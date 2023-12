Panorama Globalno

Mit ili istina: Pomaže li alkohol za bolji san?

Julia Vergin

02.12.2023 2. prosinca 2023

Prilično je raširena legenda da se s nekoliko čašica prije odlaska u krevet bolje spava. No to ne odgovara činjenicama: alkohol može toliko poremetiti san, da se čovjek od toga razboli. A za to nije potrebno puno piti.