna trećina do polovice svih ispitanika izrazila je antimuslimanske i antiislamske stavove. Gotovo svaki tjedan se događaju oštećenja imovine ili pojavljuju grafiti na džamijama negdje u Njemačkoj.

Glavni tajnik Središnjeg vijeća muslimana Abdassamad El Yazidi izrazio je svoje razočaranje, gotovo frustraciju, u intervjuu za Deutsche Welle. Nažalost, antimuslimanski rasizam u Njemačkoj je "oblik mizantropije koji je postao društveno prihvatljiv", kaže on. “To se događa u Bundestagu, događa se u pokrajinskim parlamentima od strane fašista, ali sve više i od strane predstavnika takozvanih etabliranih demokratskih stranaka, koji pecaju u mutnoj vodi i love glasove krajnje desnice", kaže on. Time se, kaže on, diskreditira islam u cjelini.

"Muslimani stigmatizirani u Njemačkoj"

47-godišnji El Yazidi, rodom iz Hessena, dugo je uključen u međureligijske razgovore i zapravo je vrlo suzdržan. Danas muslimane u Njemačkoj vidi kao “stigmatizirane”. Središnje vijeće je više puta tražilo od savezne vlade da imenuje povjerenika za život muslimana, kao što postoji povjerenik za Židove i povjerenik protiv anticiganizma. "Ima mnogo povjerenika, oko 35, koji obavljaju vrlo važne funkcije", rekao je Yazidi. I dodao: „Muslimanima je to uskraćeno s licemjernim argumentima." Ne želi se, kako kaže, priznati da postoji problem s antimuslimanskim rasizmom, "a muslimani to osjećaju".

Prosvjed protiv gradnje džamije u Erfurtu (rujan 2018.) Foto: picture-alliance/dpa/WichmannTV

Druge države imaju takve povjerenike. Kanadski premijer Justin Trudeau u siječnju je prvi put imenovao povjerenika za borbu protiv islamofobije. Od 2015. godine EU ima koordinatora za borbu protiv antimuslimanskog neprijateljstva. Međutim, mjesto je ostalo upražnjeno godinu i pol prije nego što je početkom veljače dužnost preuzela diplomatkinja Marion Lalisse.

Dan otvorenih džamija

Suleman Malik zna da i muslimani izvode napade i ispoljavaju mržnju, čak i u Njemačkoj. Prije osamnaest godina, njegov otac, etablirani poslovni čovjek, pobjegao je glavom bez obzira sa svojom obitelji iz Pakistana u Njemačku. Malici su naime pripadnici Ahmadije. Ova islamska zajednica, reformistički pokret, živi u većinski muslimanskom Pakistanu. Napadi na njih, rušenje džamija, pa čak i ubojstva su česta pojava.

Zbog toga je sjedište Ahmadije danas u Londonu. Deseci tisuća pripadnika ove zajednice žive u Njemačkoj i ove godine slave "100 godina Ahmadije u Njemačkoj". “Ova u Erfurtu bit će naša 78. džamija”, kaže Malik. Još je potrebno neko vrijeme da se dovrši izgradnja, posebno za uređenje okoliša. "3. listopada je Dan otvorenih džamija u Njemačkoj", kaže Malik. "Želimo već tada pozvati goste ovdje."

On objašnjava još jednu stvar: sa munare se neće čuti poziv mujezina. Ali kaže da je minaret nešto poput svjetionika koji bi trebao ukazivati ​​na islamsku bogomolju.

Hanau: Borba protiv zaborava To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu