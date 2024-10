Migracije: Što uključuje sigurnosni paket savezne vlade?

Ovog ljeta dva napada nožem u kojima su ubijene četiri osobe izazvale su burne rasprave u Njemačkoj. Dvojica osumnjičenih islamista napali su ljude u Mannheimu i u Solingenu. Jedan počinitelj bio je Afganistanac koji živi u Njemačkoj, drugi je došao iz Sirije.

I zbog toga što su početkom rujna u Saskoj i Tiringiji održani pokrajinski izbori na kojima je velik broj glasova dobila Alternativa za Njemačku (AfD), koju svrstavaju u desničarske ekstremiste, savezna vlada obećala je strože zakone u borbi protiv islamizma i pooštravanje propisa o azilu, kao i zakona o prebivalištu i zakona o oružju.

Sada je vladajuća semafor-koalicija sastavljena od SPD-a, Zelenih i FDP-a dogovorila modificirani sigurnosni paket. Već je bilo kritika na račun planova, zbog čega su vladajuće stranke plan dodatno korigirale.

Što pruža tzv. sigurnosni paket?

Novi sigurnosni paket predviđa, na primjer, pooštravanje zakona o oružju. Zabrana nošenja noža trebala bi biti pooštrena, a u nekim bi slučajevima trebala vrijediti apsolutna zabrana na određenim događajima. U ugostiteljstvu bi trebalo biti iznimaka.

Neke stvari su dogovorene, ali je još upitno hoće li biti prihvaćene u parlamentu Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Također je predviđeno proširenje ovlasti Savezne policije i Saveznog ureda za borbu protiv kriminala (BKA). Dopušteno je provoditi biometrijsko uspoređivanje za prepoznavanje lica, ali samo prilikom procesuiranja najtežih kaznenih djela.

Najviše se raspravljalo o pooštravanju zakona o azilu i boravku. Paket predviđa smanjenje socijalnih beneficija izbjeglicama koje su već obvezne napustiti zemlju i koje su prije dolaska u Njemačku već bile registrirane u drugoj zemlji EU-a. No, uz iznimku da se to odnosi samo na one izbjeglice za koje Savezni ured za migracije i izbjeglice smatra da je “zakonski i stvarno moguće” da oni napuste zemlju.

Stranke vladajuće koalicije također žele olakšati deportacije nakon teških zločina. A ako osobe s pravom na azil odu u domovinu, to bi trebao biti razlog da im se u budućnosti oduzme status zaštite. Ali i ovdje bi trebali postojati posebni slučajevi, poput sprovoda roditelja.

Što se tu kritizira?

Kritika na ove planove ne nedostaje. Oporbena Kršćansko-demokratska unija (CDU) kaže da je paket zbog najnovijih promjena "šupalj kao švicarski sir".

Političar CDU-a i ministar unutarnjih poslova Sjevernog Porajnja i Vestfalije Herbert Reul rekao je za Deutschlandfunk da ima velike sumnje da će ovaj paket u konačnici riješiti probleme. Zatražio je veću slobodu u radu policije i Ureda za zaštitu ustavnog poretka.

Udruženje sudaca govori o “mini paketu”. Sa zabranama nošenja noževa i novim policijskim ovlastima koje su sada dogovorene, neće se mnogo dobiti na planu unutarnje sigurnosti. Izostavljeno je i nešto ključno: vladajuće stranke nisu dogovorile novu regulaciju pohranjivanja IP-adresa, koja bi zapravo dala pomak u borbi protiv kriminala.

Napad u Solingenu zgrozio je njemačku javnost Foto: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

S druge strane, osnovne kritike izrečene su već prije pregovora o ovom paketu. SPD-ova radna skupina za migracije kritizirala je zašto su s obzirom na islamistički motivirana nedjela pravila pooštrena za sve tražitelje azila. "Mjere jedva da imaju ikakve veze sa Solingenom, ali stavljaju cijelu jednu populacijsku grupu pod opću sumnju i vjerojatno će izazvati veliki kaos u vlastima", kritizirao je predsjedavajući Aziz Bozkurt, koji je državni tajnik u pokrajinskoj vladi Berlina.

Što je sljedeće?

O amandmanima na Vladine prijedloge zakona glasovat će se na Odboru za unutarnje poslove ove srijede. Izmijenjeni sigurnosni paket trebao bi biti usvojen u Bundestagu najkasnije do petka. Međutim, upitno je hoće li se to zaista dogoditi. Šef Zastupničkoga kluba CDU-a u Bundestagu Friedrich Merz želi preporučiti zastupnicima CDU-a i CSU-a u Bundestagu da odbace planirani paket zakona.