Milijuni ljudi pogođeni ekstremnim nevremenom u SAD-u

Tako brutalna hladnoća u dijelovima SAD-a nije zabilježena desetljećima. Američke vlasti su već danima upozoravale na dolazak zimske oluje Elliott. Sada je 48 država pogođeno ledenim vjetrovima, drastičnim padom temperature ili velikim snježnim padavinama. U Washingtonu je, na primjer, temperatura pala sa osam na -13 stupnjeva Celzijevih.

Posebno je loše u regiji Velikih jezera na granici SAD-a i Kanade. Tamo se oluja razvila u meteorološki fenomen poznat kao „bombaška ciklona" - kod koga se, zbog ekstremnog pada zračnog pritiska u roku od 24 sata, povećava jačina oluje. Gradovi poput Clivelanda, Detroita i Chicaga zatrpani su debelim snježnim pokrivačem. U Buffalu, u saveznoj državi New York, predviđa se visina snježnih padavina do čak 120 centimetara.

Mnogi vozači su zaglavaili u snijegu mada je bila zabranjena vožnja

Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je izvanredno stanje: „Ovog vikenda imamo led, poplave, snijeg, niske temperature i sve nepogode koje nam majka priroda može prirediti. Zaleđene ceste se neće tako brzo odlediti. Vjetrovi će biti izuzetno ledeni. Zato je ovo što se događa po život opasna situacija."

Spasilačke ekipe se ne mogu probiti do zaglavljenih vozača

Unatoč ranije uvedenoj zabrani vožnje, stotine vozača nalaze se zaglavljeni u snijegu, rekao je Byron Brown, gradonačelnik Buffala, u večernjim satima za CNN. Zbog takozvanog "whiteouta" kada je vidljivost na snijegu jednaka nuli, spasilačke ekipe se često ne mogu probiti do zaglavljenih vozača.

I na aerodromima u nevremenom pogođenim dijelovima zemlje vlada kaos. Otkazano je više od 5000 letova - otprilike svaki peti planirani let -, a na više od 9000 letova zabilježena su kašnjenja. Desetine tisuža putnika su ostale nasukane u aerodromskim zgradama.

Posebno su ugroženi beskućnmici

Milijun i pol domaćinstava bez struje

Više od milijun i pol domaćinstava ostalo je bez električne energije. A ukoliko zakaže sustav grijanja, dvoznamenkaste minus temperature bi mogle postati opasne po život za mnoge stanovnike. Posebno su teško pogođeni beskućnici. Većina gradova je zbog toga organizirala otvaranje prihvatnih centara s grijanjem i skloništa.

Danas se očekuje da će arktički hladni val zahvatiti istočnu obalu SAD-a, pa će stanovnici u mnogim dijelovima imati najhladniji Božić u posljednjim godinma. No zapadnije, primjerice u Denveru, u saveznoj državi Colorado, najgore je već prošlo. Danas bi tamo trebalo doći do rasta temperatura koje će iznositi do plus 7 stupnjeva.

