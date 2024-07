Može li istočna Njemačka biti motor rasta?

To su iznenađujuće brojke, koje je objavio institut za gospodarska istraživanja ifo: očekuje se da će gospodarstvo u istočnoj Njemačkoj u nadolazećim godinama natprosječno rasti u usporedbi s ukupnim njemačkim gospodarstvom. U „novim" njemačkim pokrajinama (pokrajine bivše Istočne Njemačke) istraživači predviđaju rast od 1,1 posto u 2024. godini, a zatim i rast od 1,7 posto tijekom 2025. godine. Istovremeno, ukupno njemačko gospodarstvo će, prema prognozi stručnjaka ifo-a, ove godine bilježiti rast od svega 0,4 posto, a sljedeće godine 1,5 posto. To znači da će gospodarstvo na istoku Njemačke ove i sljedeće godine rasti znatno brže od ukupnoga njemačkoga gospodarstva. Postoji nekoliko razloga zašto je to tako, objašnjava Joachim Ragnitz, zamjenik voditelja podružnice ifo-a u Dresdenu: "Prije svega, vidimo snažan rast u sektorima usluga vezanih uz potrošnju u istočnoj Njemačkoj."

Umirovljenicima na istoku Njemačke porasla je kupovna moć Foto: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Porasla kupovna moć istočnog dijela Njemačke

Postoje i drugi efekti, koji objašnjavaju veće stope gospodarskog rasta na istoku, ali oni neće dovesti do trajno visokoga gospodarskog rasta. "2023. godine smo i dalje imali različita prilagođavanja visina mirovina na istoku i zapadu Njemačke", objašnjava Oliver Holtemöller, potpredsjednik Leibniz Instituta za ekonomska istraživanja sa sjedištem u Halleu (IWH). 1. srpnja 2023. mirovine su na zapadu povećane za 4,39 posto, a na istoku za 5,86 posto. "To znači da umirovljenici imaju više novca u džepu i veće mogućnosti za potrošnju. Budući da je na istoku veći postotak umirovljenika, tamo se prilagođavanje odnosno povećanje mirovina više osjeća nego na zapadu."

Sličan učinak ima i povećanje minimalne plaće: "Budući da više ljudi na istoku Njemačke ima koristi od povećanja minimalne plaće, kupovna moć na istoku raste više nego na zapadu." Međutim, Holtemöller ukazuje kako se povećana kupovna moć, ostvarena prilagođavanjem mirovina, neće više ogledati u stopama rasta od ove godine. To je zato što su mirovine prošle godine izjednačene - ubuduće će mirovine i na istoku i na zapadu Njemačke rasti po istoj stopi.

Manja ovisnost istočnonjemačkoga gospodarstva o izvozu

Osim veće kupovne moći, postoji još jedan efekt, koji omogućava jači rast gospodarstva na istoku u usporedbi s onim na zapadu. Industrija, locirana u istočnoj Njemačkoj, "manje je pogođena ograničenjima u proizvodnji", kaže Joachim Ragnitz instituta ifo. To opisuje i temeljnu razliku između industrija koje su uglavnom smještene na istoku i zapadu, kaže Klaus-Heiner Röhl, ekonomist na Institutu za njemačko gospodarstvo u Kölnu (IW). "Gospodarstvo na istoku Njemačke uglavnom je usmjereno na unutarnju potrošnju, dok zapadnonjemačke industrijske grane snažno ovise o izvozu. U razdobljima ekonomske slabosti, kakvu trenutno doživljavamo, ekonomski učinak zapadne Njemačke znatno je više pogođen takvim padom nego istoka Njemačke."

Industrija na zapadu Njemačke jako je ovisna o izvozu Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

To je razvoj koji se, po mišljenju stručnjaka IW-a, već godinama može promatrati: "Pogotovo pokrajine poput Bavarske i Baden-Württemberga imaju industrije, koje jako ovise o izvozu, prije svega automobilska industrija i strojogradnja." U Bavarskoj je, primjerice, smještena četvrtina njemačkih poduzeća koja su u njemačkom burzovnom indeksu DAX-u, uključujući globalno aktivne kompanije odnosno koncerne poput Adidasa, BMW-a ili Siemensa.

Dolazak globalnih igrača

No, sve više međunarodnih poduzeća također se stacionira u istočnoj Njemačkoj - globalni igrači poput Intela ili TSMC-a planiraju izgradnju velikih proizvodnih pogona u istočnim pokrajinama. Tesla je otišao korak dalje i otvorio svoj prvi proizvodni pogon u Europi u Grünheideu u Brandenburgu, gdje trenutno zapošljava više od 12.000 radnika. "Dolazak Tesle ubrzao je gospodarski rast u Brandenburgu", objašnjava Oliver Holtemöller iz IWH-a. Međutim, po riječima Holtemöllera, to dovodi samo do kratkoročnog učinka: "Dolazi do razine pomaka BDP-a - vidjet ćemo veći gospodarski učinak u Brandenburgu, ali ne svake godine s tako visokim stopama rasta kao u trenutku otvaranja pogona odnosno doseljavanja."

Šansa ili rizik?

Osim toga, doseljavanje tvrtki poput Intela i TSMC-a nosi također i rizike, kaže Holtemöller: "Te kompanije dolaze samo zato što primaju milijarde subvencija od njemačke države. To nosi rizik da će se one zatvoriti ili znatno smanjiti svoje pogone kada se okončaju subvencije." Kako bi te lokacije postale šansa za razvoj regije također je potrebno i da pokrajinska vlada bude aktivna: "Posebno treba ojačati potencijal radne snage, primjerice smanjenjem broja mladih koji napuštaju školu, čiji je broj na istoku otprilike dvostruko veći nego na zapadu. Ili poboljšanjem integracije migranata na tržište rada", naglašava Holtemöller. Slično je i s temom tolerancije. "U Sachsen-Anhaltu je trenutno samo oko osam posto zaposlenih stranaca. Veća tolerancija i raznolikost mogu pozitivno utjecati na inovativnost, a time i na ekonomski uspjeh."

U tvornici Tesla u Grünheideu radi 12.000 radnika Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Klaus-Heiner Röhl iz IW-a naglašava da bi privlačenje stranih stručnjaka moglo biti teško, posebno onih koji bi radili za Intel u Magdeburgu: "Lokacija Tesle u Grünheideu izabrana je i zbog blizine Berlinu. To je atraktivno za strane stručnjake jer je Grünheide manje od sat vremena udaljen od Berlina - i još uvijek pripada širem području grada." Taj argument se ne odnosi na Intelovu tvornicu u Magdeburgu.

16 posto udjela u njemačkom BDP-u

Hoće li istočnonjemačko gospodarstvo sada postati pokretač rasta u cijeloj zemlji? Brojke instituta ifo, koje na prvi pogled izgledaju izvrsno, brzo se relativiziraju pri detaljnijem razmatranju stanja - i to ne samo zbog brojnih argumenata koji pokazuju da je gospodarski rast samo kratkoročni konjunkturni efekt. "Istočna Njemačka ima udio od 16 posto u ukupnom njemačkom bruto domaćem proizvodu (BDP-u). To znači: matematički 0,1 posto ukupne njemačke stope rasta može se pripisati istočnoj Njemačkoj", kaže Ragnitz. To također znači da se istočnonjemačko gospodarstvo "zbog toga sigurno ne može opisati kao 'motor njemačkoga gospodarstva', zaključuje Joachim Ragnitz, zamjenik voditelja podružnice ifo-a u Dresdenu.

Priredila: Jasmina Rose