"Mein Kampf" u prodaji? Kaufland na meti kritika

Trgovački lanac Kaufland optužen je za prodaju desničarsko-ekstremističke literature u svojoj online trgovini. Na Twitteru je kružilo nekoliko snimaka zaslona s fotografijama na kojima je prikazana knjiga Adolfa Hitlera "Mein Kampf" u internetskoj trgovini. Na istoj stranici se mogu pronaći i knjige poznatog britanskog poricatelja holokausta Davida Irvinga, što je na Twitteru kritizirao predsjednik socijaldemokratske mladeži u Hamburg-Nordu Leo Schneider.

Optužbe protiv Kauflanda uglavnom su potaknute činjenicom da je u Kauflandu zabranjena prodaja artikala koji su označeni kao ljevičarsko-ekstremistički, poput majica Antifa, ali se i dalje prodaje desno-ekstremistička literatura.

Kako u Kauflandu reagiraju na optužbe?

"Mein Kampf" ponovno u knjižarama

U nedjelju se neke od izdanja koja je Schneider osudio, uključujući i "Mein Kampf", više nisu mogle pronaći u online trgovini maloprodajnog lanca. Očito su uklonjeni.

Kaufland se na kritike osvrnuo u priopćenju za javnost, ali je ukazao i na problem s "desničarskim ekstremističkim časopisima". Ekstremistička ponuda biva zabranjena gdje god je to moguće, napisali su iz Kauflanda na Twitteru navodeći da unatoč intenzivnim naporima do sada nisu imali uspjeha kada je riječ o desničarsko-ekstremističkim izdanjima. Kaufland također navodi kako se to provodi gdje god je to zakonski moguće.

Je li prodaja "Mein Kampfa" zabranjena?

Prijevod Hitlerovog "bestsellera" na poljskom

Suprotno uvriježenom mišljenju, knjiga Adolfa Hitlera „Mein Kampf" nije zabranjena. U Njemačkoj nije dopušteno samo tiskanje, prodaja i nabavka novih publikacija. S druge strane, antikvarijati ju mogu nastaviti kupovati i distribuirati.

Uz to dopuštena su i izdanja s komentarima. Na primjer, 2016. objavljeno je komentirano izdanje Instituta za suvremenu povijest u Münchenu, koje se može naručiti i putem interneta. U drugim zemljama nove objave nekomentirane verzije nisu zabranjene, zbog čega je "Mein Kampf" također uvršten na online platformu Amazon. Dostava u Njemačku u tom slučaju međutim nije dopuštena.

