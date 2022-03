Mit o fantomu na kijevskom nebu

Mit se širi društvenim mrežama, čak i ukrajinsko Ministarstvo obrane i bivši predsjednik Petro Porošenko dijele snimke koje navodno pokazuju misterioznog junaka. Na jednoj snimci se vidi kako ovaj fantom juri za ruskim zrakoplovom i pogađa ga, čuju se uzvici na ukrajinskom.

No ta scena zapravo potječe iz video-igre „Digital Combat Simulator World" (DCS). To je priznao i jedan korisnik YouTubea koji piše da je sekvencu ipak posvetio Duhu. „Ako postoji, neka ga Bog čuva. Ako je izmišljen, molim se da bude takvih u stvarnosti“, napisao je on.

Pogledajte video 00:21 Twitter-Video: "Geist von Kiew"

Jedan predstavnik DCS-a potvrdio je novinskoj agenciji Reuters da je u pitanju materijal iz video-igre.

Porošenko, koji je vodio Ukrajinu do 2019. godine, objavio je krajem prošlog tjedna na Twitteru fotografiju koja tobože pokazuje kijevskog fantoma. „S takvim braniteljima će Ukrajina definitivno pobijediti."

Ali tu fotografiju je još prije tri godine najprije objavilo ukrajinsko Ministarstvo obrane. U pitanju je pilot koji je imao probni let s novom pilotskom kacigom. Je li to stvarno taj fantastični pilot?

Internetom sada kruže imena i fotografije. Neki korisnici na društvenim mrežama pišu da je u pitanju „Vladimir Abdonov“, i prilažu različite slike.

Ali tehničke analize pokazuju da su fotografije manipulirane. U jednom slučaju se prepoznaje da je netko obrađivao glavu pilota, znak Ukrajine na ruci, kao i zastavu u pozadini. Daljnje istraživanje pokazuje da slika već godinama postoji na internetu – bez tog uljepšavanja.

Tko bolje pogleda, na zrakoplovu iza navodnog pilota vidi sivi list javora – simbol koji koriste kanadske zračne snage.

Druga slika koja kruži je u stvari manipulirana fotografija koju je u originalu ranije objavio ukrajinski glavni stožer. U pitanju je poginuli vojnik mornarice Vitalij Skakun kojeg je predsjednik Volodimir Zelenski posthumno odlikovao. Skakun je navodno žrtvovao sebe kako bi minirao most i zaustavio nadiranje ruskih tenkova.

Lijevo je Vitalij Skakun, desno namontirani navodni Duh iz Kijeva

Ali tko je čovjek s fotografija kojeg zovu „Vladimir Abdonov" i za kojeg tvrde da je Duh iz Kijeva? U pitanju je montirano lice jednog argentinskog odvjetnika iz Buenos Airesa – koji se sada na Twitteru osobno zabavlja na račun toga što je postao „heroj" u Ukrajini.

Tako se nije moglo potvrditi, ali ni definitivno opovrgnuti da postoji neki izvanredno dobar pilot koji je sam srušio šest ruskih zrakoplova. Ali je izvjesno da su snimke i fotografije Duha iz Kijeva manipulacije.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane je 25. veljače napisalo na Twitteru: „Deseci iskusnih vojnih pilota, od kapetana do generala, iz rezerve su ponovo aktivni u službi zračnih snaga. Tko zna, možda je jedan od njih zračni osvetnik u MiG-29 kojeg ljudi u Kijevu tako često vide!“

Ministarstvo obrane nije odgovorilo na upit DW-a o identitetu mogućeg fantoma na kijevskom nebu.

